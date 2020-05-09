РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8170 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
30 979 83

Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa возобновляют рейсы из Украины

Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa возобновляют рейсы из Украины

Чешская авиакомпания Czech Airlines намерена возобновить рейсы из Украины уже 24 мая, венгерская Wizz Аir - после 23 мая, а немецкая Lufthansa - с 1 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Czech Airlines, авиаперевозчик намерен возобновить рейсы из Праги в разные европейские города. "Уже с 24.5.2020: Киев - 7 рейсов в неделю, уже с 25.5.2020: Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении.

На сайте венгерской авиакомпании Wizz Аir доступно бронирование билетов на рейсы из Киева (Жуляны), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Большинство рейсов будут осуществляться с июня.

Немецкая авиакомпания Lufthansa частично восстанавливает перевозки из Украины в июне. Пока на сайте авиаперевозчика можно забронировать рейсы из Киева только до Берлина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Летом попробуем вернуть внутреннее авиасообщение, международное восстановится не ранее осени, - Кулеба. ВИДЕО

Напомним, массовая отмена рейсов началась в марте в связи с распространением COVID-19

В марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

Автор: 

карантин (16729) авиасообщение (795) Wizz Air (36) Lufthansa (7) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Я зразу прочитав ; Luftwaffe;
показать весь комментарий
09.05.2020 19:08 Ответить
+9
Я поднимаю экономику Украины,-правда два раза в году и понемногу.Приезжаю и трачу деньги.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:14 Ответить
+5
Wizz Аir ни разу и не прекращала продавать билеты.
Уже в 4 раз перебронируем, на сей раз на 23.
Тут все зависит от мочи, которая ударит кому то из зебильной власти и желания дать еще подзаработать обедневшему бене, билеты у которого в 5 раз дороже.
Однако, аэропорт Киев уже заявил, что объявит себя банкротом и пошлу все в задницу с вашим карантином.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"из Украины"?А в Украину шо,пешком будут ходить?
показать весь комментарий
09.05.2020 19:06 Ответить
А хто сюди на зраобітки летіти захоче?
До того ж це питання на рівні окремих зголоднілих перевізників не вирішується:

The European Commission on Friday recommended extending travel restrictions for non-EU nationals at the bloc's external borders until June 15, saying "the situation remains fragile both in Europe and worldwide."
показать весь комментарий
09.05.2020 19:11 Ответить
Рекомендации еврокомиссии на то они и рекомендации, что каждый самостоятельно принимает решение.
Из Германии самолеты летают в страны, в которых, по их мнению, нет эпидемии.
Так вот, официально, правительство Германии считает, что в Украине эпидемии нет и полеты разрешало всегда, на протяжении всего нашего "карантина".
показать весь комментарий
09.05.2020 19:27 Ответить
А где здесь эпидемия. Только по ЗМі не знаю нікого захворівшого. Це епідемія ? Кончені мрпзі ввели дурантин незаконно.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:31 Ответить
За рахунок лікарів ще накручують статистику на 25% а зомбі в телевізорі деякі вірять
показать весь комментарий
09.05.2020 19:32 Ответить
Ну, в Америку, Англію, Нідерланди і Бельгію таки не літають.
Трамп навідь бідкався, що вони з Меркель постійно на контакті.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:34 Ответить
А ще тут якісь клоуни пишуть що я кацап бо пишу з різних проксі. А я що винен, що цензор блокує за правду. Зараз всі дозволяють тільки коронапсихоз поширювати. Паніка всі вмирають тільки від корони. Мудаки взагалі як овечки плачуть і всюди бачать Росію. Але ці мудаки навіть логічно не вміють бачити що Росія сама грає в політику дурантинів і нападає на Білорусь із-за відсутності дурантину
показать весь комментарий
09.05.2020 19:47 Ответить
украинец россия с большой буквы не напишет - ты тролль ольгинский. который все делает чтобы погибло как можно больше украинцев
показать весь комментарий
09.05.2020 20:17 Ответить
Я би цих панікерів закрив би в карцері на два роки хай карантинять. Вівці нерозумні
показать весь комментарий
09.05.2020 19:48 Ответить
Закрий "Цензора", бо ж він блокує за "правду"...
А такими, як оце ти, "дописувачами правдм" у нормальній державі мали б займатися відповідні спецслужби.
показать весь комментарий
10.05.2020 17:23 Ответить
В фейсбуці якась лікарка з Чернівців модельної зовнішності пише як вона захворіла бідолаха і фоточки викладує в повному мейкапі бідолаха Alisa Hrishchenko. І каже всім сидіть в дома. Ага і вмирайте з голоду? Що за відверта пропаганда?
показать весь комментарий
09.05.2020 19:35 Ответить
Рекомендації Єврокомісії можна порушувати, поки вони не стали вимогами. Але на "доплату за наслідки" розраховувати вже не доводиться.

