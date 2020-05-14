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Новости Коронавирус и карантин
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На Киевщине за сутки 18 случаев COVID-19, всего 1067 инфицированных, - ОГА

На Киевщине за сутки 18 случаев COVID-19, всего 1067 инфицированных, - ОГА

Среди заболевших коронавирусом в Киевской области за все время 93 ребенка и 177 медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 14 мая 2020 официально подтверждено 1067 случаев заболевания коронавирусом, из них у 93 детей и 177 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлено 18 новых случаев", - говорится в сообщении.

Из них на стационарном лечении - 192 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 875 человек. Выздоровели 186 человека, в том числе 17 детей.

За время пандемии умерли 24 человека.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3336 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 59 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 5345 контактными лицами.

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Професор Сергій Гичка: У Києві не проведено жодного розтину тіла з Covid-19.
Не зовсім зрозуміло, як формується українська статистика Covid-19,
Без патологоанатомічного дослідження складно сказати, від чого саме померли люди.
https://glavcom.ua/country/health/profesor-patologoanatom-sergiy-gichka-u-kijevi-ne-provedeno-zhodnogo-roztinu-tila-z-covid-19-679851.html
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14.05.2020 11:49 Ответить
 
 