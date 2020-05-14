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Новости Коронавирус и карантин
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Полная потеря обоняния - первый симптом тяжелой формы COVID-19, - американские ученые

Полная потеря обоняния - первый симптом тяжелой формы COVID-19, - американские ученые

Ученые из США назвали самый опасный симптом коронавируса, который появляется у человека первым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, к такому выводу после исследований пришли американские ученые из отделения хирургии Университета Цинциннати. Их труд появился в научном журнале ACS Chemical Neuroscience.

По данным ученых - это аносмия, то есть потеря обоняния. Этот первый признак, который может дать понять, в какой форме будет протекать болезнь. Если человек совсем не чувствует запахов - коронавирус будет в тяжелой форме, если наполовину - будет легкое течение.

Дело в том, что вирус проникает в организм с помощью белков, которые отвечают за распознавание запахов.

Специалисты из США проанализировали статистику историй болезней зараженных коронавирусом. Они пришли к выводу: чем серьезнее была аносмия, тем тяжелее у больного будут и лихорадка, кашель, одышка, а также в целом течение болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученые описали, как коронавирус атакует организм человека и каковы последствия

Как известно, первыми симптомами коронавируса является повышение температуры, кашель, затруднение дыхания, ломота в теле и слабость.

Как мы ранее писали, ученые начали масштабное исследование касательно того, как генетика человека влияет на тяжесть коронавируса.

исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
А беларусы проснулись 22 апреля 2019 года и поняли: украинцы - братья по разуму.
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14.05.2020 11:01 Ответить
+7
Этому есть объяснение- ты уже родился с Гайкой в голове.
Цілковита втрата нюху - перший симптом важкої форми COVID-19, - американські вчені - Цензор.НЕТ 5484
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14.05.2020 11:15 Ответить
+6
Фейка не фейка, но насморка это уж точно! Скоро с насморком будут сразу под ИВЛ ложить
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14.05.2020 10:56 Ответить
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14.05.2020 10:45 Ответить
Фейка не фейка, но насморка это уж точно! Скоро с насморком будут сразу под ИВЛ ложить
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14.05.2020 10:56 Ответить
Это новость более чем двухмесячной давности. Хотя у меня , во время болезни, подобный симптом был, но никакой тяжелой или средней формы не было. Кстати в оригинале написано " не только аносмия, но и появление фантомных запахов".
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14.05.2020 10:47 Ответить
Месячной давности, если тебе память не изменяет, была информация о потери обоняния у 40%...
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14.05.2020 10:55 Ответить
Я тебе дал информацию, но ты далдонишь одну и ту же фразу про "изрядную долю" и не разу не упомянул первое предложение из цитаты, что при малом количестве вирусов после маски, иммунитет человека справится с ним.
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14.05.2020 11:04 Ответить
Отлично! Так и запишем - вирус попадает в организм, болезнь, выработка антител и свободен навсегда. Смысл маски не ясен,зачем она если вирусом передающимся воздушно-капельным путем неизбежно переболеют каждый житель Планеты. Остановить вирус ,любой вирус, маской все равно что остановить комаров рыболовной сетью.
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14.05.2020 11:17 Ответить
Так и запишем, что ты зарабатываешь на постах, т.к. получил ответ о том, что маски помогают справиться с болезнями.
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14.05.2020 11:22 Ответить
В чем роль маски? Помогает и справляется с вирусом имунная система и никто другой. Маска никак и ничем никому помочь не может.
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14.05.2020 11:29 Ответить
Врёшь.
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14.05.2020 11:31 Ответить
Докажи. Мои аргументы бесспорны потому что основаны на научном видение. Твои аргументы основаны на передергивании и перекручивания. Типичный мальчик в трусиках. Вот просто бери и на слово верь что маска защищает.
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14.05.2020 11:36 Ответить
Не ври и про свои "научные видения", в том числе.
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14.05.2020 11:38 Ответить
Все может быть . Давай все же доказательства что медицинская маска каким-то образом (каким?) может оградить от Ковида.
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14.05.2020 11:58 Ответить
Андрейка, галубчик, заражение - это ВЕРОЯТНОСТНЫЙ процесс. Вирус в 100 нм находится внутри капель, от 5 до 500 мкм. При прохождении капель через маску какая-то их часть налипает на волокна ткани, что уменьшает вероятность попадания вируса в твою носоглотку.
ЧЕГО ТУТ НЕПОНЯТНОГО?
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14.05.2020 12:56 Ответить
Does WHO recommend routine wearing masks for healthy people during the 2019 nCoV outbreak?

