Єврокомісія видала нові рекомендації для авіаподорожей після зняття карантинних обмежень

Єврокомісія видала рекомендації, в яких міститься низка заходів безпеки, необхідних для гарантування епідеміологічної безпеки в літаках після зняття коронавірусних карантинних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Reuters.

Комісія рекомендувала зобов'язувати пасажирів перебувати в масках і реорганізувати процедуру реєстрації, здачі та видачі багажу таким чином, щоб зменшити скупчення людей.

Також мандрівники мають зводити до мінімуму кількість багажу і пересувань у салоні. Крім того, наголошується на важливості забезпечення "нормальної вентиляції" на борту.

Водночас у виданні зазначають, що в рекомендаціях немає положень про те, що має бути збільшено кількість вільних місць на борту, оскільки деякі перевізники стверджують: з такою умовою "прибутковий рейс неможливий".

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У Reuters зауважують, що рекомендації не мають обов'язкової юридичної сили, однак можуть стати підґрунтям для вироблення заходів урядами та авіакомпаніями, коли обмеження на польоти будуть зняті.

Нагадаємо, 6 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що повноцінне пасажирське авіасполучення між країнами відновиться не раніше осені, якщо не буде другої хвилі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

10 травня європейські авіакомпанії Wizz Аir та Lufthansa, а також Czech Airlines, заявили про рішення відновити рейси з України вже з кінця травня - початку червня.