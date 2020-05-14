Почти все области выплатили 300%-ную надбавку медработникам за март, - Степанов

Кабинет Министров выделил средства на доплату медикам, работающим с пациентам больными COVID-19. Согласно отчетам, почти все области выплатили зарплату в полном объеме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Относительно выплат зарплат за март: правительство выделило средства. Почти все области, согласно отчетам, выплатили зарплату в полном объеме. Это и Киев, и Киевская область, и Херсонская, и Львовская. Почти все выплатили. Информация уточняется, и я думаю, что сегодня мы скажем по каждой области", - отметил он.

Отвечая на вопрос, получат ли доплату медики, которые привлекались к лечению больных коронавирусом, Степано заявил: "Если мы говорим о медработниках, которые лечат пациентов с COVID-19, то персональный состав этих медработников определяет главврач, который как руководитель медучреждения получает средства за лечение больных, где учтены 300% доплаты медработникам. Главврач определяет какому медработнику что заплатить. В том числе, если с больными коронавирусом работал медик, которого нет в штате этого медучреждения, но есть механизмы выплат - я не вижу в этом проблемы".

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