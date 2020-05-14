Внутреннее и международное авиасообщение могут восстановить одновременно, - Криклий
Украинские авиаперевозчики не видят смысла восстанавливать авиасообщение поэтапно, поэтому в Украине могут одновременно восстановить и внутреннее, и международное авиасообщение.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, ведомство вместе с национальными перевозчиками обсуждает возможности возобновления авиаперелетов.
"Вчера делали большую встречу с национальными авиаперевозчиками. Останавливаемся на том, если открывать (авиаперелеты. - Ред.), то одновременно. Фактически внутренние перевозчики работали по модели хаба: для того, чтобы подвезти, и привлекались для международных перевозок", - отметил Криклий.
Министр подчеркнул, что одни внутренние перевозки не дадут необходимого трафика. Именно поэтому перевозчики не видят смысла восстанавливать авиасообщение поэтапно.
Даты возобновления авиаперелетов Криклий не назвал.
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