No. WHO does not recommend that asymptomatic individuals (i.e., who do not have respiratory symptoms) in the community should wear medical masks, as currently there is no evidence that routine use of medical masks by healthy individuals prevents 2019-nCoV transmission. Masks are recommended to be used by symptomatic persons in the community. Misuse and overuse of medical masks may cause serious issues of shortage of stocks and lack of mask availability for those who actually need to wear them.
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14.05.2020 15:34 Ответить
Ті не понимаешь, что тут написано? Попробуй переводчик "гугл"!
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14.05.2020 19:18 Ответить
Навіщо ви мені пропонуєте користуватися "пєрєводчік гугл"? Тому, що ви самі користуєтеся їм? Так це ващі проблеми, не мої.

Ви так запопадливо втираєте тут про доцільність всім без розбору носити маски тоді, коли не існує жодного наукового докзу того, що носіння маски людиною без симптомів, начебто запобігає її інфікуванню коронавірусом. Навпаки, неправильне або надмірне застосування масок навпаки може призвести до серйозних наслідків. Загальна спільнота, тобто звичайні люди, не вміє правильно використовувати маски та правильно поводитися з ними після їх використання.

І факти це доводять, бо там, де більше людей в масках на вулиці, там більше рівень захворюваності. І навпаки, там де громадяни протягом тривалого часу сумлінно виконують правила соціального дістанціювання, та весь час дезіфікують свої руки, рівень захворюванності є мінімальним.
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15.05.2020 00:59 Ответить
Слышь, Андрейка, оставь науку в покое - не твоё это. Если общая вероятность заражения составляет 70%, то ношение маски тобой повышает вероятность твоего ЛИЧНОГО попадания в те 30%, которые не заразятся. Так что срывай рабскую маску и гордо выдыхай воздух, полный аэрозолей с вирусочками внутри!
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15.05.2020 12:07 Ответить
Не умеешь пользоваться переводчиком?
Ладно, помогу. Там по английски написано, что ношение маски не даёт ГАРАНТИИ избежать заражения. НО!
,Заражение - это ВЕРОЯТНОСТНЫЙ процесс. Вирус в 100 нм находится внутри капель, от 5 до 500 мкм. При прохождении капель через маску какая-то их часть налипает на волокна ткани, что уменьшает вероятность попадания вируса в твою носоглотку.
ЧЕГО ТУТ НЕПОНЯТНОГО?
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15.05.2020 12:11 Ответить
Не умеешь пользоваться переводчиком?
А на роботі та в крамниці мені теж користуватися "пєрєводчіком"?

Там ще написано про належне використання масок. Ви знаєте, що таке "належне використання масок ?

"При прохождении капель через маску..."
Ви зараз розповідаєте те, що ви самі вигадали, бо реальні факти свідчать про інше, а семе про те, що коронавірус здебільшо розповсюджується в суспільстві через брудні руки, а не через повітря. Задля того, щоб запобігти інфекуванню, лише достатньо витримувати дистанцію в 1.5 - 2 метри між людьми, та часто дезінфектувати власні руки. Наш уряд та фахівці з медицини закликають всіх громадян, в яких немає симптомів коронавіруса, не носити маски, от вам наглядний доказ:

https://www.youtube.com/watch?v=*********** Coronavirus: Experts warn against using face masks | Nine News Australia

