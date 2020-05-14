Количество случаев COVID-19 на Ривненщине увеличилось до 1063, - ОГА

13 мая в Ривненской области подтвердили 18 новых случаев коронавирусной болезни, всего - 1063 случая.

Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ

"По состоянию на вечер 13 мая на Ривненщине подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ривненской области зарегистрированы 1063 случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

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Возраст больных от 9 до 81 года. В общем коронавирус обнаружили у 230 медработников и 79 детей.

Жертвами болезни стали 24 человека – 2.2% от всех больных.

Вылечились от коронавируса 255 человек (24%), из них 9 детей.