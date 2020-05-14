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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссия издала новые рекомендации для авиапутешествий после снятия карантинных ограничений

Еврокомиссия издала новые рекомендации для авиапутешествий после снятия карантинных ограничений

Еврокомиссия издала рекомендации, в которых содержится ряд мер безопасности, необходимых для обеспечения эпидемиологической безопасности в самолетах после снятия коронавирусных карантинных ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.

Комиссия рекомендовала обязывать пассажиров находится в масках и реорганизовать процедуру регистрации, сдачи и выдачи багажа таким образом, чтобы уменьшить скопления людей.

Также путешественники должны сводить к минимуму количество багажа и передвижений в салоне. Помимо того, подчеркивается важность обеспечения "нормальной вентиляции" на борту.

В то же время в издании отмечают, что в рекомендациях нет положениям о том, что должно быть увеличено количество свободных мест на борту, поскольку некоторые перевозчики утверждают: с таким условием "прибыльный рейс невозможен".

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В Reuters подчеркивают, что рекомендации не имеют обязательной юридической силы, однако могут стать основой для выработки мер правительствами и авиакомпаниями, когда ограничения на полеты будут сняты.

Напомним, 6 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что полноценное пассажирское авиасообщение между странами восстановится не раньше осени, если не будет второй волны пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

10 мая европейские авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa, а также Czech Airlines, заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня.

Еврокомиссия (1478) карантин (16729) туризм (1543) авиасообщение (795) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ты здесь тоже - для ощущения опасности?
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14.05.2020 08:33 Ответить
+3
Ужасы нашего городка . пЕшЫ исчо!
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14.05.2020 08:42 Ответить
+3
В этом году :
От малярии умерло 360 тыс человек
От ВИЧ умерло 620 тыс человек
От курения и алкоголя: ок. 3 млн
От рака: более 3 млн

От голода - до 15 тыс человек умирает ЕЖЕДНЕВНО!

И шо там с холодком по спине? Или то таке... Всего лишь статистика? И выходит, что Вам с этим жить вообще не страшно?
Не?
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14.05.2020 08:52 Ответить
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І що в масках літати ? А якщо годин 10 ?
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14.05.2020 08:02 Ответить
в Корее после ослабления карантина произошла новая вспышка коронавируса.
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14.05.2020 08:07 Ответить
И что???боишься сиди дома если есть за что
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14.05.2020 08:15 Ответить
А літати є за шо?
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14.05.2020 08:35 Ответить
у нас ослабление карантина приведет к новой вспышке, а значит карантин будут вводить повторно. не лучше раз бахнуть карантин самый мощный, чтобы армия ходила вылавливала людей. максимально жесткие меры принять диктаторские, но на месяц, чтобы весь вирус в 0 побороть, а потом полностью снять карантин и жить нормально и без масок и т.п. Потому что вирус порождает не 1 проблему, которая в нем состоит, а из нее вытекает вторая проблема - это экономический апокалипсис. А если будут мягкими мерами то вводить карантины, то снимать и по кругу оно будет экономически уничтожать ВВП страны! Можно карантин вообще не вводить в тех регионах, где нет ни одного случая, а там где есть, то вводить самый жесткий режим на 3 недели или месяц, чтобы в ноль потушить. А по другому будет борьба с этим вирусом бесконечно!
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14.05.2020 08:36 Ответить
Знаете,до вчерашнего дня, для меня это была просто ужасающая статистика заболевших и умерших от короновируса....А вчера прошел холодок по спине,когда сын,приехав с работы сообщил,что у его сотрудника эаболела тёща ,проживающая с его семьёй в одном дома. Их семью,разумеется,посадили на домашний карантин (на 2 нед.),а вот все контактировашие с этим сотрудником продолжают работать и им даже тесты не сделали..
Теперь буду дёргаться по поводу детей.... Страшно стало жить....
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14.05.2020 08:38 Ответить
Ужасы нашего городка . пЕшЫ исчо!
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14.05.2020 08:42 Ответить
У вас и ваших 3 х товарищей,похоже ,нет детей.... Но это даже хорошо.! Меньше злых и бездушных будет в Украине. Вы же их воспитаете по своему подобию..
И родителей у вас не было...,похоже!. Раз вы не знаете, что родители всегда переживают о своих детях...Иначе вы не написали бы такого коммента.
Мне вас жаль... Злым тяжело жить на свете..,их не любят
-"Собака бывает кусачей,только от жизни собачей"
Ребята,будьте добрее и к вам люди потянутся
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15.05.2020 08:33 Ответить
Считайте, как Вам угодно. Абсолютно фиолетово. А своих детей я учу жить в 1 очередь со здравым смыслом в голове. И не причитать по каждому чиху, тем более из-за "пандемии", которую всем показывают только по телевизору.
Я не говорю, что вируса нет. Но вот его масштабы - раздуты СМИ до небес и выше. Вспоминая свиные и прочие птичие "пандемические" гриппы, которые были на порядок опаснее, и при этом без раздувания масштабов... весь мир как-то это пережил. А сейчас, похоже, над всем населением земли ставят глобальный эксперимент по управлению массами.
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15.05.2020 11:45 Ответить
В этом году :
От малярии умерло 360 тыс человек
От ВИЧ умерло 620 тыс человек
От курения и алкоголя: ок. 3 млн
От рака: более 3 млн

