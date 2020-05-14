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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту, - Криклій

В Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту, - Криклій

Міністерство інфраструктури ініціювало законопроєкт, який дозволяє запропонувати нову транспортну модель у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

За його словами, нова модель має дозволити замінити маршрутки на автобуси та електробуси: "Тоді міста зможуть фактично розширити той перелік транспортних засобів, який фактично у форматі громадського транспорту працює і вони зможуть замовляти транспорту послугу у перевізників. І тоді це дає можливість замінити маршрутки на нормальні автобуси, електробуси, але це будуть вже нормальні перевізники, які будуть надавати послугу місту і комунальним підприємствам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про запуск громадського транспорту і міжміських перевезень: Плануємо на початку червня

Про те коли громадський транспорт з'явиться на вулицях міст України, то Криклій повторив, що "це вже питання до місцевої влади, чи готові вони відпускати маршрутні таксі", але на його думку робити це ще рано.

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1416) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1260490031866810375 22 ч

Стає зрозумілим в чому були кадрові помилки Пороха. Він просто своєчасно не зрозумів, що головний кадровий потенціал країни зосереджено в 95 кварталі. Там є спеціалісти, які з легкістю можуть обійняти будь-яку посаду в країні.
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14.05.2020 09:51 Відповісти
+14
Нью-Васюки? Читали, знаем.
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14.05.2020 09:44 Відповісти
+10
Все просто. Хотят поменять получателей денег.
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14.05.2020 09:52 Відповісти
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Власники маршруток чинитимуть шалений спротив.
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14.05.2020 09:44 Відповісти
Вони вже заробили на безбідну старість, прийшов час ділитися з зекомандой
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14.05.2020 09:47 Відповісти
О, это уже похоже не на фсбэшную методичку, а порохоботовскую, или это одно и то же?
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14.05.2020 10:04 Відповісти
Нужен коммунальный транспорт,как вЕС,а не частный.,.Однако Геня -сепаратист кормится от частников и потому резать курицу, несущую ему золотые яйца,он не будет.А леваков они выбили уже давно ,либо подчинили,как в городе,так и на селе.Автомафия-самая суровая.
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14.05.2020 10:37 Відповісти
Нью-Васюки? Читали, знаем.
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14.05.2020 09:44 Відповісти
Ну, чому... В Рівному вже 3 таких автобусних маршрути розпочали рух.. Маршрутки мають зникнути як антикваріат
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14.05.2020 09:55 Відповісти
По поводу слов Криклия,когда появится общественный транспорт - это вопрос к местной власти, хочется ответить народной репликой :"Прокукарекал,а дальше хоть не рассветай"
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14.05.2020 10:38 Відповісти
а гиперлуп что, слабо?
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14.05.2020 09:46 Відповісти
это тяга реформизма и покращення. Они неистребимы.
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14.05.2020 09:47 Відповісти
Маршрутки только в час пик забиты.
А в обычное время там по 3-5 пассажиров.
Зе-слуги ради 3-5 пассажиров будут на рейс выгонять здоровенные ДУРЫ автобусов?
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14.05.2020 09:48 Відповісти
Під час зменшення пасажиропотоку частина транспорту іде на відстій, або перенаправляється на інші маршрути. Цим керує диспетчер.
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14.05.2020 09:52 Відповісти
Тому маршрутку чекаєш 2 хвилини, а автобус чекатемеш 20 хвилин.
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14.05.2020 10:02 Відповісти
Вот тут в Польше на маршруте большие современные автобусы. Все оптимизировано и ходит по расписанию, но один раз в час.
Это очень неудобно, поэтому у каждой семьи в этом районе города вынужденно по несколько машин.
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14.05.2020 10:23 Відповісти
блеф! Накуй маршрутки! Европой доказано.
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14.05.2020 10:32 Відповісти
не волнуйся. Те здоровенные автобусы будут ходить раз в час.
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14.05.2020 10:50 Відповісти
обнаружен водитель маршрутки.
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14.05.2020 12:17 Відповісти
Это как переименовать АП в ОП? Просто поменять маленькие маршрутки на бОльшие? Ничо не понятно.
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14.05.2020 09:49 Відповісти
Все просто. Хотят поменять получателей денег.
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14.05.2020 09:52 Відповісти
И я о том-же ... Из написанного я понял , что просто пытаются поменять перевозчиков под свои "тендерные" условия ....
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14.05.2020 10:23 Відповісти
А что раньше это мешало сделать?
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14.05.2020 09:50 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1260490031866810375 22 ч

