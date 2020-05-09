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Новини Коронавірус і карантин
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Czech Airlines, Wizz Аir і Lufthansa відновлюють рейси з України

Czech Airlines, Wizz Аir і Lufthansa відновлюють рейси з України

Чеська авіакомпанія Czech Airlines має намір відновити рейси з України вже 24 травня, угорська Wizz Аir - після 23 травня, а німецька Lufthansa - з 1 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Czech Airlines, авіаперевізник має намір відновити рейси з Праги до різних європейських міст. "Уже з 24.5.2020: Київ - 7 рейсів на тиждень, вже з 25.5.2020: Одеса - 3 рейси на тиждень", - йдеться в повідомленні.

На сайті угорської авіакомпанії Wizz Аir є бронювання квитків на рейси з Києва (Жуляни), Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова. Більшість рейсів будуть здійснюватися з червня.

Німецька авіакомпанія Lufthansa частково відновлює перевезення з України в червні. Поки на сайті авіаперевізника можна забронювати рейси з Києва тільки до Берліна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Улітку спробуємо повернути внутрішнє авіасполучення, міжнародне відновиться не раніше осені, - Кулеба. ВIДЕО

карантин (18172) авіасполучення (3085) Wizz Air (278) Lufthansa (109) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Я зразу прочитав ; Luftwaffe;
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09.05.2020 19:08 Відповісти
+9
Я поднимаю экономику Украины,-правда два раза в году и понемногу.Приезжаю и трачу деньги.
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09.05.2020 19:14 Відповісти
+5
Wizz Аir ни разу и не прекращала продавать билеты.
Уже в 4 раз перебронируем, на сей раз на 23.
Тут все зависит от мочи, которая ударит кому то из зебильной власти и желания дать еще подзаработать обедневшему бене, билеты у которого в 5 раз дороже.
Однако, аэропорт Киев уже заявил, что объявит себя банкротом и пошлу все в задницу с вашим карантином.
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09.05.2020 19:11 Відповісти
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"из Украины"?А в Украину шо,пешком будут ходить?
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09.05.2020 19:06 Відповісти
А хто сюди на зраобітки летіти захоче?
До того ж це питання на рівні окремих зголоднілих перевізників не вирішується:

The European Commission on Friday recommended extending travel restrictions for non-EU nationals at the bloc's external borders until June 15, saying "the situation remains fragile both in Europe and worldwide."
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09.05.2020 19:11 Відповісти
Рекомендации еврокомиссии на то они и рекомендации, что каждый самостоятельно принимает решение.
Из Германии самолеты летают в страны, в которых, по их мнению, нет эпидемии.
Так вот, официально, правительство Германии считает, что в Украине эпидемии нет и полеты разрешало всегда, на протяжении всего нашего "карантина".
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09.05.2020 19:27 Відповісти
А где здесь эпидемия. Только по ЗМі не знаю нікого захворівшого. Це епідемія ? Кончені мрпзі ввели дурантин незаконно.
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09.05.2020 19:31 Відповісти
За рахунок лікарів ще накручують статистику на 25% а зомбі в телевізорі деякі вірять
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09.05.2020 19:32 Відповісти
Ну, в Америку, Англію, Нідерланди і Бельгію таки не літають.
Трамп навідь бідкався, що вони з Меркель постійно на контакті.
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09.05.2020 19:34 Відповісти
А ще тут якісь клоуни пишуть що я кацап бо пишу з різних проксі. А я що винен, що цензор блокує за правду. Зараз всі дозволяють тільки коронапсихоз поширювати. Паніка всі вмирають тільки від корони. Мудаки взагалі як овечки плачуть і всюди бачать Росію. Але ці мудаки навіть логічно не вміють бачити що Росія сама грає в політику дурантинів і нападає на Білорусь із-за відсутності дурантину
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09.05.2020 19:47 Відповісти
украинец россия с большой буквы не напишет - ты тролль ольгинский. который все делает чтобы погибло как можно больше украинцев
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09.05.2020 20:17 Відповісти
Я би цих панікерів закрив би в карцері на два роки хай карантинять. Вівці нерозумні
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09.05.2020 19:48 Відповісти
Закрий "Цензора", бо ж він блокує за "правду"...
А такими, як оце ти, "дописувачами правдм" у нормальній державі мали б займатися відповідні спецслужби.
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10.05.2020 17:23 Відповісти
В фейсбуці якась лікарка з Чернівців модельної зовнішності пише як вона захворіла бідолаха і фоточки викладує в повному мейкапі бідолаха Alisa Hrishchenko. І каже всім сидіть в дома. Ага і вмирайте з голоду? Що за відверта пропаганда?
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09.05.2020 19:35 Відповісти
Рекомендації Єврокомісії можна порушувати, поки вони не стали вимогами. Але на "доплату за наслідки" розраховувати вже не доводиться.

