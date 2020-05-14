УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12530 відвідувачів онлайн
Новини
4 557 18

Суд відсторонив від посад харківських поліцейських, які приховала вбивство

Суд відсторонив від посад харківських поліцейських, які приховала вбивство

Суд відсторонив від посад двох поліцейських із Харкова, які приховали факт умисного вбивства дівчини.

Про це "Укрінформу" повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Октябрський районний суд Полтави за матеріалами досудового розслідування відсторонив від посади двох харківських поліцейських, які підозрюються у приховуванні умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (ч. 1 ст. 396 КК)", - зазначив Чубенко.

За його словами, обом поліцейським обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про подробиці справи розповів начальник управління прокуратури Харківської області Іван Тарасов. За його словами, у період з 30.06.2019 по 09.07.2019 р. двоє старших оперуповноважених Холодногірського райвідділу поліції Харкова достеменно дізналися, що неповнолітній скоїв умисне вбивство дівчини та сховав труп жертви.

Проте вони не повідомили про злочин своєму керівництву та органу досудового розслідування. А до того ж учинили активні дії, спрямовані на приховування особи, яка скоїла вбивство, та тіла дівчини.

Поліцейським загрожує покарання у вигляді арешту до трьох місяців або обмеження волі до трьох років - або ж позбавлення волі на той самий термін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оперуповноважені Нацполіції підозрюються в приховуванні вбивства дівчини в Харкові в 2019 році, - ДБР. ФОТО

Автор: 

суд (11765) вбивство (3126) Харків (5760)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Если бы им грозила статья за соучастие, они вряд ли бы так поступили, а с такими мягкими санкциями ментам у нас никогда порядка не будет.
показати весь коментар
14.05.2020 09:54 Відповісти
+15
Отмазка убийцы - арест три месяца???????
показати весь коментар
14.05.2020 09:54 Відповісти
+15
пфф, всего-то.
а я думал, что сокрытие преступления приравнивается к соучастию.
тут по всяким фэйковым делам люди в сизо сидят годами, а мусоров "отстранили от должностей"
показати весь коментар
14.05.2020 09:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если бы им грозила статья за соучастие, они вряд ли бы так поступили, а с такими мягкими санкциями ментам у нас никогда порядка не будет.
показати весь коментар
14.05.2020 09:54 Відповісти
Отмазка убийцы - арест три месяца???????
показати весь коментар
14.05.2020 09:54 Відповісти
там соучастіє явноє - труп приховали. Актівноє соучастіє с отягощающімі, бо служиві
показати весь коментар
14.05.2020 10:31 Відповісти
пфф, всего-то.
а я думал, что сокрытие преступления приравнивается к соучастию.
тут по всяким фэйковым делам люди в сизо сидят годами, а мусоров "отстранили от должностей"
показати весь коментар
14.05.2020 09:56 Відповісти
Зачем полиции убийства? Они за посты и картинки в соцсетях людей кошмарят.

https://twitter.com/MaYa_Ukraine
https://twitter.com/MaYa_Ukraine
@MaYa_Ukraine

Проти жителя Подільського району Юрія Копельчука кіберполіція Одеси порушила справу за статтею "173-1. Поширювання неправдивих чуток".
Все через жартівлий допис про Володимира Зеленського у фейсбуці.
Справу про текст зі смайликами уже передали до суду!

"Злочинна" картинка з веселими смайлами:
https://pbs.twimg.com/media/EX5wYsLWsAQM7Nr?format=jpg&name=360x360
показати весь коментар
14.05.2020 10:00 Відповісти
Суд відсторонив від посад харківських поліцейських, які приховала вбивство - Цензор.НЕТ 7010
показати весь коментар
14.05.2020 10:33 Відповісти
Это же фактически соучастие,а их под смехотворное личное обязательство,почему не выяснили мотивы действий этих авакяновцев,там либо взятка либо убийца это сынок какого то высокого полицая,которого заставили покрывать,что означа наличие в деле ещё одного фигуранта.
показати весь коментар
14.05.2020 10:01 Відповісти
Авакова, чи кого?
показати весь коментар
14.05.2020 10:02 Відповісти
ого! Отстранілі!!! Так вони повинні йти соучаснікамі і вже сидіти в сізо без права залога
показати весь коментар
14.05.2020 10:09 Відповісти
там ше за іспользованіє служебного положенія - ізмєна Родінє - вони ж якусь присягу давали, чи нє?
показати весь коментар
14.05.2020 10:28 Відповісти
Ничего себе,норма закона- от 3 месяцев до 3 лет. С точки зрения не юриста,похоже на соучастие.
показати весь коментар
14.05.2020 10:17 Відповісти
та соучастіє с усугубляющімі
показати весь коментар
14.05.2020 10:29 Відповісти
поскольку сокрытие представителями закона.
показати весь коментар
14.05.2020 10:31 Відповісти
Это все что нужно знать о "реформе" полиции в Украине.
показати весь коментар
14.05.2020 10:32 Відповісти
Хто би знав як сильно я обурений такими покараннями. Стаття 396 Приховування злочину.
Я завжди вважав що правоохоронні органи мають нести більшу відповідальність, а приховування тяжких злочинів взагалі каратися чи не як співучасть.
показати весь коментар
14.05.2020 10:47 Відповісти
Без широкого освещения в сми и скандала это так и заглохнет.
показати весь коментар
14.05.2020 11:28 Відповісти
 
 