На Київщині за добу 18 випадків COVID-19, всього 1067 інфікованих, - ОДА

Серед захворілих на коронавірус у Київській області за весь час 93 дитини та 177 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10.00 14 травня 2020 року офіційно підтверджено 1067 випадків захворювання на коронавірус, з них у 93 дітей і 177 медичних працівників (дані за весь період). За останню добу виявлено 18 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

З них на стаціонарному лікуванні - 192 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 875 осіб. Одужали 186 людей, в тому числі 17 дітей.

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За час пандемії померли 24 людини.

За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3336 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 59 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 5345 контактними особами.