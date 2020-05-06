Летом попробуем вернуть внутреннее авиасообщение, международное восстановится не ранее осени, - Кулеба. ВИДЕО
Летом в Украине может восстановиться внутреннее авиасообщение, а международное зависит не только от нас.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" на ТСН сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Летом очень осторожно попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, ибо решение зависит не только от нас", - подчеркнул министр.
По его словам, сейчас много европейских стран, которые являются мощными туристическими направлениями, "ломают головы, как это все урегулировать".
"В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде - такого не будет точно", - сказал Кулеба.
По словам министра, сейчас специалисты приходят к тому, что мир начнет оправляться с сентября.
Как сообщалось, ряд европейских стран уже в текущем месяце планируют постепенное возобновление авиасообщения - начнут с внутренних рейсов. В частности, речь идет об Австрии, Чехии, Греции, Германии, Латвии и Польше.
При этом крупнейшие авиакомпании мира призывают правительства стран ради безопасности принять единые международные стандарты для всех аэропортов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нидерландская авиакомпания KLM возобновила рейсы в восемь европейских городов, сообщила газета https://fd.nl/economie-politiek/1343561/klm-heropent-europese-routes-mondmaskers-verplicht Het Financieele Dagblad . К концу мая компания планирует выйти на уровень 15% полетов от общего числа рейсов до пандемии.
KLM возобновила рейсы в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву, Хельсинки.Хотите сделать с Украины Северную Корею?
метро и маршрутки зеленожопые перекрыли
а вот что будет с паровым отоплением?
Зеленобарыги под предлогом ковида полностью все добили.
Для справки- сообщение между Польшей есть, в обе стороны,но только на личных авто.
В субботу приехал на работу человек,сам, 1550 км в одну сторону.