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Новини Коронавірус і карантин
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Єврокомісія видала нові рекомендації для авіаподорожей після зняття карантинних обмежень

Єврокомісія видала нові рекомендації для авіаподорожей після зняття карантинних обмежень

Єврокомісія видала рекомендації, в яких міститься низка заходів безпеки, необхідних для гарантування епідеміологічної безпеки в літаках після зняття коронавірусних карантинних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Reuters.

Комісія рекомендувала зобов'язувати пасажирів перебувати в масках і реорганізувати процедуру реєстрації, здачі та видачі багажу таким чином, щоб зменшити скупчення людей.

Також мандрівники мають зводити до мінімуму кількість багажу і пересувань у салоні. Крім того, наголошується на важливості забезпечення "нормальної вентиляції" на борту.

Водночас у виданні зазначають, що в рекомендаціях немає положень про те, що має бути збільшено кількість вільних місць на борту, оскільки деякі перевізники стверджують: з такою умовою "прибутковий рейс неможливий".

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У Reuters зауважують, що рекомендації не мають обов'язкової юридичної сили, однак можуть стати підґрунтям для вироблення заходів урядами та авіакомпаніями, коли обмеження на польоти будуть зняті.

Нагадаємо, 6 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що повноцінне пасажирське авіасполучення між країнами відновиться не раніше осені, якщо не буде другої хвилі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

10 травня європейські авіакомпанії Wizz Аir та Lufthansa, а також Czech Airlines, заявили про рішення відновити рейси з України вже з кінця травня - початку червня.

Автор: 

Єврокомісія (2196) карантин (18172) туризм (1567) авіасполучення (3085) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ты здесь тоже - для ощущения опасности?
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14.05.2020 08:33 Відповісти
+3
Ужасы нашего городка . пЕшЫ исчо!
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14.05.2020 08:42 Відповісти
+3
В этом году :
От малярии умерло 360 тыс человек
От ВИЧ умерло 620 тыс человек
От курения и алкоголя: ок. 3 млн
От рака: более 3 млн

От голода - до 15 тыс человек умирает ЕЖЕДНЕВНО!

И шо там с холодком по спине? Или то таке... Всего лишь статистика? И выходит, что Вам с этим жить вообще не страшно?
Не?
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14.05.2020 08:52 Відповісти
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І що в масках літати ? А якщо годин 10 ?
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14.05.2020 08:02 Відповісти
в Корее после ослабления карантина произошла новая вспышка коронавируса.
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14.05.2020 08:07 Відповісти
И что???боишься сиди дома если есть за что
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14.05.2020 08:15 Відповісти
А літати є за шо?
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14.05.2020 08:35 Відповісти
у нас ослабление карантина приведет к новой вспышке, а значит карантин будут вводить повторно. не лучше раз бахнуть карантин самый мощный, чтобы армия ходила вылавливала людей. максимально жесткие меры принять диктаторские, но на месяц, чтобы весь вирус в 0 побороть, а потом полностью снять карантин и жить нормально и без масок и т.п. Потому что вирус порождает не 1 проблему, которая в нем состоит, а из нее вытекает вторая проблема - это экономический апокалипсис. А если будут мягкими мерами то вводить карантины, то снимать и по кругу оно будет экономически уничтожать ВВП страны! Можно карантин вообще не вводить в тех регионах, где нет ни одного случая, а там где есть, то вводить самый жесткий режим на 3 недели или месяц, чтобы в ноль потушить. А по другому будет борьба с этим вирусом бесконечно!
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14.05.2020 08:36 Відповісти
Знаете,до вчерашнего дня, для меня это была просто ужасающая статистика заболевших и умерших от короновируса....А вчера прошел холодок по спине,когда сын,приехав с работы сообщил,что у его сотрудника эаболела тёща ,проживающая с его семьёй в одном дома. Их семью,разумеется,посадили на домашний карантин (на 2 нед.),а вот все контактировашие с этим сотрудником продолжают работать и им даже тесты не сделали..
Теперь буду дёргаться по поводу детей.... Страшно стало жить....
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14.05.2020 08:38 Відповісти
Ужасы нашего городка . пЕшЫ исчо!
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14.05.2020 08:42 Відповісти
У вас и ваших 3 х товарищей,похоже ,нет детей.... Но это даже хорошо.! Меньше злых и бездушных будет в Украине. Вы же их воспитаете по своему подобию..
И родителей у вас не было...,похоже!. Раз вы не знаете, что родители всегда переживают о своих детях...Иначе вы не написали бы такого коммента.
Мне вас жаль... Злым тяжело жить на свете..,их не любят
-"Собака бывает кусачей,только от жизни собачей"
Ребята,будьте добрее и к вам люди потянутся
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15.05.2020 08:33 Відповісти
Считайте, как Вам угодно. Абсолютно фиолетово. А своих детей я учу жить в 1 очередь со здравым смыслом в голове. И не причитать по каждому чиху, тем более из-за "пандемии", которую всем показывают только по телевизору.
Я не говорю, что вируса нет. Но вот его масштабы - раздуты СМИ до небес и выше. Вспоминая свиные и прочие птичие "пандемические" гриппы, которые были на порядок опаснее, и при этом без раздувания масштабов... весь мир как-то это пережил. А сейчас, похоже, над всем населением земли ставят глобальный эксперимент по управлению массами.
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15.05.2020 11:45 Відповісти
В этом году :
От малярии умерло 360 тыс человек
От ВИЧ умерло 620 тыс человек
От курения и алкоголя: ок. 3 млн
От рака: более 3 млн