Стає зрозумілим в чому були кадрові помилки Пороха. Він просто своєчасно не зрозумів, що головний кадровий потенціал країни зосереджено в 95 кварталі. Там є спеціалісти, які з легкістю можуть обійняти будь-яку посаду в країні.
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14.05.2020 09:51 Відповісти
До них такими були данєцкіє. Проффесіонали у всьому.
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14.05.2020 09:54 Відповісти
Серебряные призёры по отжиманию))
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14.05.2020 14:12 Відповісти
Модель на трех Колесах.
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14.05.2020 09:51 Відповісти
Криклий- ВЫ ИМПОТЕНТЫ , не способные порядок навести на транспорте
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14.05.2020 09:51 Відповісти
Едете в Братиславу и покатайтесь на общественном транспорте транспорте
ТАМ ТРАНСПОРТ ПРИХОДИТ МИНУТА В МИНУТУ КАК НАПИСАНО НА ГРАФИКЕ НА ОСТАНОВКАХ
ЕСли написано 11 . 51 , то автобус или трамвай подъедет в 11.51
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14.05.2020 09:54 Відповісти
В Братиславе нет зебилов
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14.05.2020 10:01 Відповісти
і панамських сліпців там теж немає ...
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14.05.2020 10:05 Відповісти
И Бени с Ермаком..
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14.05.2020 10:06 Відповісти
і жоппи теж немає ...доречі ви спостерігаєте що нам майже кожен день розказують про "нові" рейтинги "політсил" ...це нас так поступово готують до "вибору" без вибору серед добре вже всім нам відомих куч дерьма ...
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14.05.2020 10:12 Відповісти
Але "вати " там дуже багато. Про це можна судити з назв вулиць: є Лєрмонтова, Достоєвського, генерала Караджича (правої руки сербського президента-завойовника Мілошевича), в кожному місті є меморіали радянській арміїї за події 1944-1945, а в Кошіце навіть -1968 р., до яких в травні кожного року російська діаспора покладає вінки і квіти
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14.05.2020 10:30 Відповісти
...Лермонтов з Купером зрозуміло ...окупанти , а Достоєвський тобі чим не вгодив ?
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14.05.2020 10:39 Відповісти
Яке відношення Достоєвський має до Словаччини? Він там не був у своїх творах словаків та Словаччину не згадував. Значить, жодного. Названо виключно, через вивчення в школах СЧехо-Словаччини російської мови та літератури, для популяризації останньої.
До України, до речі, Достоєвський також жодного відношення не має
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14.05.2020 10:46 Відповісти
до тебе більш питань немає ...
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14.05.2020 10:56 Відповісти
Готують ЛОХІВ, які вірять тілівізіру. Втім, торік підготували максимально можливе число лохів, більше нема кого рекрутувати.
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14.05.2020 10:47 Відповісти
София, в Братиславе нет огромного количества льготников, платят все, и стоит транспорт сколько? 1 Евро за поездку?
В Украине проблема что чем больше запускаешь автобусов, тем больше убытков, т.к. городской транспорт забит льготниками. Соответственно нет смысла что-то делать, все равно городской транспорт собирает убытки, а прибыли собираюются частниками - все у кого еть деньги идут на маршрутки.
Дело не в министре транспорта, а в совковом законодательстве. Надо отменить бесплатный проезд льготникам, и тогда можно налаживать работу. Без этой отмены, все усилия до задницы. Отмена льготников - вопрос не к мэрам и не к министру.
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14.05.2020 10:11 Відповісти
Я за скасування всіх пільг. Буває заходиш до дизеля та зауважуєш, що в ущерть набитому вагоні платиш лише ти та ще може кілька людей. А вагони на ладан дихають. І таке враження, що всю цю совкову братію "пільговиків" все це влаштовує. Утім, ні. Бо цілу дорогу вони проклинають Укрзалізницю за поганий сервіс. Хочеться запитати: бараняча отаро, а ви будете оплачувати хоч якийсь сервіс?
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14.05.2020 10:32 Відповісти
https://censor.net/user/422069 За скасування всіх пільг ти можеш бути тоді, коли в тебе буде пільга. Людям давали пільги, щоб не платити гроші. Потрібно замінити пільги на доплати, а тоді вже говорити про їх відміну.
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14.05.2020 11:50 Відповісти
В Братиславі є цінова диференціація одноразових квитків на міський транспорт в залежності від тривалості поїздки: найдешевший (на 15 хвилин) - 0,55 Є. Заходиш в салон автобусу/тролейбусу/трамваю, валідуєш і з цього часу починає відраховуватися час. Контролери ходять часто, причому завжди в цивільному, без форменого одягу, так що перевірка квитків може початися в будь-який момент
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14.05.2020 10:20 Відповісти
Зачем так далеко ехать? В Виннице транспорт ходит точно по графику. Можно даже не ехать, а просто зайти на сайт depo.vn.ua
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14.05.2020 10:45 Відповісти
В Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4121 Можно даже не ехать, а просто зайти на сайт depo.vn.ua - и оплатить?
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14.05.2020 14:53 Відповісти
Не, там оплатить не получится. Оплатить можно в трамвайчике карточкой или телефоном с nfc.
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14.05.2020 21:50 Відповісти
Ілюзорна монобільшість: Чому Зеленському пора визнати свою помилку зі "слугами"

