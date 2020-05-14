В Украине могут ввести новую модель общественного транспорта, - Криклий

Министерство инфраструктуры инициировало законопроект, который позволяет предложить новую транспортную модель в связи с коронавирусом.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По его словам, новая модель должна позволить заменить маршрутки на автобусы и электробусы: "Тогда города смогут фактически расширить тот перечень транспортных средств, который фактически в формате общественного транспорта работает и они смогут заказывать транспорту услугу у перевозчиков. И тогда это дает возможность заменить маршрутки на нормальные автобусы, электробусы, но это будут уже нормальные перевозчики, которые будут предоставлять услугу городу и коммунальным предприятиям".

О том когда общественный транспорт появится на улицах городов Украины, то Криклий повторил, что "это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси", но по его мнению делать это еще рано.

Также читайте: Криклий выступил против открытия метро 25 мая: "Открыть с ограничениями довольно трудно"