На Киевщине за сутки 18 случаев COVID-19, всего 1067 инфицированных, - ОГА
Среди заболевших коронавирусом в Киевской области за все время 93 ребенка и 177 медработников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 14 мая 2020 официально подтверждено 1067 случаев заболевания коронавирусом, из них у 93 детей и 177 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлено 18 новых случаев", - говорится в сообщении.
Из них на стационарном лечении - 192 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 875 человек. Выздоровели 186 человека, в том числе 17 детей.
За время пандемии умерли 24 человека.
За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3336 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 59 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 5345 контактными лицами.
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