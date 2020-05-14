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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість випадків COVID-19 на Рівненщині збільшилася до 1063, - ОДА

Кількість випадків COVID-19 на Рівненщині збільшилася до 1063, - ОДА

13 травня в Рівненській області підтвердили 18 нових випадків коронавірусної хвороби, загалом - 1063 випадки.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ

"Станом на вечір 13 травня на Рівненщині підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином, у Рівненській області зареєстровано 1063 випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Рівненській області карантин не пом'якшуватимуть в одному районі і деяких селах, - ОДА

Вік хворих - від 9 до 81 року. Загалом коронавірус виявили у 230 медпрацівників та 79 дітей.

Жертвами хвороби стали 24 людини - 2,2% від усіх хворих.

Вилікувалися від коронавірусу 255 осіб (24%), з них 9 дітей.

Кількість випадків COVID-19 на Рівненщині збільшилася до 1063, - ОДА 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1203)


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Это очень хорошо. Полный провал карантина. Экономику угробил, а толку ноль. Сейчас всех выпустят и пойдет жара
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14.05.2020 08:34 Відповісти
Порохоботам завжди ХАРАШО, коли Україні погано
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14.05.2020 08:37 Відповісти
Карантин угробили сто тысяч вернувшихся из Италии, Испании, Польши наших заробитчан, уехавших туда еще при Пете так и не дождавшись покращення.
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14.05.2020 09:01 Відповісти
100%. Кордони потрібно було жорстко закривати на в'їзд і на виїзд, причому ще з кінця березня. Кому дуже треба додому - обгрунтування поважності причин і обовязкова, контрольована обсервація на 14 днів. Тоді зараз, можливо, ми би вже вийшли з карантину.
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14.05.2020 09:08 Відповісти
Израиль именно так и сделал как только запахло жареным.
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14.05.2020 09:37 Відповісти
Ну і що, за час карантину винайдено ліки чи щеплення від цього вірусу?
Що він вирішив, цей карантин?
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14.05.2020 10:30 Відповісти
він вирішив те, що у нас не настала друга Італія, з якою наша медицинська система не впоралася би точно
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14.05.2020 11:55 Відповісти
Сколько с паталогиями? И % по возростам гребаные заказные шаманы пора казать. Сколько тяжелых под ивл . Пугать больше нечем? Еще ответите за нагнетание страха и воровство.
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14.05.2020 08:42 Відповісти
 
 