Я безпосередньо працюю в галузі, яка займається розробкою та виготовленням тестових комплексів для різносманітного медичного устаткування. Нашими прямими клієнтами є ResMed та Fisher&Paykel - найвідоміші в світі виробники апаратів штучної вентиляції легенів. Тому в нашій компанії запроваджені найвищі стандарти що до COVID19 outbreak, згідно яким ми всі маємо дуже суворо дотримуватися дистанції в 1.5 метри протягом робочого дня. Але жодна людина в нас не ходить з маскою, бо це є нонсенс.
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15.05.2020 13:17 Ответить
Не нужно мне лекций доктора Комаровского. Я не отношусь к тому контингенту, на который они рассчитаны. Не надо мне размахивать бумажкой на английском про главенство рук, я тебе найду на это десять бумажек про воздушную передачу. Не вижу смысла убеждать верующего в неправильности его бога. Не одевай маски - делов то!
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15.05.2020 19:31 Ответить
"Не надо мне размахивать бумажкой "

Відео Cnannel Nine - це не "бумажка", це відео. А в тому відео - прем'єр міністр штату Вікторія, який закликає "Не носіть маски, якщо у вас немає симптомів!". Так, англійською мовою, а якою ще мовою має розмовляти прем'єр штату Вікторія, московською?. А вам, хіба, "пєрєводчік" який ви мені так наполегливо пропонували, нічим не зарадив?

"Не нужно мне лекций "
Як би ви мовчки "надєлі наморднік, і радавалісь" оффлайн, як то вам наказали робити, то я б тоді нічого не і писав.

Але саме ви вийшли у публічне місце зі своїми "лєкциямі", а зараз чомусь нервуєте за відсутністю оплесків в свій бік.
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16.05.2020 05:48 Ответить
Боже мой! Неужели сам завхоз штата Виктория? Это там, в Африке, рядом с озером? Призвал есть больше аспарагуса? Опровергнул законы Бернулли?
Раздавлен!
Уничтожен и раздавлен!
Всё, продаю дом, собираю всё до копейки и еду в штат Викторию играть в рулетку и ставить на зеро!
Поскольку законы статистики - вероятности в этом штате указом губернатора отменены - я обязательно выиграю!
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16.05.2020 12:10 Ответить
Вам той, масочка, часом нічого не надавила? Мозжечок або ще якийсь життєво важливий орган? Яка в біса статистика? Яка Африка? Африка, то саме там де ви є. Ви там всі в намордниках по вказівці ходите, а захворюваність чомусь більше за тих, хто не ходить. І це при тому, що в нас з Китаєм пасажиропотік був просто гігантський, в порівнянні з вашим. Чи то мабуть ващі "закони статистики" не зовсім свіжими виявилися?
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16.05.2020 17:56 Ответить
Слішь, Красный Зад, мои сообщения рассчитаны на некоторый интеллект реципиента. Расскажы мне поподробней, какой ты спицыалист в гиаграфии настолько кампитентный, что знаешь что озеро Виктория находится в Африке. Извини за беспокойство, мне казалось что ты более, гм..... сообразительный.
ПС: редкостный придурок настолько смел, что публично разоблачает законы реальности.
Успехов!
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16.05.2020 19:36 Ответить
"...озеро Виктория "

І до чого ви згадали "озєро Вікторія", причому, у вашому істеричному контексті суцільного роздратування? То була така захистна надрекція? Що ви в тому посланні "зашифрували"? Але, напевно, то було лише інформаційне сміття, як та хмара сморіду, яку в повітря виприскує бздюха, коли відчуває власний діскомфорт та небезпеку.

