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В Черновицкой области подтверждены 72 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных превысило 2,5 тыс. человек, - ОГА
В Черновицкой области 13 мая официально подтверждены еще 72 случая заражения COVID-19. 36 буковинцев сегодня выздоровели от коронавирусной болезни.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 516 человек.
Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 94, выздоровели 465 человек.
Топ комментарии
+1 Эрнесто Ча
показать весь комментарий13.05.2020 23:39 Ответить Ссылка
+1 Коваленко Егор
показать весь комментарий13.05.2020 23:55 Ответить Ссылка
+1 Solomon #418722
показать весь комментарий14.05.2020 00:08 Ответить Ссылка
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https://censor.net/news/3195095/uchenye_opisali_kak_koronavirus_atakuet_organizm_cheloveka_i_kakovy_posledstviya
Что за фигня там происходит?
Сравнил с Тернопольской, где Лавра и попы молдавские - 7 человек в легкой форме.
Во многих районах уже больше 10 дней вообще ни одного нового.