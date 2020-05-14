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Внутреннее и международное авиасообщение могут восстановить одновременно, - Криклий

Внутреннее и международное авиасообщение могут восстановить одновременно, - Криклий

Украинские авиаперевозчики не видят смысла восстанавливать авиасообщение поэтапно, поэтому в Украине могут одновременно восстановить и внутреннее, и международное авиасообщение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, ведомство вместе с национальными перевозчиками обсуждает возможности возобновления авиаперелетов.

"Вчера делали большую встречу с национальными авиаперевозчиками. Останавливаемся на том, если открывать (авиаперелеты. - Ред.), то одновременно. Фактически внутренние перевозчики работали по модели хаба: для того, чтобы подвезти, и привлекались для международных перевозок", - отметил Криклий.

Министр подчеркнул, что одни внутренние перевозки не дадут необходимого трафика. Именно поэтому перевозчики не видят смысла восстанавливать авиасообщение поэтапно.

Даты возобновления авиаперелетов Криклий не назвал.

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Автор: 

авиасообщение (795) Криклий Владислав (323)


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Буквально пару дней назад тот же Криклий говорил только об внутреннем этапе перевозок и о абсолютной невозможности международных перевозок. Как быстро может менятся точка зрения наших зеленых правителей. Просто диву даешься. Во всем, не только в перевозках.
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14.05.2020 10:53 Ответить
Вот такое ручное управление угробит все что можно угробить, должна быть система противоэпидемических мероприятий и чтобы не ждали решения сверху, а каждый знал что делать на местах, блин с чумой свиней и то лучше справляются чем с ОРВИ.
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14.05.2020 10:58 Ответить
 
 