Суд отстранил от должностей харьковских полицейских, скрывших убийство
Суд отстранил от должностей двух полицейских из Харькова, которые скрыли факт умышленного убийства девушки.
Об этом "Укринформу" сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.
"Октябрьский районный суд Полтавы по материалам досудебного расследования отстранил от должности двух харьковских полицейских, которые подозреваются в укрывательстве умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (ч. 1 ст. 396 УК)", - отметил Чубенко.
По его словам, обоим полицейским избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
О подробностях дела рассказал начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов. По его словам, в период с 30.06.2019 по 09.07.2019 г. двое старших оперуполномоченных Холодногорского райотдела полиции Харькова доподлинно узнали, что несовершеннолетний совершил умышленное убийство девушки и скрыл труп жертвы.
Однако они не сообщили о преступлении своему руководству и органу досудебного расследования. Более того, предприняли активные действия, направленные на укрывательство лица, совершившего убийство, и тела девушки.
Полицейским грозит наказание в виде ареста до трех месяцев или ограничение свободы до трех лет - или же лишение свободы на тот же срок.
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а я думал, что сокрытие преступления приравнивается к соучастию.
тут по всяким фэйковым делам люди в сизо сидят годами, а мусоров "отстранили от должностей"
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Проти жителя Подільського району Юрія Копельчука кіберполіція Одеси порушила справу за статтею "173-1. Поширювання неправдивих чуток".
Все через жартівлий допис про Володимира Зеленського у фейсбуці.
Справу про текст зі смайликами уже передали до суду!
"Злочинна" картинка з веселими смайлами:
https://pbs.twimg.com/media/EX5wYsLWsAQM7Nr?format=jpg&name=360x360
Я завжди вважав що правоохоронні органи мають нести більшу відповідальність, а приховування тяжких злочинів взагалі каратися чи не як співучасть.