Найбільш очікуваним результатом парламентського дня стало ухвалення "антиколомойського" закону. За законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності в цілому проголосували 270 депутатів. Закон став унікальним для українського парламенту за кількістю поданих поправок: після першого читання групою лояльних до мільярдера, колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського нардепів було подано 16 579 правок. Щоб обійти ці перепони, Банковій довелося винаходити спеціальну процедуру розгляду законопроєкту і "протягувати" її через сесійну залу на кількох позачергових пленарних засіданнях.

Важливу для співпраці України з Міжнародним валютним фондом ініціативу депутатів просив підтримати особисто президент, який прибув до парламенту і виступив перед голосуванням, патетично звернувшись насамперед до монобільшості. "Упродовж моєї каденції, найважливіше, впродовж вашої каденції, буде декілька важливих історичних законів, законопроектів, які повинні об'єднувати цю країну, об'єднувати всі партії", - сказав глава держави, маючи на увазі насамперед "банківський" проєкт закону. Далі на підтримку закону виступив і прем'єр Денис Шмигаль.

Але й після цього залпу "важкої артилерії" закон, за словами Зеленського, покликаний "захистити українську економіку і допомогти Україні саме зараз", підтримали 200 з 248 членів фракції "Слуги народу". Уникнути конфузу та наступних вірогідних проблем президентові допомогли 23 депутати від фракції "Європейська солідарність", 18 - від фракції "Голос", 16 членів лояльної до побажань Банкової депутатської групи "Довіра", 3 нардепи з групи "За майбутнє" і 10 позафракційних депутатів.

Прийнятий закон відразу заблокували постановами про його скасування, які ВР доведеться наступного разу відхилити. А лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко навіть пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді. Що ж, схоже, питань, на чиїх орбітах нині "Батьківщина", вже ні в кого не лишилось.

