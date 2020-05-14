Внутрішнє та міжнародне авіасполучення можуть відновити одночасно, - Криклій
Українські авіаперевізники не бачать сенсу відновлювати авіасполучення поетапно, бо в Україні можуть одночасно відновити і внутрішнє, і міжнародне авіасполучення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, відомство разом з національними перевізниками обговорює можливість відновлення авіаперельотів.
"Вчора робили велику зустріч з національними авіаперевізниками. Зупиняємося на тому, якщо відкривати (авіаперельоти. - Ред.), то одночасно. Фактично внутрішні перевізники працювали за моделлю хабу: для того, щоб підвезти, і залучалися для міжнародних перевезень", - розповів Криклій.
Міністр наголосив, що самі внутрішні перевезення не дадуть необхідного трафіку. Саме тому перевізники не бачать сенсу відновлювати авіасполучення поетапно.
Дати відновлення авіаперельотів Криклій не назвав.
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