Кількість випадків COVID-19 на Рівненщині збільшилася до 1063, - ОДА

13 травня в Рівненській області підтвердили 18 нових випадків коронавірусної хвороби, загалом - 1063 випадки.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ

"Станом на вечір 13 травня на Рівненщині підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином, у Рівненській області зареєстровано 1063 випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

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Вік хворих - від 9 до 81 року. Загалом коронавірус виявили у 230 медпрацівників та 79 дітей.

Жертвами хвороби стали 24 людини - 2,2% від усіх хворих.

Вилікувалися від коронавірусу 255 осіб (24%), з них 9 дітей.