Та окрім ключового у вчорашньому засіданні Верховоної Ради банківського питання в її порядку денному були й інші. Зокрема, виступ прем'єра та звіт голови Національного банку Якова Смолія. Якого дуже хочуть відправити у відставку переважно ті ж, хто був проти "антиколомойського" закону.

Далі страждання монобільшості продовжилися під час розгляду інших питань порядку денного. У "слуг" не вистачило власних голосів навіть для ухвалення законопроєктів на підтримку бізнесу в умовах коронавірусу (№3329-д) чи антидискримінаційного щодо малих підприємців (№2166). Так, закон 3329-д продовжує дію податкових пільг та спрощених адміністративних процедур до закінчення карантину. Зокрема, до 31 травня цього року він звільняє підприємців від сплати єдиного соціального внеску. І от за такий проєкт проголосували лише 211 членів "Слуги народу" - і знов на підтримку прийшли інші фракції. Закон "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників) підтримали 212 "слуг" при мінімально необхідних 226.

Надзвичайно показово "слуги" провалили звернення Верховної Ради до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни №3431 авторства їхнього колеги Мережка (3431) - "за" лише 200 голосів, чому дуже зраділи проросійські члени українського парламенту.

Зате дружно депутати ухвалили в цілому виключення з числа членів сім'ї суб'єкта декларування дітей, які з ним не проживають (проєкт закону про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" №3355-1). Він запалює "зелене світло" уникненню декларування майна чиновниками, якщо їхні статки записані на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом. Крім 190 "слуг", голоси "за" віддали 19 членів фракції ОПЗЖ і 11 "Батьківщини". які до того просто не помічали решту законопроектів. Натомість "ЄС" і "Голос" цей проект не підтримали.

Встигли депутати провести й ще одне позачергове засідання, на якому підтримали подальшу заборону російських соцмереж. Але і тут "слуги" відзначилися - кнопки "за" натисли лише 182 соратника президента. Схоже, внутрішня криза у "СН" досягла того стану, коли має "зірвати кришку". І чи не станеться цього саме під місцеві вибори?
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14.05.2020 09:53 Відповісти
Щоб ЗЕ визнав свою помилку? Це фантастика.
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14.05.2020 09:56 Відповісти
Вон оно что - зе-гнида не путену в глаз заглядывает, он просто "ошибается"...
ну пля - просветили, прям глаза открыли...
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14.05.2020 10:05 Відповісти
В Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 5489
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14.05.2020 10:19 Відповісти
Зе-гнида само ошибка природы.Огидний клоун.
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14.05.2020 10:26 Відповісти
Там наче розумков казав що монобільшість є.Так все гаразд?Тупі полудурки.
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14.05.2020 10:34 Відповісти
Шо опять?
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14.05.2020 09:56 Відповісти
"новий" ********** , ні ?
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14.05.2020 10:03 Відповісти
Хочу видеть новую модель общественного транспорта.
Потому что когда утром стоял в троллейбусе и меня обилечивала современная модель я понял что она старая, толстая и некрасивая.
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14.05.2020 10:03 Відповісти
А если с новой моделью, да и льготный проезд... - можно считать жизнь удалась!
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14.05.2020 10:05 Відповісти
Маршрутка "Богдан" - это унижение человеческого достоинства. Должна уйти в небытие, как и владелец её производства.
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14.05.2020 10:04 Відповісти
- А шо? Людям нравицця!

В Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 6378 В Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 2162
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14.05.2020 11:44 Відповісти
А чей там бизнес маршруточный?Кого выдавливают?)
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14.05.2020 10:04 Відповісти
Какая разница? Этих владельцев скотовозов вообще нужно лишить свободы...
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14.05.2020 10:07 Відповісти
"-Маршрутки, с.ка, мішають правильним пацанам по дорозі льотати, пробки створують, поперед колес тиняются, як вони вже задовбали, давай їх заборонимо нафіг, пустимо великі автобуси-скотовози, будуть ходить раз в час, собирать всяке бидло по остановках, на роботу, з роботи возить.
-Люди ж будуть протестувать, страйкувать..
-Погундять і перестануть, ***************, захотять їсти, пішки підуть. Я, с.ка, що окрему дорогу маю собі строїть, чи що?"
Так думають всякі привладні "рехворматори".
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14.05.2020 10:07 Відповісти
Тепер прикинь які затори створить автобус-довгомір.
Якось "довгомір" перекрив собою перехрестя і водії на другорядній вулиці мусили чекати 4 цикли світлофора поки той "лінкор" нарешті відплив.
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14.05.2020 10:51 Відповісти
"Автобусы это очень и очень"
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14.05.2020 10:07 Відповісти
блаЗЄнсьькі як почнуть пропонувати нові "моделі", то прийдеться ходити пішки. Я вас запевняю. І, звісно, вони добре вкрадуть на цих "моделях".
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14.05.2020 10:09 Відповісти
в нашому містечку так і зробили - від обществєнного транспорта осталось тіко таксі (з "шашечками"), але багацько - в центрі чатують на клієнта ледь не три десятки машин від семи-восьми конкуруюцих фірм
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14.05.2020 10:16 Відповісти
"посадка" - 25 грн. Всьо по щотчику
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14.05.2020 10:17 Відповісти
якшо в село, то і за обратну дорогу требуют - двойний щотчик получаєця
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14.05.2020 10:18 Відповісти
все новое забытое старое
в 80 годах основные густо населенные районы
города были связаны большими автобусами
типа икарус /даже двойные/ плюс троллейбусы
маршрутки соединяли районы и объекты менее заселенные
плюс отдельно стоящие / роддом детская больница и т д /
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14.05.2020 10:11 Відповісти
А неопланы омеляна,как же?
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14.05.2020 10:19 Відповісти
21 век . Вроде как центр Европы . ТА РАСПИСАНИЕ ПОВЕСЬТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО !!!!! А возите хоть на лошадях .
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14.05.2020 10:21 Відповісти
Здесь проблема не в размере самих маршрутках, а в том что это мелкие частники на разной степени убитости богданах. Был в северном городе Италии Равенне.На одном и том же маршруте, которым я ездил, утром и вечером огромный бус, в обед средний а между ними меньше нашей маршрутки и что интересно с одним и тем же водилой за всемя тремя агрегатами. Он просто меняет бус по времени суток. Цена одна и та же.
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14.05.2020 10:33 Відповісти
Всё гениальное-просто.Пока водила на одном,другой транспорт обслуживают в гараже.
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14.05.2020 10:40 Відповісти
С учётом того что в Украине все идеи реализоваться по советски - на бумаге одно, а а в реале /- другое, то не нужно.
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14.05.2020 10:37 Відповісти
В Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 1968
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14.05.2020 10:45 Відповісти
Такие надо запускать по Грушевского.
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14.05.2020 11:11 Відповісти
В Украине могут ввести новую модель общественного транспорта, а могут и не ввести новую модель общественного транспорта.
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14.05.2020 10:46 Відповісти
Гиперлуп)
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14.05.2020 10:48 Відповісти
этот приземлённый оказался, с идеями на 5 копеек
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14.05.2020 12:09 Відповісти
А улицы сами шире станут?
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14.05.2020 10:55 Відповісти
Размечтались, вы ещё про гиперлуп нам поглагольте. И сколько бы не говорили о проблеме транспорта далее чем верхом на палочке ни один руководитель не мыслит. Был тут один на самокате, так его сожрали без майонеза, а поставили вместо него какого то невменяемого.
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14.05.2020 11:05 Відповісти
огородите водителя, расчёт электроными картами. 30 лет без билетов ездим, в троллейбусе больше порядка
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14.05.2020 12:11 Відповісти
У нас вся власть состоит из любителей помечтать. Но для реализации их мечтаний нужны большие деньги, но где их реально взять на реализацию мечты, мечтатели не говорят.
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14.05.2020 14:36 Відповісти
 
 