В Черновицкой области подтверждены 72 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных превысило 2,5 тыс. человек, - ОГА

В Черновицкой области 13 мая официально подтверждены еще 72 случая заражения COVID-19. 36 буковинцев сегодня выздоровели от коронавирусной болезни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 516 человек.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 94, выздоровели 465 человек.

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