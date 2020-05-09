Czech Airlines, Wizz Аir і Lufthansa відновлюють рейси з України

Чеська авіакомпанія Czech Airlines має намір відновити рейси з України вже 24 травня, угорська Wizz Аir - після 23 травня, а німецька Lufthansa - з 1 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Czech Airlines, авіаперевізник має намір відновити рейси з Праги до різних європейських міст. "Уже з 24.5.2020: Київ - 7 рейсів на тиждень, вже з 25.5.2020: Одеса - 3 рейси на тиждень", - йдеться в повідомленні.

На сайті угорської авіакомпанії Wizz Аir є бронювання квитків на рейси з Києва (Жуляни), Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова. Більшість рейсів будуть здійснюватися з червня.

Німецька авіакомпанія Lufthansa частково відновлює перевезення з України в червні. Поки на сайті авіаперевізника можна забронювати рейси з Києва тільки до Берліна.

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