Єврокомісія видала нові рекомендації для авіаподорожей після зняття карантинних обмежень
Єврокомісія видала рекомендації, в яких міститься низка заходів безпеки, необхідних для гарантування епідеміологічної безпеки в літаках після зняття коронавірусних карантинних обмежень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Reuters.
Комісія рекомендувала зобов'язувати пасажирів перебувати в масках і реорганізувати процедуру реєстрації, здачі та видачі багажу таким чином, щоб зменшити скупчення людей.
Також мандрівники мають зводити до мінімуму кількість багажу і пересувань у салоні. Крім того, наголошується на важливості забезпечення "нормальної вентиляції" на борту.
Водночас у виданні зазначають, що в рекомендаціях немає положень про те, що має бути збільшено кількість вільних місць на борту, оскільки деякі перевізники стверджують: з такою умовою "прибутковий рейс неможливий".
У Reuters зауважують, що рекомендації не мають обов'язкової юридичної сили, однак можуть стати підґрунтям для вироблення заходів урядами та авіакомпаніями, коли обмеження на польоти будуть зняті.
Нагадаємо, 6 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що повноцінне пасажирське авіасполучення між країнами відновиться не раніше осені, якщо не буде другої хвилі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.
10 травня європейські авіакомпанії Wizz Аir та Lufthansa, а також Czech Airlines, заявили про рішення відновити рейси з України вже з кінця травня - початку червня.
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Теперь буду дёргаться по поводу детей.... Страшно стало жить....
И родителей у вас не было...,похоже!. Раз вы не знаете, что родители всегда переживают о своих детях...Иначе вы не написали бы такого коммента.
Мне вас жаль... Злым тяжело жить на свете..,их не любят
-"Собака бывает кусачей,только от жизни собачей"
Ребята,будьте добрее и к вам люди потянутся
Я не говорю, что вируса нет. Но вот его масштабы - раздуты СМИ до небес и выше. Вспоминая свиные и прочие птичие "пандемические" гриппы, которые были на порядок опаснее, и при этом без раздувания масштабов... весь мир как-то это пережил. А сейчас, похоже, над всем населением земли ставят глобальный эксперимент по управлению массами.
От малярии умерло 360 тыс человек
От ВИЧ умерло 620 тыс человек
От курения и алкоголя: ок. 3 млн
От рака: более 3 млн
От голода - до 15 тыс человек умирает ЕЖЕДНЕВНО!
И шо там с холодком по спине? Или то таке... Всего лишь статистика? И выходит, что Вам с этим жить вообще не страшно?
Не?
Это не "позднее зажигание" 😊 ,просто возник вопрос по статистике смертности.но не нахожу позднее 2012 года...
Ощущение опасности появляется у человека в результате анализа,проиходяшего вокруг.....
Анализ проводит то серое вещество,находящееся в черепной коробке..... Но при" наличии полного отсутствия" указанного вещества, зедилы не могут ощущать опасность.......
Это ощущение может к ним прйти,разве что, если они сядут на доску с торчащими гвоздями..
Потому что зад,- это то самое место ,которым они думают. Судя по их выборо прЕзидента для себя....