Як тільки у Польщі зрозуміли, що 10 травня виборів поровести не вдасться, то одразу перестали рекламувати послаблення карантину з 11-го. Бо їхня епідемія ніяк не хоче злазити з того свого плато.
Як тільки в Сеуулі виявили кількадесять нових випадків короноавіруса, одразу закрили взад більш, як дві з гаком тисячі нічних дискотек, клубів та барів і взялися дотошно виясняти. хто там з ким де бував.

LONDON (Reuters) - The British government has told airlines it will introduce a 14-day quarantine period for most people arriving from abroad to try to avoid a second peak of the coronavirus pandemic, an association representing the airlines said on Saturday.
показать весь комментарий
09.05.2020 20:11 Ответить
Чіпованим свідкам Міхалкова щось пояснювати марно. Вся конспірологія - це та ж релігія, тільки "матеріалістична". Як і "метафізична", вона грунтується на твердженнях, які неможливо підтвердити ніяким досвідом і на цій підставі вважає всі інші "вірування" єрессю...
Єдиним аргументом проти натхненних тверджень знавців "всємірного заговора" є те, що вони все знають "заднім чціслом" і, незважаючи на всі свої глибокі знання, не можуть ніяк їх застосувати внатурє - тобто, не можуть нічого вдіяти і на розвиток подій вплинути ніяк не спроможні.
показать весь комментарий
10.05.2020 00:25 Ответить
Та тобі з Супрун просто ВООЗ очолювати треба! Єдина хвігня - та хоч англійською володіє, "як рідною". І щось знає про укрсучсистему мінбудьздоров'я, раз написала Маску, що в Україні на 37 (!) мільйонів населення лише 3400 апарати штучної вентиляції легенів. А ти знаєш лише опщєпанятну та те, що тобі нею наперекладаєть різні блохери.
Мушу тобі сказати, що, поминаючи владу, ти поводишся власне, як оте саме "м'ясо", яке навіть поняття не має, що воно таке ота "влада". Але береться втирати всім іншим, що Земля пласка, просто рептилоїди їх обманюють...
показать весь комментарий
10.05.2020 01:13 Ответить
Та ми просто впіріді планєди всєй!
Одна хвігня - у решти "відсталих" тестування населення зайшло набагато дальше (хоч дехто й взявся за еього надто пізно), а у нас рівень теснування на душу per capita у півтора рази нижчий, ніж у Бангладеш. Ну, і результати відповідні...
Так, "ліжок" у нас і справді залишилося ще багато - недорехвормували... А все решта - відвертий звіздьош, розрахований на невтаємничених, але натхненних.
87 відсотків тих, кого підключали до апаратів ШВЛ у Ньюйолрківці, відключали вже як трупи.
показать весь комментарий
10.05.2020 01:35 Ответить
Шлюхай, пистунчику, ці свої Міхалковскіє чтєнія ти на чому основуєш - на сєрмяжной правдє? Чи всій цій хвігні є якісь переконливі підтвердження з вартих довіри незалежних джерел, які ти вперто намагаєшся приховати?
показать весь комментарий
10.05.2020 01:41 Ответить
По мнению учёных, эта кампания вакцинации от полиомиелита, инициированная 10 лет назад ВОЗ и https://www.epochtimes.ru/content/view/60694/7/1/6/ Биллом Гейтсом , не способна привести к положительным результатам. По словам Ниту Вэшишта и Джейкоба Пулииелья, неэтично «заставлять бедные страны тратить свои скудные материальные ресурсы на несбыточные мечты». Гораздо разумнее было бы потратить их не на аферы, а на улучшение водоснабжения и санитарии.
Согласно докладу IJME, кампания вакцинации против полиомиелита в Индии появилась из грантов «https://www.epochtimes.ru/content/view/57708/7/ Фонда Билла и Мелинды Гейтс », которые уверяли, что в конечном итоге программа окупится. Но общие затраты быстро выросли более чем в 100 раз. Первоначальная сумма инвестиций планировалась в районе $ 2 миллионов, но со временем выросла более чем в $ 2,5 миллиардов. И инвестиции все ещё продолжаются. Похоже, что это мероприятие слишком дорого стоило Индии и индийскому народу.
показать весь комментарий
10.05.2020 01:56 Ответить
Публіцистично-пропагандистський вираз "по мнєнію учьоних" одразу видає необгрунтованість усіх подальших тверджень.
показать весь комментарий
10.05.2020 17:27 Ответить
Хорошо,мои билеты на wizzair не пропадут на июль до Украины.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:07 Ответить
Зачем тебе билеты?
В июле белый налив пойдет.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:16 Ответить
Погугли KGHM в Польше.Я там работаю.
показать весь комментарий
09.05.2020 20:06 Ответить
офисным планктоном работаешь?)) или может в шахте платину з золотом добываешь
показать весь комментарий
09.05.2020 20:20 Ответить
Нет,ты ошибся.
показать весь комментарий
09.05.2020 20:24 Ответить
полы моешь?))
показать весь комментарий
09.05.2020 20:35 Ответить
вы там совсем больные?
всех по себе судите?