От голода - до 15 тыс человек умирает ЕЖЕДНЕВНО!

И шо там с холодком по спине? Или то таке... Всего лишь статистика? И выходит, что Вам с этим жить вообще не страшно?
Не?
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14.05.2020 08:52 Відповісти
Источник информации пожалуйста ,если вас не затруднит...
Это не "позднее зажигание" 😊Єврокомісія видала нові рекомендації для авіаподорожей після зняття карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 1675 ,просто возник вопрос по статистике смертности.но не нахожу позднее 2012 года...
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15.05.2020 06:05 Відповісти
Да пжалста. https://www.worldometers.info/ru/
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15.05.2020 08:15 Відповісти
Спасибо... Статистика впечатлила... Но не испугала... Часть меня не коснётся .....СПИД, водка, голод и ожирение (люблю вкусненькое,но меру знаю),курение.....(есть такой грешок- 4 супер лёгких сигареты в день...привычка-с).а малярию перенесла в 1,5 года в Таджикистане,где родилась... Рак....Ну от этого зарекаться нельзя ! Но здесь,если вовремя диагнстировать ,можно и вылечить. Примеры знаю. А вот коронавирус пугает, ..очень уж цеплючий и опасный в моём возрасте....
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15.05.2020 09:10 Відповісти
Ты здесь тоже - для ощущения опасности?
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14.05.2020 08:33 Відповісти
я для ощущения опасности??? а ее типа нету в реальности???
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14.05.2020 08:38 Відповісти
DARK! У дебилов-зебидов, точно,НЕТ, как и мозгов.
Ощущение опасности появляется у человека в результате анализа,проиходяшего вокруг.....
Анализ проводит то серое вещество,находящееся в черепной коробке..... Но при" наличии полного отсутствия" указанного вещества, зедилы не могут ощущать опасность.......
Это ощущение может к ним прйти,разве что, если они сядут на доску с торчащими гвоздями..
Потому что зад,- это то самое место ,которым они думают. Судя по их выборо прЕзидента для себя....
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14.05.2020 08:53 Відповісти
Не корми дешевых троллей. Зря потраченное время
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14.05.2020 08:41 Відповісти
Так ты же сголоду помрёшь,дешевый .троль....,если тебя перестать кормить...
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14.05.2020 09:13 Відповісти
Интересно как паспортный контроль в маска проходить?
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14.05.2020 09:12 Відповісти
Найбезпечніший захист це кожному персональний літак з автопілотом!
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14.05.2020 15:42 Відповісти
 
 