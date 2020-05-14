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Новини Коронавірус і карантин
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На Київщині за добу 18 випадків COVID-19, всього 1067 інфікованих, - ОДА

На Київщині за добу 18 випадків COVID-19, всього 1067 інфікованих, - ОДА

Серед захворілих на коронавірус у Київській області за весь час 93 дитини та 177 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10.00 14 травня 2020 року офіційно підтверджено 1067 випадків захворювання на коронавірус, з них у 93 дітей і 177 медичних працівників (дані за весь період). За останню добу виявлено 18 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

З них на стаціонарному лікуванні - 192 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 875 осіб. Одужали 186 людей, в тому числі 17 дітей.

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За час пандемії померли 24 людини.

За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3336 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 59 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 5345 контактними особами.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4135) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Професор Сергій Гичка: У Києві не проведено жодного розтину тіла з Covid-19.
Не зовсім зрозуміло, як формується українська статистика Covid-19,
Без патологоанатомічного дослідження складно сказати, від чого саме померли люди.
https://glavcom.ua/country/health/profesor-patologoanatom-sergiy-gichka-u-kijevi-ne-provedeno-zhodnogo-roztinu-tila-z-covid-19-679851.html
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14.05.2020 11:49 Відповісти
 
 