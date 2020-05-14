Цілковита втрата нюху - перший симптом важкої форми COVID-19, - американські вчені
Вчені зі США назвали найбільш небезпечний симптом коронавірусу, який з'являється в людини першим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, такого висновку після досліджень дійшли американські вчені з відділення хірургії Університету Цинциннаті. Їхня праця з'явився в науковому журналі ACS Chemical Neuroscience.
За даними вчених - це аносмія, тобто втрата нюху. Це перша ознака, яка може дати зрозуміти, в якій формі протікатиме хвороба. Якщо людина зовсім не відчуває запахів - коронавірус буде у важкій формі, якщо наполовину - буде легкий перебіг.
Справа в тому, що вірус проникає в організм за допомогою білків, які відповідають за розпізнавання запахів.
Фахівці зі США проаналізували статистику історій хвороб заражених коронавірусом. Вони дійшли висновку: чим серйознішою була аносмія, тим важчими у хворого будуть і лихоманка, кашель, задишка, а також загалом перебіг хвороби.
Як відомо, першими симптомами коронавірусу є підвищення температури, кашель, утруднення дихання, ломота в тілі і слабкість.
Як ми раніше писали, вчені почали масштабне дослідження того, як генетика людини впливає на тяжкість коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЧЕГО ТУТ НЕПОНЯТНОГО?
No. WHO does not recommend that asymptomatic individuals (i.e., who do not have respiratory symptoms) in the community should wear medical masks, as currently there is no evidence that routine use of medical masks by healthy individuals prevents 2019-nCoV transmission. Masks are recommended to be used by symptomatic persons in the community. Misuse and overuse of medical masks may cause serious issues of shortage of stocks and lack of mask availability for those who actually need to wear them.
Ви так запопадливо втираєте тут про доцільність всім без розбору носити маски тоді, коли не існує жодного наукового докзу того, що носіння маски людиною без симптомів, начебто запобігає її інфікуванню коронавірусом. Навпаки, неправильне або надмірне застосування масок навпаки може призвести до серйозних наслідків. Загальна спільнота, тобто звичайні люди, не вміє правильно використовувати маски та правильно поводитися з ними після їх використання.
І факти це доводять, бо там, де більше людей в масках на вулиці, там більше рівень захворюваності. І навпаки, там де громадяни протягом тривалого часу сумлінно виконують правила соціального дістанціювання, та весь час дезіфікують свої руки, рівень захворюванності є мінімальним.
Ладно, помогу. Там по английски написано, что ношение маски не даёт ГАРАНТИИ избежать заражения. НО!
,Заражение - это ВЕРОЯТНОСТНЫЙ процесс. Вирус в 100 нм находится внутри капель, от 5 до 500 мкм. При прохождении капель через маску какая-то их часть налипает на волокна ткани, что уменьшает вероятность попадания вируса в твою носоглотку.
ЧЕГО ТУТ НЕПОНЯТНОГО?
А на роботі та в крамниці мені теж користуватися "пєрєводчіком"?
Там ще написано про належне використання масок. Ви знаєте, що таке "належне використання масок ?
"При прохождении капель через маску..."
Ви зараз розповідаєте те, що ви самі вигадали, бо реальні факти свідчать про інше, а семе про те, що коронавірус здебільшо розповсюджується в суспільстві через брудні руки, а не через повітря. Задля того, щоб запобігти інфекуванню, лише достатньо витримувати дистанцію в 1.5 - 2 метри між людьми, та часто дезінфектувати власні руки. Наш уряд та фахівці з медицини закликають всіх громадян, в яких немає симптомів коронавіруса, не носити маски, от вам наглядний доказ:
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Coronavirus: Experts warn against using face masks | Nine News Australia
Я безпосередньо працюю в галузі, яка займається розробкою та виготовленням тестових комплексів для різносманітного медичного устаткування. Нашими прямими клієнтами є ResMed та Fisher&Paykel - найвідоміші в світі виробники апаратів штучної вентиляції легенів. Тому в нашій компанії запроваджені найвищі стандарти що до COVID19 outbreak, згідно яким ми всі маємо дуже суворо дотримуватися дистанції в 1.5 метри протягом робочого дня. Але жодна людина в нас не ходить з маскою, бо це є нонсенс.
Відео Cnannel Nine - це не "бумажка", це відео. А в тому відео - прем'єр міністр штату Вікторія, який закликає "Не носіть маски, якщо у вас немає симптомів!". Так, англійською мовою, а якою ще мовою має розмовляти прем'єр штату Вікторія, московською?. А вам, хіба, "пєрєводчік" який ви мені так наполегливо пропонували, нічим не зарадив?
"Не нужно мне лекций "
Як би ви мовчки "надєлі наморднік, і радавалісь" оффлайн, як то вам наказали робити, то я б тоді нічого не і писав.
