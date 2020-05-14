В Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту, - Криклій

Міністерство інфраструктури ініціювало законопроєкт, який дозволяє запропонувати нову транспортну модель у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

За його словами, нова модель має дозволити замінити маршрутки на автобуси та електробуси: "Тоді міста зможуть фактично розширити той перелік транспортних засобів, який фактично у форматі громадського транспорту працює і вони зможуть замовляти транспорту послугу у перевізників. І тоді це дає можливість замінити маршрутки на нормальні автобуси, електробуси, але це будуть вже нормальні перевізники, які будуть надавати послугу місту і комунальним підприємствам".

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Про те коли громадський транспорт з'явиться на вулицях міст України, то Криклій повторив, що "це вже питання до місцевої влади, чи готові вони відпускати маршрутні таксі", але на його думку робити це ще рано.