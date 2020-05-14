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Суд отстранил от должностей харьковских полицейских, скрывших убийство

Суд отстранил от должностей харьковских полицейских, скрывших убийство

Суд отстранил от должностей двух полицейских из Харькова, которые скрыли факт умышленного убийства девушки.

Об этом "Укринформу" сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"Октябрьский районный суд Полтавы по материалам досудебного расследования отстранил от должности двух харьковских полицейских, которые подозреваются в укрывательстве умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (ч. 1 ст. 396 УК)", - отметил Чубенко.

По его словам, обоим полицейским избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

О подробностях дела рассказал начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов. По его словам, в период с 30.06.2019 по 09.07.2019 г. двое старших оперуполномоченных Холодногорского райотдела полиции Харькова доподлинно узнали, что несовершеннолетний совершил умышленное убийство девушки и скрыл труп жертвы.

Однако они не сообщили о преступлении своему руководству и органу досудебного расследования. Более того, предприняли активные действия, направленные на укрывательство лица, совершившего убийство, и тела девушки.

Полицейским грозит наказание в виде ареста до трех месяцев или ограничение свободы до трех лет - или же лишение свободы на тот же срок.

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Автор: 

суд (25158) убийство (6522) Харьков (7638)


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Топ комментарии
+22
Если бы им грозила статья за соучастие, они вряд ли бы так поступили, а с такими мягкими санкциями ментам у нас никогда порядка не будет.
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14.05.2020 09:54 Ответить
+15
Отмазка убийцы - арест три месяца???????
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14.05.2020 09:54 Ответить
+15
пфф, всего-то.
а я думал, что сокрытие преступления приравнивается к соучастию.
тут по всяким фэйковым делам люди в сизо сидят годами, а мусоров "отстранили от должностей"
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14.05.2020 09:56 Ответить
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Если бы им грозила статья за соучастие, они вряд ли бы так поступили, а с такими мягкими санкциями ментам у нас никогда порядка не будет.
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14.05.2020 09:54 Ответить
Отмазка убийцы - арест три месяца???????
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14.05.2020 09:54 Ответить
там соучастіє явноє - труп приховали. Актівноє соучастіє с отягощающімі, бо служиві
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14.05.2020 10:31 Ответить
пфф, всего-то.
а я думал, что сокрытие преступления приравнивается к соучастию.
тут по всяким фэйковым делам люди в сизо сидят годами, а мусоров "отстранили от должностей"
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14.05.2020 09:56 Ответить
Зачем полиции убийства? Они за посты и картинки в соцсетях людей кошмарят.

https://twitter.com/MaYa_Ukraine
https://twitter.com/MaYa_Ukraine
@MaYa_Ukraine

Проти жителя Подільського району Юрія Копельчука кіберполіція Одеси порушила справу за статтею "173-1. Поширювання неправдивих чуток".
Все через жартівлий допис про Володимира Зеленського у фейсбуці.
Справу про текст зі смайликами уже передали до суду!

"Злочинна" картинка з веселими смайлами:
https://pbs.twimg.com/media/EX5wYsLWsAQM7Nr?format=jpg&name=360x360
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14.05.2020 10:00 Ответить
Суд відсторонив від посад харківських поліцейських, які приховала вбивство - Цензор.НЕТ 7010
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14.05.2020 10:33 Ответить
Это же фактически соучастие,а их под смехотворное личное обязательство,почему не выяснили мотивы действий этих авакяновцев,там либо взятка либо убийца это сынок какого то высокого полицая,которого заставили покрывать,что означа наличие в деле ещё одного фигуранта.
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14.05.2020 10:01 Ответить
Авакова, чи кого?
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14.05.2020 10:02 Ответить
ого! Отстранілі!!! Так вони повинні йти соучаснікамі і вже сидіти в сізо без права залога
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14.05.2020 10:09 Ответить
там ше за іспользованіє служебного положенія - ізмєна Родінє - вони ж якусь присягу давали, чи нє?
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14.05.2020 10:28 Ответить
Ничего себе,норма закона- от 3 месяцев до 3 лет. С точки зрения не юриста,похоже на соучастие.
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14.05.2020 10:17 Ответить
та соучастіє с усугубляющімі
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14.05.2020 10:29 Ответить
поскольку сокрытие представителями закона.
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14.05.2020 10:31 Ответить
Это все что нужно знать о "реформе" полиции в Украине.
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14.05.2020 10:32 Ответить
Хто би знав як сильно я обурений такими покараннями. Стаття 396 Приховування злочину.
Я завжди вважав що правоохоронні органи мають нести більшу відповідальність, а приховування тяжких злочинів взагалі каратися чи не як співучасть.
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14.05.2020 10:47 Ответить
Без широкого освещения в сми и скандала это так и заглохнет.
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14.05.2020 11:28 Ответить
 
 