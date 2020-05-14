Майже всі області виплатили 300-відсоткову надбавку медпрацівникам за березень, - Степанов

Кабінет Міністрів виділив кошти на доплату медикам, які працюють із пацієнтами, хворими на COVID-19. Відповідно до звітів, майже всі області виплатили зарплату в повному обсязі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Щодо виплат зарплат за березень: уряд виділив кошти. Майже всі області, згідно зі звітами, виплатили зарплату в повному обсязі. Це і Київ, і Київська область, і Херсонська, і Львівська. Майже всі виплатили. Інформація уточнюється, і я думаю, що сьогодні ми скажемо щодо кожної області", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи отримають доплату медики, які залучалися до лікування хворих на коронавірус, Степанов заявив: "Якщо ми говоримо про медпрацівників, які лікують пацієнтів з COVID-19, то персональний склад цих медпрацівників визначає лікар, який як керівник медзакладу отримує кошти за лікування хворих, де враховані 300% доплати медпрацівникам. Головлікар визначає, якому медпрацівникові що заплатити. Зокрема, якщо із хворими на коронавірус працював медик, якого немає в штаті цього медзакладу, але є механізми виплат - я не бачу в цьому проблеми".

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