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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области подтверждены 72 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных превысило 2,5 тыс. человек, - ОГА

В Черновицкой области подтверждены 72 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных превысило 2,5 тыс. человек, - ОГА

В Черновицкой области 13 мая официально подтверждены еще 72 случая заражения COVID-19. 36 буковинцев сегодня выздоровели от коронавирусной болезни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 516 человек.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 94, выздоровели 465 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области: большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви, - Ляшко

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Бла-бла-бла. СПІД теж небезпечний, якщо ним не хворіти.
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13.05.2020 23:39 Ответить
+1
Читай ДойчеВеле, недоумок:
https://censor.net/news/3195095/uchenye_opisali_kak_koronavirus_atakuet_organizm_cheloveka_i_kakovy_posledstviya
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13.05.2020 23:55 Ответить
+1
саня, ты дурбак, желаю твоей семье заразиться, расскажешь чего там с возрастом.
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14.05.2020 00:08 Ответить
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жесть
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13.05.2020 23:17 Ответить
Да в Киеве скоро будет в разы больше, таких толп народа даже до карантина не было....
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13.05.2020 23:21 Ответить
Вы хотите карантинную жизнь?? Как вы представляете экономику такой страны?
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13.05.2020 23:28 Ответить
Це про економіку України? Це, знаєш, як маргарин маслом обзивати.
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13.05.2020 23:30 Ответить
Вірус не є небезпечним. Це доведено, що це все істерія. На це звертають увагу сотні навіть тисячі вчених і медиків усього світу. Істерію наганяють тільки проплачені "експерти". Маса фактів є що свідчать про завищення статистики смертності в тій же італії, США і так далі. Навіть в Україні вже з'являються такі факти. Тому помітно, що вірус роздутий. І насправді пандемії як такої не існує.
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13.05.2020 23:36 Ответить
Бла-бла-бла. СПІД теж небезпечний, якщо ним не хворіти.
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13.05.2020 23:39 Ответить
Не бла-бла-бла, а правда життя.
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13.05.2020 23:51 Ответить
Читай ДойчеВеле, недоумок:
https://censor.net/news/3195095/uchenye_opisali_kak_koronavirus_atakuet_organizm_cheloveka_i_kakovy_posledstviya
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13.05.2020 23:55 Ответить
Я повторюю вірус не є небезпечним. Саме тому більшість жертв цього якоби небезпечного вірусу це тільки люди за 80+ з купою хронічних болячок. Думай головою. А по-друге раніше була мода повідомляти про хворобливість зірок на цей вірус, а зараз щось тишина))
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13.05.2020 23:59 Ответить
саня, ты дурбак, желаю твоей семье заразиться, расскажешь чего там с возрастом.
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14.05.2020 00:08 Ответить
Я не дурак. Я реалист. Раздутая паника и не больше.уже большинство так думает.
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14.05.2020 00:14 Ответить
Взагалі в українських реаліях. Коронавірус не ходить серед поліції, в епіцентрі, в уряді, в парламенті. Він ходить я так розумію по парках, по перукарням, по автобусам, і в церквах особливо. Дивний вірус.
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14.05.2020 00:24 Ответить
Саня, дай бог тебе зоровья. Я - очкую.
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14.05.2020 01:18 Ответить
Так карантин тебя не спасет, только растянет твое очкование на неопределенный срок.
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14.05.2020 05:55 Ответить
Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи ряду стран, Украине - €1,2 миллиарда https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3024926-evroparlament-odobril-paket-pomosi-stranamsosedam-ukraine-12-milliarda.html
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13.05.2020 23:35 Ответить
Комиссия уже там?
Что за фигня там происходит?
Сравнил с Тернопольской, где Лавра и попы молдавские - 7 человек в легкой форме.
Во многих районах уже больше 10 дней вообще ни одного нового.
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13.05.2020 23:43 Ответить
Я думаю там фальсификации
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14.05.2020 00:20 Ответить
Провал метода карантина. Только людей зажахали и сделали нищими
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14.05.2020 02:38 Ответить
 
 