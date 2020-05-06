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13 038 28

Улітку спробуємо повернути внутрішнє авіасполучення, міжнародне відновиться не раніше осені, - Кулеба. ВIДЕО

Улітку в Україні може відновитися внутрішнє авіасполучення, а міжнародне залежить не лише від нас.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" на ТСН сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Улітку дуже обережно спробуємо почати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним складніше, бо рішення залежить не лише від нас", - наголосив міністр.

За його словами, зараз багато європейських країн, які є потужними туристичними напрямками, "ламають голови, як це все врегулювати".

"Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Так як було раніше - такого не буде точно", - сказав Кулеба.

За словами міністра, зараз фахівці приходять до того, що світ почне оговтуватися з вересня.

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Як повідомлялося, низка європейських країн вже у поточному місяці планують поступове відновлення авіасполучення - почнуть із внутрішніх рейсів. Зокрема, йдеться про Австрію, Чехію, Грецію, Німеччину, Латвію та Польщу.

Водночас найбільші авіакомпанії світу закликають уряди країн заради безпеки ухвалити єдині міжнародні стандарти для всіх аеропортів.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1567) авіасполучення (3085) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
внутренее авиасообщение)))) а оно у нас было??... после карантина не все себе такси смогут позволить....
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06.05.2020 09:32 Відповісти
+8
не от вас зависит Европа летает кому вы втираете?
Нидерландская авиакомпания KLM возобновила рейсы в восемь европейских городов, сообщила газета https://fd.nl/economie-politiek/1343561/klm-heropent-europese-routes-mondmaskers-verplicht Het Financieele Dagblad . К концу мая компания планирует выйти на уровень 15% полетов от общего числа рейсов до пандемии.
KLM возобновила рейсы в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву, Хельсинки.Хотите сделать с Украины Северную Корею?
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06.05.2020 09:37 Відповісти
+7
Ой, кретины... Украинцы уже сейчас аэропорт Минска штурмуют, к июню Кишинев начнут штурмовать, там и Варшава... А наши идиотики методично убивают отечественные аэропорты, просто по живому режут.
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06.05.2020 09:32 Відповісти
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А нафіга спочатку внутрішні рейси, якщо там і до карантину літаки переважно незаповнені літали???
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06.05.2020 09:32 Відповісти
Летом попробуем вернуть внутреннее авиасообщение, международное восстановится не ранее осени, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2210
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06.05.2020 09:36 Відповісти
Ой, кретины... Украинцы уже сейчас аэропорт Минска штурмуют, к июню Кишинев начнут штурмовать, там и Варшава... А наши идиотики методично убивают отечественные аэропорты, просто по живому режут.
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06.05.2020 09:32 Відповісти
внутренее авиасообщение)))) а оно у нас было??... после карантина не все себе такси смогут позволить....
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06.05.2020 09:32 Відповісти
вот и не верь теперь в конспирологию и демона дебила гейтса! страну добивают с методичностью маркиза де Сада
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06.05.2020 09:33 Відповісти
Белорусские автоперевозчики, которые доставляют наших в аэропорт Минска от границы, озолотятся.
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06.05.2020 09:36 Відповісти
не от вас зависит Европа летает кому вы втираете?
Нидерландская авиакомпания KLM возобновила рейсы в восемь европейских городов, сообщила газета https://fd.nl/economie-politiek/1343561/klm-heropent-europese-routes-mondmaskers-verplicht Het Financieele Dagblad . К концу мая компания планирует выйти на уровень 15% полетов от общего числа рейсов до пандемии.
KLM возобновила рейсы в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву, Хельсинки.Хотите сделать с Украины Северную Корею?
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06.05.2020 09:37 Відповісти
Кому то мешает авиатранспортная промышленность Украины?
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06.05.2020 09:39 Відповісти
кому-то мешает вся Украина. как независимое государство. и я даже знаю, что этого "кто-то" зовут "вова"