От голода - до 15 тыс человек умирает ЕЖЕДНЕВНО!

И шо там с холодком по спине? Или то таке... Всего лишь статистика? И выходит, что Вам с этим жить вообще не страшно?
Не?
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14.05.2020 08:52 Ответить
Источник информации пожалуйста ,если вас не затруднит...
Это не "позднее зажигание" 😊Єврокомісія видала нові рекомендації для авіаподорожей після зняття карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 1675 ,просто возник вопрос по статистике смертности.но не нахожу позднее 2012 года...
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15.05.2020 06:05 Ответить
Да пжалста. https://www.worldometers.info/ru/
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15.05.2020 08:15 Ответить
Спасибо... Статистика впечатлила... Но не испугала... Часть меня не коснётся .....СПИД, водка, голод и ожирение (люблю вкусненькое,но меру знаю),курение.....(есть такой грешок- 4 супер лёгких сигареты в день...привычка-с).а малярию перенесла в 1,5 года в Таджикистане,где родилась... Рак....Ну от этого зарекаться нельзя ! Но здесь,если вовремя диагнстировать ,можно и вылечить. Примеры знаю. А вот коронавирус пугает, ..очень уж цеплючий и опасный в моём возрасте....
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15.05.2020 09:10 Ответить
Ты здесь тоже - для ощущения опасности?
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14.05.2020 08:33 Ответить
я для ощущения опасности??? а ее типа нету в реальности???
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14.05.2020 08:38 Ответить
DARK! У дебилов-зебидов, точно,НЕТ, как и мозгов.
Ощущение опасности появляется у человека в результате анализа,проиходяшего вокруг.....
Анализ проводит то серое вещество,находящееся в черепной коробке..... Но при" наличии полного отсутствия" указанного вещества, зедилы не могут ощущать опасность.......
Это ощущение может к ним прйти,разве что, если они сядут на доску с торчащими гвоздями..
Потому что зад,- это то самое место ,которым они думают. Судя по их выборо прЕзидента для себя....
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14.05.2020 08:53 Ответить
Не корми дешевых троллей. Зря потраченное время
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14.05.2020 08:41 Ответить
Так ты же сголоду помрёшь,дешевый .троль....,если тебя перестать кормить...
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14.05.2020 09:13 Ответить
Интересно как паспортный контроль в маска проходить?
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14.05.2020 09:12 Ответить
Найбезпечніший захист це кожному персональний літак з автопілотом!
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14.05.2020 15:42 Ответить
 
 