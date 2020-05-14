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Новости Коронавирус и карантин
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Количество случаев COVID-19 на Ривненщине увеличилось до 1063, - ОГА

Количество случаев COVID-19 на Ривненщине увеличилось до 1063, - ОГА

13 мая в Ривненской области подтвердили 18 новых случаев коронавирусной болезни, всего - 1063 случая.

Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ

"По состоянию на вечер 13 мая на Ривненщине подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ривненской области зарегистрированы 1063 случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

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Возраст больных от 9 до 81 года. В общем коронавирус обнаружили у 230 медработников и 79 детей.

Жертвами болезни стали 24 человека – 2.2% от всех больных.

Вылечились от коронавируса 255 человек (24%), из них 9 детей.

Количество случаев COVID-19 на Ривненщине увеличилось до 1063, - ОГА 01

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1260)


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Это очень хорошо. Полный провал карантина. Экономику угробил, а толку ноль. Сейчас всех выпустят и пойдет жара
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14.05.2020 08:34 Ответить
Порохоботам завжди ХАРАШО, коли Україні погано
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14.05.2020 08:37 Ответить
Карантин угробили сто тысяч вернувшихся из Италии, Испании, Польши наших заробитчан, уехавших туда еще при Пете так и не дождавшись покращення.
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14.05.2020 09:01 Ответить
100%. Кордони потрібно було жорстко закривати на в'їзд і на виїзд, причому ще з кінця березня. Кому дуже треба додому - обгрунтування поважності причин і обовязкова, контрольована обсервація на 14 днів. Тоді зараз, можливо, ми би вже вийшли з карантину.
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14.05.2020 09:08 Ответить
Израиль именно так и сделал как только запахло жареным.
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14.05.2020 09:37 Ответить
Ну і що, за час карантину винайдено ліки чи щеплення від цього вірусу?
Що він вирішив, цей карантин?
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14.05.2020 10:30 Ответить
він вирішив те, що у нас не настала друга Італія, з якою наша медицинська система не впоралася би точно
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14.05.2020 11:55 Ответить
Сколько с паталогиями? И % по возростам гребаные заказные шаманы пора казать. Сколько тяжелых под ивл . Пугать больше нечем? Еще ответите за нагнетание страха и воровство.
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14.05.2020 08:42 Ответить
 
 