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06.05.2020 09:53 Відповісти
Все равно расплывчато ответили?)) Какой из них?)
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06.05.2020 15:39 Відповісти
так и задумано... я намекал, что оба работают в одной связке...
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06.05.2020 15:42 Відповісти
Какое Какое сообщение?
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06.05.2020 09:43 Відповісти
Надо чиповать население ,чтоб отделить зебобиков от людей. Первых в самолеты не пущать (или в клетках в грузовом).
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06.05.2020 09:45 Відповісти
ЗЄБИДЛО нє способно восстановіть, вони можуть тільки знищувати і красти.
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06.05.2020 09:50 Відповісти
ну с транспортом все понятно
метро и маршрутки зеленожопые перекрыли
а вот что будет с паровым отоплением?
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06.05.2020 09:59 Відповісти
Дебилы.
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06.05.2020 10:02 Відповісти
Билеты на сайтах авиакомпаний уже продаютя на рейсы из Киева начиная с 12 мая. Посмотрел на Приват24.- неплохие скидки... Ничего не понимаю...
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06.05.2020 10:04 Відповісти
турагенства тоже вы только платите а потом сдвинут и так до осени деньги не вернут притом зная в апреля что в мае не полетят но то что у людей опрелеленное время для отпуск анпример их не волнует но лохи найдутся заплатят https://www.poehalisnami.ua/ Поехали с нами туры
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06.05.2020 10:16 Відповісти
Так авиакомпании привлекают бесплатное финансирование. Мало того, что не возвращают денег за невыполненные полеты во время дурантина, так и набирают новые бесплатные кредиты от идиотов. Якобы всемогущий ЕС молчит, никак не реагирует, что многие сотни миллионов евро предоплаты за билеты осели в карманах авиакомпаний и застряли там. Акт второй: авиакомпании начали массово шантажировать европейские правительства, дескать, не дадите денег "на поддержку штанов", получите компании-банкроты. Вот она, "европейская правда". Жульё, оно и в Европе жульё.
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06.05.2020 11:07 Відповісти
Нидерланды намного больше заражений и смертей на меньшее притом население (17млн) зараженных 41087 умерло 5168 общее ,за последние сутки только +86, у нас в сутки от 7-15 а вообще 327 умерло уже как месяц скажете тестов мало соглашусь но по смерти цифры как тоже не правильно? или скажете скрывают и умирают сотнями? в тоже время не закрывали транспорт самолеты между странами летают люди гуляют https://www.youtube.com/watch?v=KGEekP1102g движущая веб камера Амтердама Live
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06.05.2020 10:13 Відповісти
Вижу в продаже билеты из Тель-Авива во Львов начиная с 24 мая.Так кто мне зря морочит голову?
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06.05.2020 10:26 Відповісти
Муть какая то . Коломойша что не решит эту проблему ? Греция , Италия, Испания , ОАЭ ….. они живут за счёт туризма ….. Они решат этот вопрос за день, наши козу будут водить до осени , лять ...
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06.05.2020 10:38 Відповісти
Маршрутки запусти, на работу нечем добиратся. Петух гамбургскай!
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06.05.2020 10:47 Відповісти
по поводу австрии знаком с ситуацией. прилетаешь в страну, при выходе из зоны прилета есть две опции: сделать тут же тест на короновирус 190 евро и через час получить сертификат, что "нет короновируса" или добровольно пойти на 2-х недельную изоляцию. третего варианта попасть в австрию - нет. поэтому ваши возобновления перелетов - чистой воды дерьмо.
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06.05.2020 11:10 Відповісти
Так это на время карантина, Если карантина не будет в Австрии - то и тех вариантов в Австрии то же не будет !
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07.05.2020 00:53 Відповісти
Короче говоря, с транспортом в Україні покончено.
Зеленобарыги под предлогом ковида полностью все добили.
Для справки- сообщение между Польшей есть, в обе стороны,но только на личных авто.
В субботу приехал на работу человек,сам, 1550 км в одну сторону.
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06.05.2020 11:58 Відповісти
Скоти зелені. Туреччина відкриває з червня рейси в Білорусь, Молдову і т.д. Україна сама відмовилася від турецьких авіаліній.
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06.05.2020 12:17 Відповісти
пипеац турсезону.
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06.05.2020 13:33 Відповісти
 
 