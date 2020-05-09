Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa возобновляют рейсы из Украины

Чешская авиакомпания Czech Airlines намерена возобновить рейсы из Украины уже 24 мая, венгерская Wizz Аir - после 23 мая, а немецкая Lufthansa - с 1 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Czech Airlines, авиаперевозчик намерен возобновить рейсы из Праги в разные европейские города. "Уже с 24.5.2020: Киев - 7 рейсов в неделю, уже с 25.5.2020: Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении.

На сайте венгерской авиакомпании Wizz Аir доступно бронирование билетов на рейсы из Киева (Жуляны), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Большинство рейсов будут осуществляться с июня.

Немецкая авиакомпания Lufthansa частично восстанавливает перевозки из Украины в июне. Пока на сайте авиаперевозчика можно забронировать рейсы из Киева только до Берлина.

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Напомним, массовая отмена рейсов началась в марте в связи с распространением COVID-19.

В марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.