Як тільки у Польщі зрозуміли, що 10 травня виборів поровести не вдасться, то одразу перестали рекламувати послаблення карантину з 11-го. Бо їхня епідемія ніяк не хоче злазити з того свого плато.
Як тільки в Сеуулі виявили кількадесять нових випадків короноавіруса, одразу закрили взад більш, як дві з гаком тисячі нічних дискотек, клубів та барів і взялися дотошно виясняти. хто там з ким де бував.

LONDON (Reuters) - The British government has told airlines it will introduce a 14-day quarantine period for most people arriving from abroad to try to avoid a second peak of the coronavirus pandemic, an association representing the airlines said on Saturday.
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09.05.2020 20:11 Відповісти
Чіпованим свідкам Міхалкова щось пояснювати марно. Вся конспірологія - це та ж релігія, тільки "матеріалістична". Як і "метафізична", вона грунтується на твердженнях, які неможливо підтвердити ніяким досвідом і на цій підставі вважає всі інші "вірування" єрессю...
Єдиним аргументом проти натхненних тверджень знавців "всємірного заговора" є те, що вони все знають "заднім чціслом" і, незважаючи на всі свої глибокі знання, не можуть ніяк їх застосувати внатурє - тобто, не можуть нічого вдіяти і на розвиток подій вплинути ніяк не спроможні.
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10.05.2020 00:25 Відповісти
Та тобі з Супрун просто ВООЗ очолювати треба! Єдина хвігня - та хоч англійською володіє, "як рідною". І щось знає про укрсучсистему мінбудьздоров'я, раз написала Маску, що в Україні на 37 (!) мільйонів населення лише 3400 апарати штучної вентиляції легенів. А ти знаєш лише опщєпанятну та те, що тобі нею наперекладаєть різні блохери.
Мушу тобі сказати, що, поминаючи владу, ти поводишся власне, як оте саме "м'ясо", яке навіть поняття не має, що воно таке ота "влада". Але береться втирати всім іншим, що Земля пласка, просто рептилоїди їх обманюють...
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10.05.2020 01:13 Відповісти
Та ми просто впіріді планєди всєй!
Одна хвігня - у решти "відсталих" тестування населення зайшло набагато дальше (хоч дехто й взявся за еього надто пізно), а у нас рівень теснування на душу per capita у півтора рази нижчий, ніж у Бангладеш. Ну, і результати відповідні...
Так, "ліжок" у нас і справді залишилося ще багато - недорехвормували... А все решта - відвертий звіздьош, розрахований на невтаємничених, але натхненних.
87 відсотків тих, кого підключали до апаратів ШВЛ у Ньюйолрківці, відключали вже як трупи.
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10.05.2020 01:35 Відповісти
Шлюхай, пистунчику, ці свої Міхалковскіє чтєнія ти на чому основуєш - на сєрмяжной правдє? Чи всій цій хвігні є якісь переконливі підтвердження з вартих довіри незалежних джерел, які ти вперто намагаєшся приховати?
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10.05.2020 01:41 Відповісти
По мнению учёных, эта кампания вакцинации от полиомиелита, инициированная 10 лет назад ВОЗ и https://www.epochtimes.ru/content/view/60694/7/1/6/ Биллом Гейтсом , не способна привести к положительным результатам. По словам Ниту Вэшишта и Джейкоба Пулииелья, неэтично «заставлять бедные страны тратить свои скудные материальные ресурсы на несбыточные мечты». Гораздо разумнее было бы потратить их не на аферы, а на улучшение водоснабжения и санитарии.
Согласно докладу IJME, кампания вакцинации против полиомиелита в Индии появилась из грантов «https://www.epochtimes.ru/content/view/57708/7/ Фонда Билла и Мелинды Гейтс », которые уверяли, что в конечном итоге программа окупится. Но общие затраты быстро выросли более чем в 100 раз. Первоначальная сумма инвестиций планировалась в районе $ 2 миллионов, но со временем выросла более чем в $ 2,5 миллиардов. И инвестиции все ещё продолжаются. Похоже, что это мероприятие слишком дорого стоило Индии и индийскому народу.
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10.05.2020 01:56 Відповісти
Публіцистично-пропагандистський вираз "по мнєнію учьоних" одразу видає необгрунтованість усіх подальших тверджень.
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10.05.2020 17:27 Відповісти
Хорошо,мои билеты на wizzair не пропадут на июль до Украины.
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09.05.2020 19:07 Відповісти
Зачем тебе билеты?
В июле белый налив пойдет.
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09.05.2020 19:16 Відповісти
Погугли KGHM в Польше.Я там работаю.
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09.05.2020 20:06 Відповісти
офисным планктоном работаешь?)) или может в шахте платину з золотом добываешь
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09.05.2020 20:20 Відповісти
Нет,ты ошибся.
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09.05.2020 20:24 Відповісти
полы моешь?))
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09.05.2020 20:35 Відповісти
вы там совсем больные?
всех по себе судите?
не все за бугром полы моют, некоторое по им ходят,,
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09.05.2020 22:01 Відповісти
Я зразу прочитав ; Luftwaffe;
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09.05.2020 19:08 Відповісти