не все за бугром полы моют, некоторое по им ходят,,
показать весь комментарий
09.05.2020 22:01 Ответить
Я зразу прочитав ; Luftwaffe;
показать весь комментарий
09.05.2020 19:08 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2020 19:31 Ответить
с 22-го июня
показать весь комментарий
09.05.2020 19:54 Ответить
Мабуть бажаючих подорожувати буде небагато, а летіти будуть заробітчани.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:08 Ответить
У меня билеты на июль.В Украину,и назад в Польшу.Куплены еще в феврале.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:10 Ответить
Я поднимаю экономику Украины,-правда два раза в году и понемногу.Приезжаю и трачу деньги.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:14 Ответить
Зарплаты хватает на перелет?
показать весь комментарий
09.05.2020 19:18 Ответить
100 зл-меньше чем зарплата за день работы.
показать весь комментарий
09.05.2020 20:05 Ответить
Билеты дешевые. До 250 злотых (только не перед праздниками)
показать весь комментарий
09.05.2020 21:47 Ответить
та едьте - вы наш.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:49 Ответить
Very good.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:08 Ответить
Wizz Аir ни разу и не прекращала продавать билеты.
Уже в 4 раз перебронируем, на сей раз на 23.
Тут все зависит от мочи, которая ударит кому то из зебильной власти и желания дать еще подзаработать обедневшему бене, билеты у которого в 5 раз дороже.
Однако, аэропорт Киев уже заявил, что объявит себя банкротом и пошлу все в задницу с вашим карантином.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:11 Ответить
Хреново то, что моча , и её очень много и сильно ударило в голову властьимущим придуркам и хитрожопым политикам во всем мире. А разобравшись , многие собирают на этом Г неплохие сливки. И им очень понравилось , и им не хочется отпускать это из своих ручек.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:38 Ответить
главное не раньше чем за неделю не покупайте. и только у авиаперевозчиков напрямую. Обпнкротится похоже половина авиакомпаний и процентов 80 операторов
показать весь комментарий
09.05.2020 19:29 Ответить
Приличным авиакомпаниям за простой башляет государство.
Люфтганза себе выгрызла 9 миллиардов евро поддержки.
показать весь комментарий
09.05.2020 21:50 Ответить
А родимая "Мяу" когда полетит?
показать весь комментарий
09.05.2020 19:33 Ответить
уже возят, "рабсила - на експорт" ...- так сами ничего предложить не могут и не хотят
показать весь комментарий
09.05.2020 20:08 Ответить
Надо же срочно дешевых полурабов на свои ягодные и овощные плантации вывозить.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:41 Ответить
Хорошая новость, серьезные люди устали петь в унисон с паникерами, приспособленцами и всякого рода билогейтцами-благодетелями. Пора разгонять экономику.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:41 Ответить
от и разгони свою, если есть шо разгонятъ...
показать весь комментарий
09.05.2020 20:01 Ответить
Тебе за количество постов платят, тролляка? Или "Абы не мовчкы"? Аристотель. На карантине? Нет выхода из дома? Сочувствую.
показать весь комментарий
09.05.2020 21:17 Ответить
за кол-во и платят, тролик, - стремись....
показать весь комментарий
09.05.2020 21:56 Ответить
китайцы вообще нормальные... местами - они летучих мышей жрут не на спор.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:48 Ответить
а америку никак нельзя вычернуть не?
показать весь комментарий
09.05.2020 19:54 Ответить
Сначала вычеркни её флаг из своего прокси, касаба.
показать весь комментарий
09.05.2020 23:38 Ответить
нажрался таки победобесец
показать весь комментарий
09.05.2020 23:41 Ответить
далеко не уверен, шо за все ето нужно платить трупами...
показать весь комментарий
09.05.2020 20:06 Ответить
А кого они возят если въезд в ЕС запрещен?
показать весь комментарий
09.05.2020 20:07 Ответить
какие могут быть рейсы, когда коронавирус в мире бушует все больше и больше. у них реально маразм чтоли???
показать весь комментарий
09.05.2020 20:12 Ответить
Слава Богу!
показать весь комментарий
09.05.2020 20:15 Ответить
кампашки бабло хотят отбить, ну хоть шо то - тут понятно...
показать весь комментарий
09.05.2020 20:15 Ответить
самолет - ето закуреный клоповник.
один носитель вирусняка в его влезает - вылезают все.
ну и на хера нам такое счастье?
показать весь комментарий
09.05.2020 20:23 Ответить
Как они могут что то возобновлять, если будут еще закрыты аэропорты из за карантинных мероприятий?
показать весь комментарий
09.05.2020 21:21 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2020 19:42 Ответить
 
 