Czech Airlines, Wizz Аir і Lufthansa відновлюють рейси з України
Чеська авіакомпанія Czech Airlines має намір відновити рейси з України вже 24 травня, угорська Wizz Аir - після 23 травня, а німецька Lufthansa - з 1 червня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Czech Airlines, авіаперевізник має намір відновити рейси з Праги до різних європейських міст. "Уже з 24.5.2020: Київ - 7 рейсів на тиждень, вже з 25.5.2020: Одеса - 3 рейси на тиждень", - йдеться в повідомленні.
На сайті угорської авіакомпанії Wizz Аir є бронювання квитків на рейси з Києва (Жуляни), Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова. Більшість рейсів будуть здійснюватися з червня.
Німецька авіакомпанія Lufthansa частково відновлює перевезення з України в червні. Поки на сайті авіаперевізника можна забронювати рейси з Києва тільки до Берліна.
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До того ж це питання на рівні окремих зголоднілих перевізників не вирішується:
The European Commission on Friday recommended extending travel restrictions for non-EU nationals at the bloc's external borders until June 15, saying "the situation remains fragile both in Europe and worldwide."
Из Германии самолеты летают в страны, в которых, по их мнению, нет эпидемии.
Так вот, официально, правительство Германии считает, что в Украине эпидемии нет и полеты разрешало всегда, на протяжении всего нашего "карантина".
Трамп навідь бідкався, що вони з Меркель постійно на контакті.
А такими, як оце ти, "дописувачами правдм" у нормальній державі мали б займатися відповідні спецслужби.
Як тільки у Польщі зрозуміли, що 10 травня виборів поровести не вдасться, то одразу перестали рекламувати послаблення карантину з 11-го. Бо їхня епідемія ніяк не хоче злазити з того свого плато.
Як тільки в Сеуулі виявили кількадесять нових випадків короноавіруса, одразу закрили взад більш, як дві з гаком тисячі нічних дискотек, клубів та барів і взялися дотошно виясняти. хто там з ким де бував.
LONDON (Reuters) - The British government has told airlines it will introduce a 14-day quarantine period for most people arriving from abroad to try to avoid a second peak of the coronavirus pandemic, an association representing the airlines said on Saturday.
Єдиним аргументом проти натхненних тверджень знавців "всємірного заговора" є те, що вони все знають "заднім чціслом" і, незважаючи на всі свої глибокі знання, не можуть ніяк їх застосувати внатурє - тобто, не можуть нічого вдіяти і на розвиток подій вплинути ніяк не спроможні.
Мушу тобі сказати, що, поминаючи владу, ти поводишся власне, як оте саме "м'ясо", яке навіть поняття не має, що воно таке ота "влада". Але береться втирати всім іншим, що Земля пласка, просто рептилоїди їх обманюють...
Одна хвігня - у решти "відсталих" тестування населення зайшло набагато дальше (хоч дехто й взявся за еього надто пізно), а у нас рівень теснування на душу per capita у півтора рази нижчий, ніж у Бангладеш. Ну, і результати відповідні...
Так, "ліжок" у нас і справді залишилося ще багато - недорехвормували... А все решта - відвертий звіздьош, розрахований на невтаємничених, але натхненних.
87 відсотків тих, кого підключали до апаратів ШВЛ у Ньюйолрківці, відключали вже як трупи.
Согласно докладу IJME, кампания вакцинации против полиомиелита в Индии появилась из грантов «https://www.epochtimes.ru/content/view/57708/7/ Фонда Билла и Мелинды Гейтс », которые уверяли, что в конечном итоге программа окупится. Но общие затраты быстро выросли более чем в 100 раз. Первоначальная сумма инвестиций планировалась в районе $ 2 миллионов, но со временем выросла более чем в $ 2,5 миллиардов. И инвестиции все ещё продолжаются. Похоже, что это мероприятие слишком дорого стоило Индии и индийскому народу.
В июле белый налив пойдет.
всех по себе судите?
не все за бугром полы моют, некоторое по им ходят,,
Уже в 4 раз перебронируем, на сей раз на 23.
Тут все зависит от мочи, которая ударит кому то из зебильной власти и желания дать еще подзаработать обедневшему бене, билеты у которого в 5 раз дороже.
Однако, аэропорт Киев уже заявил, что объявит себя банкротом и пошлу все в задницу с вашим карантином.
Люфтганза себе выгрызла 9 миллиардов евро поддержки.
один носитель вирусняка в его влезает - вылезают все.
ну и на хера нам такое счастье?