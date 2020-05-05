Уровень воды в Десне упал до минимума за 140 лет, - ОГА
Уровень воды в реке Десна в Чернигове упал до минимума за 140 лет наблюдений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.
"По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над "0" поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу - разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области", - сообщил Прокопенко.
Он добавил, что такая ситуация зафиксирована впервые за 140 лет исследований. В случае жары и отсутствия осадков летом уровень воды может достигнуть критического - до 50-70 см над "0" поста.
По словам Прокопенко, кроме погодных причин, обезвоживанию водоемов также способствует неконтролируемое осушение территорий и стихийные разорения лугов и пастбищ в прибрежных защитных полосах.
В связи с этим при ОГА создали специальную рабочую группу из представителей Государственной экологической инспекции, Госгеокадастра и Деснянского бассейнового управления водных ресурсов, которые будут инспектировать ситуацию в регионе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за останні 50 років у Гімалях та Альпах лодовиуи зменьшились майже удвіччі
саме ці льодовики дають старт таким річкам як Інд, Ганг, Рейн і ще декільком, не памятаю
тобто, з глобальним потеплінням вже буквально через 15-20 років різко обміліють або майже зникнуть річки, які дають воду чи не мільярду людей
Аналогічно з Днсною, Дніпром та ін, ці річки беруть початок в болотах, глобальне потепління різко знизило кількість опадів, особливо снігу, які були джерелом для цих болот, де беруть початок Десна і Дніпро
звичайно повна вина Зеленського, це всім відомо на Цензорі
П.С. Хочешь лизнуть ЗЕ так выбери адекватную тему. Нельзя лепить своего политбожка в каждый вопрос
ти написав виключно про Зе
потім ти мене звинувачуєш, що я завжди згадую Зе в любій темі
ти нормальний?
для выработки ВЭС 1 ГВт часа нужно замедлить 77 куб. км воздушного потока с 10 м/с до 5 м/с
Только Германии ВЭС. за 4 месяца 2020 выработали 77800 ГВт час электроэнергии
Зато для кацапов это будет скорее плюс, чем минус, обширные территории за Уралом превратятся в плодородные земли с мягким климатом.
Так навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі замаскувалися під нібито росіян, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів азійської орди кремлівських фашистів )(уйла.
Карл Маркс об истории липовой России - книга, которую под страхом смерти запретили издавать в кровавой тюрьме народов ссср.
Дословно: "Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в XVIII веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси Киевской, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.
В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской - славянской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика ордынца -половца Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась и остаётся страной рабов. Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский шовинизм - всего лишь одна из форм захватничества.
Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века", Глава IV , оригинал «Free Press», London, 1856-1857)!
--- Киянина пізнаю по арому,
Він носить с собой літру санітрайз,
Салхветок з собой носить товсту пачку,
Та все одно на запах він не айс, ой не айс....
и скорее всего, ЧП на Крымском Титане повториться не раз.. Ватники и "ПутенВведи" это заслужили!
Нехай б'ють в бубен.