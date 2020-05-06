Летом попробуем вернуть внутреннее авиасообщение, международное восстановится не ранее осени, - Кулеба. ВИДЕО

Летом в Украине может восстановиться внутреннее авиасообщение, а международное зависит не только от нас.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" на ТСН сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Летом очень осторожно попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, ибо решение зависит не только от нас", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас много европейских стран, которые являются мощными туристическими направлениями, "ломают головы, как это все урегулировать".

"В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде - такого не будет точно", - сказал Кулеба.

По словам министра, сейчас специалисты приходят к тому, что мир начнет оправляться с сентября.

Как сообщалось, ряд европейских стран уже в текущем месяце планируют постепенное возобновление авиасообщения - начнут с внутренних рейсов. В частности, речь идет об Австрии, Чехии, Греции, Германии, Латвии и Польше.

При этом крупнейшие авиакомпании мира призывают правительства стран ради безопасности принять единые международные стандарты для всех аэропортов.