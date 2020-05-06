Улітку спробуємо повернути внутрішнє авіасполучення, міжнародне відновиться не раніше осені, - Кулеба. ВIДЕО

Улітку в Україні може відновитися внутрішнє авіасполучення, а міжнародне залежить не лише від нас.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" на ТСН сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Улітку дуже обережно спробуємо почати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним складніше, бо рішення залежить не лише від нас", - наголосив міністр.

За його словами, зараз багато європейських країн, які є потужними туристичними напрямками, "ламають голови, як це все врегулювати".

"Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Так як було раніше - такого не буде точно", - сказав Кулеба.

За словами міністра, зараз фахівці приходять до того, що світ почне оговтуватися з вересня.

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Як повідомлялося, низка європейських країн вже у поточному місяці планують поступове відновлення авіасполучення - почнуть із внутрішніх рейсів. Зокрема, йдеться про Австрію, Чехію, Грецію, Німеччину, Латвію та Польщу.

Водночас найбільші авіакомпанії світу закликають уряди країн заради безпеки ухвалити єдині міжнародні стандарти для всіх аеропортів.