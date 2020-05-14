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Новини Коронавірус і карантин
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Майже всі області виплатили 300-відсоткову надбавку медпрацівникам за березень, - Степанов

Майже всі області виплатили 300-відсоткову надбавку медпрацівникам за березень, - Степанов

Кабінет Міністрів виділив кошти на доплату медикам, які працюють із пацієнтами, хворими на COVID-19. Відповідно до звітів, майже всі області виплатили зарплату в повному обсязі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Щодо виплат зарплат за березень: уряд виділив кошти. Майже всі області, згідно зі звітами, виплатили зарплату в повному обсязі. Це і Київ, і Київська область, і Херсонська, і Львівська. Майже всі виплатили. Інформація уточнюється, і я думаю, що сьогодні ми скажемо щодо кожної області", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи отримають доплату медики, які залучалися до лікування хворих на коронавірус, Степанов заявив: "Якщо ми говоримо про медпрацівників, які лікують пацієнтів з COVID-19, то персональний склад цих медпрацівників визначає лікар, який як керівник медзакладу отримує кошти за лікування хворих, де враховані 300% доплати медпрацівникам. Головлікар визначає, якому медпрацівникові що заплатити. Зокрема, якщо із хворими на коронавірус працював медик, якого немає в штаті цього медзакладу, але є механізми виплат - я не бачу в цьому проблеми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 18 областях 300-відсоткові надбавки лікарям за березень виплачені в повному обсязі, - Степанов

Автор: 

виплати (1080) карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) зарплата (2268) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Я лікар ШМД який працює на повну ставку й перший виїжджає на на виклик "температура важкодихати млостно" щость не відчув 300% відсотків (прийшла разова премія в 1000 грн)
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14.05.2020 10:18 Відповісти
+2
А если вдруг почти у всех областях выявится что никому не платили надбавку, Степанов подаст в отставку?
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14.05.2020 10:16 Відповісти
+2
Майже всі області виплатили 300-відсоткову надбавку медпрацівникам за березень, - Степанов - Цензор.НЕТ 8704
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14.05.2020 10:41 Відповісти
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"почти" вагітна ...
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14.05.2020 10:14 Відповісти
А если вдруг почти у всех областях выявится что никому не платили надбавку, Степанов подаст в отставку?
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14.05.2020 10:16 Відповісти
сразу же ЛОЖЬ! Во первых не ВСЕМ, 300? и вопрос вообе выплатили ли?
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14.05.2020 10:17 Відповісти
Я лікар ШМД який працює на повну ставку й перший виїжджає на на виклик "температура важкодихати млостно" щость не відчув 300% відсотків (прийшла разова премія в 1000 грн)
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14.05.2020 10:18 Відповісти
пишете прямо із-за керма? Одне око на пацієнта, друге на дорогу? Не може людина зеленського казати не правду
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14.05.2020 10:22 Відповісти
Майже всі області виплатили 300-відсоткову надбавку медпрацівникам за березень, - Степанов - Цензор.НЕТ 8704
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14.05.2020 10:41 Відповісти
Та навіщо ви так радикально? я ж просто пожартував. А це як не як персональні дані...
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14.05.2020 10:43 Відповісти
Так это - за апрель. Теперь читай статью.
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14.05.2020 10:46 Відповісти
В какой области вы живёте/работаете?
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14.05.2020 12:00 Відповісти
На фото реанимация или обычная палата?
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14.05.2020 10:19 Відповісти
Почти министр. Почти медицины...
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14.05.2020 10:35 Відповісти
За март выплатили в мае! Зе-шобла работает в турборежиме.
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14.05.2020 10:42 Відповісти
Почти всем почти всё выплатили. Странная логика - пи-дит тот кто должен оплатить, а не тот что должен получить. Прям почитаешь и начинаешь верить, что озолотил по самые не балуйся. Меня больше интересует мнение врачей - получили они и что получили, и кто будет отвечать за то что положили столько врачей из за политической бестолковости и отсуствия защитных средств и полное неведение вопроса.
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14.05.2020 10:48 Відповісти
 
 