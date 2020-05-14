УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12450 відвідувачів онлайн
Новини
3 205 2

Внутрішнє та міжнародне авіасполучення можуть відновити одночасно, - Криклій

Внутрішнє та міжнародне авіасполучення можуть відновити одночасно, - Криклій

Українські авіаперевізники не бачать сенсу відновлювати авіасполучення поетапно, бо в Україні можуть одночасно відновити і внутрішнє, і міжнародне авіасполучення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, відомство разом з національними перевізниками обговорює можливість відновлення авіаперельотів.

"Вчора робили велику зустріч з національними авіаперевізниками. Зупиняємося на тому, якщо відкривати (авіаперельоти. - Ред.), то одночасно. Фактично внутрішні перевізники працювали за моделлю хабу: для того, щоб підвезти, і залучалися для міжнародних перевезень", - розповів Криклій.

Міністр наголосив, що самі внутрішні перевезення не дадуть необхідного трафіку. Саме тому перевізники не бачать сенсу відновлювати авіасполучення поетапно.

Дати відновлення авіаперельотів Криклій не назвав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія видала нові рекомендації для авіаподорожей після зняття карантинних обмежень

Автор: 

авіасполучення (3085) Криклій Владислав (548)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буквально пару дней назад тот же Криклий говорил только об внутреннем этапе перевозок и о абсолютной невозможности международных перевозок. Как быстро может менятся точка зрения наших зеленых правителей. Просто диву даешься. Во всем, не только в перевозках.
показати весь коментар
14.05.2020 10:53 Відповісти
Вот такое ручное управление угробит все что можно угробить, должна быть система противоэпидемических мероприятий и чтобы не ждали решения сверху, а каждый знал что делать на местах, блин с чумой свиней и то лучше справляются чем с ОРВИ.
показати весь коментар
14.05.2020 10:58 Відповісти
 
 