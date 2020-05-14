Суд відсторонив від посад харківських поліцейських, які приховала вбивство
Суд відсторонив від посад двох поліцейських із Харкова, які приховали факт умисного вбивства дівчини.
Про це "Укрінформу" повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.
"Октябрський районний суд Полтави за матеріалами досудового розслідування відсторонив від посади двох харківських поліцейських, які підозрюються у приховуванні умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (ч. 1 ст. 396 КК)", - зазначив Чубенко.
За його словами, обом поліцейським обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Про подробиці справи розповів начальник управління прокуратури Харківської області Іван Тарасов. За його словами, у період з 30.06.2019 по 09.07.2019 р. двоє старших оперуповноважених Холодногірського райвідділу поліції Харкова достеменно дізналися, що неповнолітній скоїв умисне вбивство дівчини та сховав труп жертви.
Проте вони не повідомили про злочин своєму керівництву та органу досудового розслідування. А до того ж учинили активні дії, спрямовані на приховування особи, яка скоїла вбивство, та тіла дівчини.
Поліцейським загрожує покарання у вигляді арешту до трьох місяців або обмеження волі до трьох років - або ж позбавлення волі на той самий термін.
Будь ласка, зачекайте...
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а я думал, что сокрытие преступления приравнивается к соучастию.
тут по всяким фэйковым делам люди в сизо сидят годами, а мусоров "отстранили от должностей"
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Проти жителя Подільського району Юрія Копельчука кіберполіція Одеси порушила справу за статтею "173-1. Поширювання неправдивих чуток".
Все через жартівлий допис про Володимира Зеленського у фейсбуці.
Справу про текст зі смайликами уже передали до суду!
"Злочинна" картинка з веселими смайлами:
https://pbs.twimg.com/media/EX5wYsLWsAQM7Nr?format=jpg&name=360x360
Я завжди вважав що правоохоронні органи мають нести більшу відповідальність, а приховування тяжких злочинів взагалі каратися чи не як співучасть.