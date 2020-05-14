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Новости Коронавирус и карантин
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Почти все области выплатили 300%-ную надбавку медработникам за март, - Степанов

Почти все области выплатили 300%-ную надбавку медработникам за март, - Степанов

Кабинет Министров выделил средства на доплату медикам, работающим с пациентам больными COVID-19. Согласно отчетам, почти все области выплатили зарплату в полном объеме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Относительно выплат зарплат за март: правительство выделило средства. Почти все области, согласно отчетам, выплатили зарплату в полном объеме. Это и Киев, и Киевская область, и Херсонская, и Львовская. Почти все выплатили. Информация уточняется, и я думаю, что сегодня мы скажем по каждой области", - отметил он.

Отвечая на вопрос, получат ли доплату медики, которые привлекались к лечению больных коронавирусом, Степано заявил: "Если мы говорим о медработниках, которые лечат пациентов с COVID-19, то персональный состав этих медработников определяет главврач, который как руководитель медучреждения получает средства за лечение больных, где учтены 300% доплаты медработникам. Главврач определяет какому медработнику что заплатить. В том числе, если с больными коронавирусом работал медик, которого нет в штате этого медучреждения, но есть механизмы выплат - я не вижу в этом проблемы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 18 областях 300%-ные надбавки врачам за март выплачены в полном объеме, - Степанов

Автор: 

выплаты (665) карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Я лікар ШМД який працює на повну ставку й перший виїжджає на на виклик "температура важкодихати млостно" щость не відчув 300% відсотків (прийшла разова премія в 1000 грн)
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14.05.2020 10:18 Ответить
+2
А если вдруг почти у всех областях выявится что никому не платили надбавку, Степанов подаст в отставку?
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14.05.2020 10:16 Ответить
+2
Майже всі області виплатили 300-відсоткову надбавку медпрацівникам за березень, - Степанов - Цензор.НЕТ 8704
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14.05.2020 10:41 Ответить
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"почти" вагітна ...
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14.05.2020 10:14 Ответить
А если вдруг почти у всех областях выявится что никому не платили надбавку, Степанов подаст в отставку?
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14.05.2020 10:16 Ответить
сразу же ЛОЖЬ! Во первых не ВСЕМ, 300? и вопрос вообе выплатили ли?
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14.05.2020 10:17 Ответить
Я лікар ШМД який працює на повну ставку й перший виїжджає на на виклик "температура важкодихати млостно" щость не відчув 300% відсотків (прийшла разова премія в 1000 грн)
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14.05.2020 10:18 Ответить
пишете прямо із-за керма? Одне око на пацієнта, друге на дорогу? Не може людина зеленського казати не правду
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14.05.2020 10:22 Ответить
Майже всі області виплатили 300-відсоткову надбавку медпрацівникам за березень, - Степанов - Цензор.НЕТ 8704
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14.05.2020 10:41 Ответить
Та навіщо ви так радикально? я ж просто пожартував. А це як не як персональні дані...
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14.05.2020 10:43 Ответить
Так это - за апрель. Теперь читай статью.
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14.05.2020 10:46 Ответить
В какой области вы живёте/работаете?
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14.05.2020 12:00 Ответить
На фото реанимация или обычная палата?
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14.05.2020 10:19 Ответить
Почти министр. Почти медицины...
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14.05.2020 10:35 Ответить
За март выплатили в мае! Зе-шобла работает в турборежиме.
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14.05.2020 10:42 Ответить
Почти всем почти всё выплатили. Странная логика - пи-дит тот кто должен оплатить, а не тот что должен получить. Прям почитаешь и начинаешь верить, что озолотил по самые не балуйся. Меня больше интересует мнение врачей - получили они и что получили, и кто будет отвечать за то что положили столько врачей из за политической бестолковости и отсуствия защитных средств и полное неведение вопроса.
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14.05.2020 10:48 Ответить
 
 