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09.05.2020 19:31 Відповісти
с 22-го июня
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09.05.2020 19:54 Відповісти
Мабуть бажаючих подорожувати буде небагато, а летіти будуть заробітчани.
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09.05.2020 19:08 Відповісти
У меня билеты на июль.В Украину,и назад в Польшу.Куплены еще в феврале.
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09.05.2020 19:10 Відповісти
Я поднимаю экономику Украины,-правда два раза в году и понемногу.Приезжаю и трачу деньги.
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09.05.2020 19:14 Відповісти
Зарплаты хватает на перелет?
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09.05.2020 19:18 Відповісти
100 зл-меньше чем зарплата за день работы.
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09.05.2020 20:05 Відповісти
Билеты дешевые. До 250 злотых (только не перед праздниками)
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09.05.2020 21:47 Відповісти
та едьте - вы наш.
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09.05.2020 19:49 Відповісти
Very good.
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09.05.2020 19:08 Відповісти
Wizz Аir ни разу и не прекращала продавать билеты.
Уже в 4 раз перебронируем, на сей раз на 23.
Тут все зависит от мочи, которая ударит кому то из зебильной власти и желания дать еще подзаработать обедневшему бене, билеты у которого в 5 раз дороже.
Однако, аэропорт Киев уже заявил, что объявит себя банкротом и пошлу все в задницу с вашим карантином.
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09.05.2020 19:11 Відповісти
Хреново то, что моча , и её очень много и сильно ударило в голову властьимущим придуркам и хитрожопым политикам во всем мире. А разобравшись , многие собирают на этом Г неплохие сливки. И им очень понравилось , и им не хочется отпускать это из своих ручек.
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09.05.2020 19:38 Відповісти
главное не раньше чем за неделю не покупайте. и только у авиаперевозчиков напрямую. Обпнкротится похоже половина авиакомпаний и процентов 80 операторов
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09.05.2020 19:29 Відповісти
Приличным авиакомпаниям за простой башляет государство.
Люфтганза себе выгрызла 9 миллиардов евро поддержки.
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09.05.2020 21:50 Відповісти
А родимая "Мяу" когда полетит?
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09.05.2020 19:33 Відповісти
уже возят, "рабсила - на експорт" ...- так сами ничего предложить не могут и не хотят
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09.05.2020 20:08 Відповісти
Надо же срочно дешевых полурабов на свои ягодные и овощные плантации вывозить.
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09.05.2020 19:41 Відповісти
Хорошая новость, серьезные люди устали петь в унисон с паникерами, приспособленцами и всякого рода билогейтцами-благодетелями. Пора разгонять экономику.
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09.05.2020 19:41 Відповісти
от и разгони свою, если есть шо разгонятъ...
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09.05.2020 20:01 Відповісти
Тебе за количество постов платят, тролляка? Или "Абы не мовчкы"? Аристотель. На карантине? Нет выхода из дома? Сочувствую.
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09.05.2020 21:17 Відповісти
за кол-во и платят, тролик, - стремись....
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09.05.2020 21:56 Відповісти
китайцы вообще нормальные... местами - они летучих мышей жрут не на спор.
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09.05.2020 19:48 Відповісти
а америку никак нельзя вычернуть не?
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09.05.2020 19:54 Відповісти
Сначала вычеркни её флаг из своего прокси, касаба.
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09.05.2020 23:38 Відповісти
нажрался таки победобесец
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09.05.2020 23:41 Відповісти
далеко не уверен, шо за все ето нужно платить трупами...
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09.05.2020 20:06 Відповісти
А кого они возят если въезд в ЕС запрещен?
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09.05.2020 20:07 Відповісти
какие могут быть рейсы, когда коронавирус в мире бушует все больше и больше. у них реально маразм чтоли???
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09.05.2020 20:12 Відповісти
Слава Богу!
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09.05.2020 20:15 Відповісти
кампашки бабло хотят отбить, ну хоть шо то - тут понятно...
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09.05.2020 20:15 Відповісти
самолет - ето закуреный клоповник.
один носитель вирусняка в его влезает - вылезают все.
ну и на хера нам такое счастье?
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09.05.2020 20:23 Відповісти
Как они могут что то возобновлять, если будут еще закрыты аэропорты из за карантинных мероприятий?
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09.05.2020 21:21 Відповісти
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10.05.2020 19:42 Відповісти
 
 