Еврокомиссия издала новые рекомендации для авиапутешествий после снятия карантинных ограничений
Еврокомиссия издала рекомендации, в которых содержится ряд мер безопасности, необходимых для обеспечения эпидемиологической безопасности в самолетах после снятия коронавирусных карантинных ограничений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.
Комиссия рекомендовала обязывать пассажиров находится в масках и реорганизовать процедуру регистрации, сдачи и выдачи багажа таким образом, чтобы уменьшить скопления людей.
Также путешественники должны сводить к минимуму количество багажа и передвижений в салоне. Помимо того, подчеркивается важность обеспечения "нормальной вентиляции" на борту.
В то же время в издании отмечают, что в рекомендациях нет положениям о том, что должно быть увеличено количество свободных мест на борту, поскольку некоторые перевозчики утверждают: с таким условием "прибыльный рейс невозможен".
В Reuters подчеркивают, что рекомендации не имеют обязательной юридической силы, однако могут стать основой для выработки мер правительствами и авиакомпаниями, когда ограничения на полеты будут сняты.
Напомним, 6 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что полноценное пассажирское авиасообщение между странами восстановится не раньше осени, если не будет второй волны пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
10 мая европейские авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa, а также Czech Airlines, заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня.
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Теперь буду дёргаться по поводу детей.... Страшно стало жить....
И родителей у вас не было...,похоже!. Раз вы не знаете, что родители всегда переживают о своих детях...Иначе вы не написали бы такого коммента.
Мне вас жаль... Злым тяжело жить на свете..,их не любят
-"Собака бывает кусачей,только от жизни собачей"
Ребята,будьте добрее и к вам люди потянутся
Я не говорю, что вируса нет. Но вот его масштабы - раздуты СМИ до небес и выше. Вспоминая свиные и прочие птичие "пандемические" гриппы, которые были на порядок опаснее, и при этом без раздувания масштабов... весь мир как-то это пережил. А сейчас, похоже, над всем населением земли ставят глобальный эксперимент по управлению массами.
От малярии умерло 360 тыс человек
От ВИЧ умерло 620 тыс человек
От курения и алкоголя: ок. 3 млн
От рака: более 3 млн
От голода - до 15 тыс человек умирает ЕЖЕДНЕВНО!
И шо там с холодком по спине? Или то таке... Всего лишь статистика? И выходит, что Вам с этим жить вообще не страшно?
Не?
Это не "позднее зажигание" 😊 ,просто возник вопрос по статистике смертности.но не нахожу позднее 2012 года...
Ощущение опасности появляется у человека в результате анализа,проиходяшего вокруг.....
Анализ проводит то серое вещество,находящееся в черепной коробке..... Но при" наличии полного отсутствия" указанного вещества, зедилы не могут ощущать опасность.......
Это ощущение может к ним прйти,разве что, если они сядут на доску с торчащими гвоздями..
Потому что зад,- это то самое место ,которым они думают. Судя по их выборо прЕзидента для себя....