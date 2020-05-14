В Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту, - Криклій
Міністерство інфраструктури ініціювало законопроєкт, який дозволяє запропонувати нову транспортну модель у зв'язку з коронавірусом.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
За його словами, нова модель має дозволити замінити маршрутки на автобуси та електробуси: "Тоді міста зможуть фактично розширити той перелік транспортних засобів, який фактично у форматі громадського транспорту працює і вони зможуть замовляти транспорту послугу у перевізників. І тоді це дає можливість замінити маршрутки на нормальні автобуси, електробуси, але це будуть вже нормальні перевізники, які будуть надавати послугу місту і комунальним підприємствам".
Про те коли громадський транспорт з'явиться на вулицях міст України, то Криклій повторив, що "це вже питання до місцевої влади, чи готові вони відпускати маршрутні таксі", але на його думку робити це ще рано.
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А в обычное время там по 3-5 пассажиров.
Зе-слуги ради 3-5 пассажиров будут на рейс выгонять здоровенные ДУРЫ автобусов?
Это очень неудобно, поэтому у каждой семьи в этом районе города вынужденно по несколько машин.
https://twitter.com/jozefkneht1
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1260490031866810375 22 ч
Стає зрозумілим в чому були кадрові помилки Пороха. Він просто своєчасно не зрозумів, що головний кадровий потенціал країни зосереджено в 95 кварталі. Там є спеціалісти, які з легкістю можуть обійняти будь-яку посаду в країні.
ТАМ ТРАНСПОРТ ПРИХОДИТ МИНУТА В МИНУТУ КАК НАПИСАНО НА ГРАФИКЕ НА ОСТАНОВКАХ
ЕСли написано 11 . 51 , то автобус или трамвай подъедет в 11.51
До України, до речі, Достоєвський також жодного відношення не має
В Украине проблема что чем больше запускаешь автобусов, тем больше убытков, т.к. городской транспорт забит льготниками. Соответственно нет смысла что-то делать, все равно городской транспорт собирает убытки, а прибыли собираюются частниками - все у кого еть деньги идут на маршрутки.
Дело не в министре транспорта, а в совковом законодательстве. Надо отменить бесплатный проезд льготникам, и тогда можно налаживать работу. Без этой отмены, все усилия до задницы. Отмена льготников - вопрос не к мэрам и не к министру.
Найбільш очікуваним результатом парламентського дня стало ухвалення "антиколомойського" закону. За законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності в цілому проголосували 270 депутатів. Закон став унікальним для українського парламенту за кількістю поданих поправок: після першого читання групою лояльних до мільярдера, колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського нардепів було подано 16 579 правок. Щоб обійти ці перепони, Банковій довелося винаходити спеціальну процедуру розгляду законопроєкту і "протягувати" її через сесійну залу на кількох позачергових пленарних засіданнях.
Важливу для співпраці України з Міжнародним валютним фондом ініціативу депутатів просив підтримати особисто президент, який прибув до парламенту і виступив перед голосуванням, патетично звернувшись насамперед до монобільшості. "Упродовж моєї каденції, найважливіше, впродовж вашої каденції, буде декілька важливих історичних законів, законопроектів, які повинні об'єднувати цю країну, об'єднувати всі партії", - сказав глава держави, маючи на увазі насамперед "банківський" проєкт закону. Далі на підтримку закону виступив і прем'єр Денис Шмигаль.
Але й після цього залпу "важкої артилерії" закон, за словами Зеленського, покликаний "захистити українську економіку і допомогти Україні саме зараз", підтримали 200 з 248 членів фракції "Слуги народу". Уникнути конфузу та наступних вірогідних проблем президентові допомогли 23 депутати від фракції "Європейська солідарність", 18 - від фракції "Голос", 16 членів лояльної до побажань Банкової депутатської групи "Довіра", 3 нардепи з групи "За майбутнє" і 10 позафракційних депутатів.
Прийнятий закон відразу заблокували постановами про його скасування, які ВР доведеться наступного разу відхилити. А лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко навіть пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді. Що ж, схоже, питань, на чиїх орбітах нині "Батьківщина", вже ні в кого не лишилось.
Та окрім ключового у вчорашньому засіданні Верховоної Ради банківського питання в її порядку денному були й інші. Зокрема, виступ прем'єра та звіт голови Національного банку Якова Смолія. Якого дуже хочуть відправити у відставку переважно ті ж, хто був проти "антиколомойського" закону.
Далі страждання монобільшості продовжилися під час розгляду інших питань порядку денного. У "слуг" не вистачило власних голосів навіть для ухвалення законопроєктів на підтримку бізнесу в умовах коронавірусу (№3329-д) чи антидискримінаційного щодо малих підприємців (№2166). Так, закон 3329-д продовжує дію податкових пільг та спрощених адміністративних процедур до закінчення карантину. Зокрема, до 31 травня цього року він звільняє підприємців від сплати єдиного соціального внеску. І от за такий проєкт проголосували лише 211 членів "Слуги народу" - і знов на підтримку прийшли інші фракції. Закон "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників) підтримали 212 "слуг" при мінімально необхідних 226.
Надзвичайно показово "слуги" провалили звернення Верховної Ради до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни №3431 авторства їхнього колеги Мережка (3431) - "за" лише 200 голосів, чому дуже зраділи проросійські члени українського парламенту.
Зате дружно депутати ухвалили в цілому виключення з числа членів сім'ї суб'єкта декларування дітей, які з ним не проживають (проєкт закону про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" №3355-1). Він запалює "зелене світло" уникненню декларування майна чиновниками, якщо їхні статки записані на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом. Крім 190 "слуг", голоси "за" віддали 19 членів фракції ОПЗЖ і 11 "Батьківщини". які до того просто не помічали решту законопроектів. Натомість "ЄС" і "Голос" цей проект не підтримали.
Встигли депутати провести й ще одне позачергове засідання, на якому підтримали подальшу заборону російських соцмереж. Але і тут "слуги" відзначилися - кнопки "за" натисли лише 182 соратника президента. Схоже, внутрішня криза у "СН" досягла того стану, коли має "зірвати кришку". І чи не станеться цього саме під місцеві вибори?
ну пля - просветили, прям глаза открыли...
Потому что когда утром стоял в троллейбусе и меня обилечивала современная модель я понял что она старая, толстая и некрасивая.
-Люди ж будуть протестувать, страйкувать..
-Погундять і перестануть, ***************, захотять їсти, пішки підуть. Я, с.ка, що окрему дорогу маю собі строїть, чи що?"
Так думають всякі привладні "рехворматори".
Якось "довгомір" перекрив собою перехрестя і водії на другорядній вулиці мусили чекати 4 цикли світлофора поки той "лінкор" нарешті відплив.
в 80 годах основные густо населенные районы
города были связаны большими автобусами
типа икарус /даже двойные/ плюс троллейбусы
маршрутки соединяли районы и объекты менее заселенные
плюс отдельно стоящие / роддом детская больница и т д /