"...законы реальности."
"Закони рєальності " - очевидно, ніким неписані, якто тюремні поняття, але в той же час вони влучно визначають ваше "житіє-битіє" на тлі світового прогресу.
- Вам недостатньо міжнародних правил дорожнього руху, щоб іздити безпечно.
- Вам недостатньо законів задля того, щоб жити за законом.
- Тоді, коли існують правила використання PPE (тобто засобів персонального захисту), які до речі, не ви винайшли, і не ви склали, ви вигадуєте який-то "особий путь", який весь час чомусь веде до розбитого корита.
Але коли руків'я пекельних граблів раптом боляче вдаряє проміж рогів, то починаєте бідкатися, та шукати винних навколо себе, І взагалі, виглядаєте жалюгідними і несамодостатніми, без жодного уявлення про те чому сталося саме так, а не інакше.
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17.05.2020 02:33 Ответить
Друг мой, ну раз ты уж такой любознательный - поясняю: "озєро Вікторія", " у істеричному контексті суцільного роздратування" (надо же такое выдумать!) было упомянуто мной таким образом:
"Боже мой! Неужели сам завхоз штата Виктория? Это там, в Африке, рядом с озером? "

Любому вменяемому читателю понятно, что это насмешка над твоей попыткой выставить в качестве непререкаемого авторитета "прем'єр міністр штату Вікторія," - захолустного штата страны, находящейся в заднице земного шара.

"Законы реальности" = "законы природы" - действительно " ніким неписані," и существуют НЕЗАВИСИМО от того, знаешь ты или скорее всего не знаешь об их существовании.
Я понимаю, что перерыв между дойкой кенгуру и стрижкой овец не оставляет времени для самообразования, поэтому в качестве просвещения подброшу тебе для рассуждений:

Распределе́ние Пуассо́на - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 распределение дискретного типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 случайной величины , представляющей собой число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5 событий , произошедших за фиксированное время, при условии, что данные события происходят с некоторой фиксированной средней интенсивностью и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9) независимо друг от друга.



Распределение Стьюдента играет важную роль в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 статистическом анализе и используется, например, в https://ru.wikipedia.org/wiki/T-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 t-критерии Стьюдента для оценки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C статистической значимости разности двух выборочных средних, при построении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB доверительного интервала для математического ожидания нормальной совокупности при неизвестной дисперсии, а также в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 линейном регрессионном анализе . Распределение Стьюдента также появляется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4 байесовском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 анализе данных , распределённых по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 нормальному закону .


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17.05.2020 10:21 Ответить
"это насмешка "
це не "насмєшка", а прямий доказ того, що вас народили гумористичним кастратом. "Гумористичний кастрат в намордніку" - то є смішним? Ні, в нас з такого не сміються.
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17.05.2020 10:52 Ответить
Слышь, Красная Задница, не тужься. Ирония - это не твоё. Попробуй лучше выучить распределение Пуассона.
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17.05.2020 12:04 Ответить
Непонятно тут вот что - зачем вообще избегать заражения вирусом? с КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? Ты сам пишешь что маска , по твоей точке зрения (с которой наука не согласна) , лишь "уменьшает вероятность" но в ноль эту вероятность не уводит. То есть рано или поздно все равно заражение произойдет. Заем тогда носить эти атрибуты рабов?
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14.05.2020 16:54 Ответить
Слышь, Андрейка, оставь науку в покое - не твоё это. Если общая вероятность заражения составляет 70%, то ношение маски тобой повышает вероятность твоего ЛИЧНОГО попадания в те 30%, которые не заразятся. Так что срывай рабскую маску и гордо выдыхай воздух, полный аэрозолей с вирусочками внутри!
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14.05.2020 19:24 Ответить
"- носить эти атрибуты рабов?"

