Уровень воды в Десне упал до минимума за 140 лет, - ОГА

Уровень воды в реке Десна в Чернигове упал до минимума за 140 лет наблюдений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над "0" поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу - разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области", - сообщил Прокопенко.

Он добавил, что такая ситуация зафиксирована впервые за 140 лет исследований. В случае жары и отсутствия осадков летом уровень воды может достигнуть критического - до 50-70 см над "0" поста.

По словам Прокопенко, кроме погодных причин, обезвоживанию водоемов также способствует неконтролируемое осушение территорий и стихийные разорения лугов и пастбищ в прибрежных защитных полосах.

В связи с этим при ОГА создали специальную рабочую группу из представителей Государственной экологической инспекции, Госгеокадастра и Деснянского бассейнового управления водных ресурсов, которые будут инспектировать ситуацию в регионе.