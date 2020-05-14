Кількість випадків COVID-19 на Рівненщині збільшилася до 1063, - ОДА
13 травня в Рівненській області підтвердили 18 нових випадків коронавірусної хвороби, загалом - 1063 випадки.
Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ
"Станом на вечір 13 травня на Рівненщині підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином, у Рівненській області зареєстровано 1063 випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Вік хворих - від 9 до 81 року. Загалом коронавірус виявили у 230 медпрацівників та 79 дітей.
Жертвами хвороби стали 24 людини - 2,2% від усіх хворих.
Вилікувалися від коронавірусу 255 осіб (24%), з них 9 дітей.
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