Медична маска - то не є атрібут раба, але дійсно, коли будь-яке неосвідчене чмо, наілене владою, намагається в супереч попередженням медичних фахівців змусити всіх підданих "надєть наморднікі і радаваца", то іншої асоціації тупо не виникає.
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15.05.2020 01:17 Ответить
Этому есть объяснение- ты уже родился с Гайкой в голове.
Цілковита втрата нюху - перший симптом важкої форми COVID-19, - американські вчені - Цензор.НЕТ 5484
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14.05.2020 11:15 Ответить
Кстати, в оригинале девочку из мультика зовут "Гаджет", это наши переводчики так назвали до тогда такого слова просто не знали. А Гейтс, когда ему удастся продать 14 000 000 000 доз вакцины с наваром 70 баксов за порцию, станет первым триллионером в Истории.
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14.05.2020 11:20 Ответить
а что по этому поводу думают беларуси?
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14.05.2020 10:52 Ответить
В Беларуси читают другие статьи типа "Ученые открыли, что крахмал снижает заражение коронавирусом"
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14.05.2020 10:54 Ответить
А беларусы проснулись 22 апреля 2019 года и поняли: украинцы - братья по разуму.
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14.05.2020 11:01 Ответить
Че вы себя так не любите?! 22 апреля - это вообще верх нашей тупости!
Пришла мысль, что день дурака надо с 1 апреля перенести на 22
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14.05.2020 11:06 Ответить
На 21 апреля...
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14.05.2020 11:18 Ответить
Таки не соврал про крахмал.
https://lenta.ua/uchenye-otkryli-chto-krahmal-snizhaet-zarazhenie-koronavirusom-49966/
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14.05.2020 11:27 Ответить
А что думают киргизы?
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14.05.2020 10:54 Ответить
Киргизы здесь не бывают.
А ты постоянно учишь нас, как и что делать.
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14.05.2020 11:04 Ответить
Чему учит вопрос - "А что думают киргизы?"
Ты русский язык понимаешь? Слово "учить" понимаешь?
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14.05.2020 11:05 Ответить
Бацька хрен ложил на вирус короныголовного мозга
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14.05.2020 10:55 Ответить
Бульбу будем по осени считать.
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14.05.2020 11:10 Ответить
Кто то знает сколько от спида умерло? Ибо если мыслить логически и непредвзято, то с момента его обнаружения в 80х мы все должны были давно умереть
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14.05.2020 10:53 Ответить
Это служит доказательством чему? Что на Марсе можно жить?
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14.05.2020 10:56 Ответить
А сколько умерло от тн атипичной пневмонии?
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14.05.2020 11:00 Ответить
Я спрашиваю - что доказывает, что ВИЧ - то же самое, что и короновирус?
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14.05.2020 11:02 Ответить
А кто то знает сколько умерло от свинного грипа?
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14.05.2020 11:06 Ответить
А утонуло!? Потому необходимо перестать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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14.05.2020 11:08 Ответить
Это не маски, это цаки
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14.05.2020 11:09 Ответить
Ты уже волонтёришь в больнице с пациентами, зараженными короновирусом, чтобы узнать про фейк изнутри? Если не с родителями живёшь, то на их примере покажи - что ничего страшного, если они заразятся.
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14.05.2020 11:14 Ответить
Откуда тебе знать с кем я живу, с род телями или собственными внуками?
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14.05.2020 11:52 Ответить
Волонтёришь? Бегаешь за теми, кто чихает и кашляет, чтобы доказать свою теорию?
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14.05.2020 11:54 Ответить
А зачем за ними бегать?
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14.05.2020 12:01 Ответить
И в чём моя теория, хоть ты то мне расскажи
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14.05.2020 12:02 Ответить
Вот теория.

https://censor.net/user/273721
Кто то знает сколько от спида умерло? Ибо если мыслить логически и непредвзято, то с момента его обнаружения в 80х мы все должны были давно умереть
https://censor.net/comments/locate/3195440/019214f1-a055-72d2-8576-db9a28821778 Ответить Мне нравится 2
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14.05.2020 12:03 Ответить
Это теория? Как по мне, то это вопрос
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14.05.2020 12:05 Ответить
"если мыслить логически и непредвзято"

