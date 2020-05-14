Суд отстранил от должностей харьковских полицейских, скрывших убийство

Суд отстранил от должностей двух полицейских из Харькова, которые скрыли факт умышленного убийства девушки.

Об этом "Укринформу" сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"Октябрьский районный суд Полтавы по материалам досудебного расследования отстранил от должности двух харьковских полицейских, которые подозреваются в укрывательстве умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (ч. 1 ст. 396 УК)", - отметил Чубенко.

По его словам, обоим полицейским избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

О подробностях дела рассказал начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов. По его словам, в период с 30.06.2019 по 09.07.2019 г. двое старших оперуполномоченных Холодногорского райотдела полиции Харькова доподлинно узнали, что несовершеннолетний совершил умышленное убийство девушки и скрыл труп жертвы.

Однако они не сообщили о преступлении своему руководству и органу досудебного расследования. Более того, предприняли активные действия, направленные на укрывательство лица, совершившего убийство, и тела девушки.

Полицейским грозит наказание в виде ареста до трех месяцев или ограничение свободы до трех лет - или же лишение свободы на тот же срок.

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