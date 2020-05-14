Цілковита втрата нюху - перший симптом важкої форми COVID-19, - американські вчені

Вчені зі США назвали найбільш небезпечний симптом коронавірусу, який з'являється в людини першим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, такого висновку після досліджень дійшли американські вчені з відділення хірургії Університету Цинциннаті. Їхня праця з'явився в науковому журналі ACS Chemical Neuroscience.

За даними вчених - це аносмія, тобто втрата нюху. Це перша ознака, яка може дати зрозуміти, в якій формі протікатиме хвороба. Якщо людина зовсім не відчуває запахів - коронавірус буде у важкій формі, якщо наполовину - буде легкий перебіг.

Справа в тому, що вірус проникає в організм за допомогою білків, які відповідають за розпізнавання запахів.

Фахівці зі США проаналізували статистику історій хвороб заражених коронавірусом. Вони дійшли висновку: чим серйознішою була аносмія, тим важчими у хворого будуть і лихоманка, кашель, задишка, а також загалом перебіг хвороби.

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Як відомо, першими симптомами коронавірусу є підвищення температури, кашель, утруднення дихання, ломота в тілі і слабкість.

Як ми раніше писали, вчені почали масштабне дослідження того, як генетика людини впливає на тяжкість коронавірусу.