ТЕОРИЯ, -и, ас. 1. Учение, система научных принципов, идей, обобщающихпрактический опыт и отражающих закономерности природы, общества, мышления.Философская т. Т. познания. Т. относительности. 2. Совокупность обобщенныхположений, образующих науку или раздел ка-кой-н. науки, а также совокупностьправил в области какого-н. мастерства. Лингвистическая т. Т. шахматной игры.3. Сложившееся у кого-н. мнение, суждение, взгляд на что-н. У него на этотсчет своя т. В оправдание своего поведения придумал целую теорию. II прил.теоретический, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). Теоретическая физика.
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14.05.2020 12:07 Ответить
И где ты видишь что я своё мнение выразил? Я просто задал вопросы ))
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14.05.2020 12:14 Ответить
Ты вообще не различаешь слова мнение и теория? Сначала ты говоришь о теории, а теперь о мнении...
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14.05.2020 12:16 Ответить
Неа, я вообще ничего не различаю
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14.05.2020 12:18 Ответить
От СПИДа никто не умер. Только от сопутствующих заболеваний. (По примеру, как это преподносят "борцы с коронобесием").
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14.05.2020 11:12 Ответить
Но умереть то должны были все, пусть и от сопутствующих заболеваний? ))
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14.05.2020 11:50 Ответить
С чего Вы это взяли? Если человек не трахается с кем попало и не колется непонятно какими шприцами, то с чего ему болеть и умирать?
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14.05.2020 12:25 Ответить
процент заражения вич 100% при попадания вируса в кровь? А теперь представь количество половых хотя бы связей за эти как минимум 35 лет. Представь количество врачебных ошибок за эти 35 лет, всё. Ты можешь ни с кем непонятным не трахаться и не колоться непонятно какими шприцами, но у тебя же надеюсь есть половой партнёр? а до тебя у него кто то был? А ты уверен что у него сейчас нет другого полового партнёра? Ну и тд.
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14.05.2020 15:20 Ответить
Я уверен. Вас послушать, так мы все раза по три сифоном и трипаком переболеть должны были. Но ведь не переболели. Я, например, ни разу. И среди моих знакомых только один из 20. Все вместе на пару процентов населения потянет. По официальным данным ВИЧинфицированных в Украине 1%. По неофициальным 2%.
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14.05.2020 15:30 Ответить
Вопрос "ты совсем нюх потерял?" заиграла новыми красками
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14.05.2020 11:01 Ответить
Зараз в коментарі набіжать очевидці лизання ручок, в будуть розказувати що завжди так робили.
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14.05.2020 11:02 Ответить
Т.е. слова: Янелох нюх потерял - приравниваются к медицинскому диагнозу))
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14.05.2020 11:10 Ответить
сіль на смак не сприймається, можна з"їсти цілу грудку і не скривитися
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14.05.2020 11:25 Ответить
Всі,хто хворів простим звиклим грипом знають,що при ньому і є якраз ота сама "полная потєря обоняния"...Залози і клітини носа,що відповідають за запах елементарно розпухають і забиваються слизом...Запах в принципі не пропадає,але міняються відтінки...
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14.05.2020 12:27 Ответить
Чому саме цей симптом говорить про важку форму? Депутатка від СН, яка перехворіла на ковід19, розказувала, що першим симптомом у неї була відсутність «нюху». Але вона дуже швидко одужала та вчора у ВР робила Шмигалю нерви своїми запитаннями.
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14.05.2020 12:38 Ответить
А по какой ДРУГОЙ причине обоняние может внезапно пропасть, а через 3 недели появиться?
Без всяких температур и кашлей.????
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14.05.2020 12:59 Ответить
дивно. Колись, мабуть років п"ять тому, хворів на ОРВИ, то взагалі запахів не відчував доволі тривалий час. Потім ця опція відновилась. Але ж нежить був дуже сильний, боліла вся слизова оболонка носу, не просто там шмарклі, а саме боліла слизова. Запахів не відчував приблизно тижні три. Про корону тоді ще навіть ніхто не чув.
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14.05.2020 13:07 Ответить
Теперь что, на входе в магазин и на границе, кроме термоконтроля еще и гоффно на плочке под нос совать будут?
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14.05.2020 15:33 Ответить
 
 