Але саме ви вийшли у публічне місце зі своїми "лєкциямі", а зараз чомусь нервуєте за відсутністю оплесків в свій бік.
Раздавлен!
Уничтожен и раздавлен!
Всё, продаю дом, собираю всё до копейки и еду в штат Викторию играть в рулетку и ставить на зеро!
Поскольку законы статистики - вероятности в этом штате указом губернатора отменены - я обязательно выиграю!
ПС: редкостный придурок настолько смел, что публично разоблачает законы реальности.
Успехов!
І до чого ви згадали "озєро Вікторія", причому, у вашому істеричному контексті суцільного роздратування? То була така захистна надрекція? Що ви в тому посланні "зашифрували"? Але, напевно, то було лише інформаційне сміття, як та хмара сморіду, яку в повітря виприскує бздюха, коли відчуває власний діскомфорт та небезпеку.
"...законы реальности."
"Закони рєальності " - очевидно, ніким неписані, якто тюремні поняття, але в той же час вони влучно визначають ваше "житіє-битіє" на тлі світового прогресу.
- Вам недостатньо міжнародних правил дорожнього руху, щоб іздити безпечно.
- Вам недостатньо законів задля того, щоб жити за законом.
- Тоді, коли існують правила використання PPE (тобто засобів персонального захисту), які до речі, не ви винайшли, і не ви склали, ви вигадуєте який-то "особий путь", який весь час чомусь веде до розбитого корита.
Але коли руків'я пекельних граблів раптом боляче вдаряє проміж рогів, то починаєте бідкатися, та шукати винних навколо себе, І взагалі, виглядаєте жалюгідними і несамодостатніми, без жодного уявлення про те чому сталося саме так, а не інакше.
"Боже мой! Неужели сам завхоз штата Виктория? Это там, в Африке, рядом с озером? "
Любому вменяемому читателю понятно, что это насмешка над твоей попыткой выставить в качестве непререкаемого авторитета "прем'єр міністр штату Вікторія," - захолустного штата страны, находящейся в заднице земного шара.
"Законы реальности" = "законы природы" - действительно " ніким неписані," и существуют НЕЗАВИСИМО от того, знаешь ты или скорее всего не знаешь об их существовании.
Я понимаю, что перерыв между дойкой кенгуру и стрижкой овец не оставляет времени для самообразования, поэтому в качестве просвещения подброшу тебе для рассуждений:
Распределе́ние Пуассо́на - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 распределение дискретного типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 случайной величины , представляющей собой число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5 событий , произошедших за фиксированное время, при условии, что данные события происходят с некоторой фиксированной средней интенсивностью и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9) независимо друг от друга.
Распределение Стьюдента играет важную роль в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 статистическом анализе и используется, например, в https://ru.wikipedia.org/wiki/T-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 t-критерии Стьюдента для оценки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C статистической значимости разности двух выборочных средних, при построении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB доверительного интервала для математического ожидания нормальной совокупности при неизвестной дисперсии, а также в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 линейном регрессионном анализе . Распределение Стьюдента также появляется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4 байесовском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 анализе данных , распределённых по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 нормальному закону .
це не "насмєшка", а прямий доказ того, що вас народили гумористичним кастратом. "Гумористичний кастрат в намордніку" - то є смішним? Ні, в нас з такого не сміються.
Медична маска - то не є атрібут раба, але дійсно, коли будь-яке неосвідчене чмо, наілене владою, намагається в супереч попередженням медичних фахівців змусити всіх підданих "надєть наморднікі і радаваца", то іншої асоціації тупо не виникає.
Пришла мысль, что день дурака надо с 1 апреля перенести на 22
https://lenta.ua/uchenye-otkryli-chto-krahmal-snizhaet-zarazhenie-koronavirusom-49966/
А ты постоянно учишь нас, как и что делать.
Ты русский язык понимаешь? Слово "учить" понимаешь?
https://censor.net/user/273721
Кто то знает сколько от спида умерло? Ибо если мыслить логически и непредвзято, то с момента его обнаружения в 80х мы все должны были давно умереть
https://censor.net/comments/locate/3195440/019214f1-a055-72d2-8576-db9a28821778 Ответить Мне нравится 2
ТЕОРИЯ, -и, ас. 1. Учение, система научных принципов, идей, обобщающихпрактический опыт и отражающих закономерности природы, общества, мышления.Философская т. Т. познания. Т. относительности. 2. Совокупность обобщенныхположений, образующих науку или раздел ка-кой-н. науки, а также совокупностьправил в области какого-н. мастерства. Лингвистическая т. Т. шахматной игры.3. Сложившееся у кого-н. мнение, суждение, взгляд на что-н. У него на этотсчет своя т. В оправдание своего поведения придумал целую теорию. II прил.теоретический, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). Теоретическая физика.
Без всяких температур и кашлей.????