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Новости Коронавирус и карантин
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Закон о расширенном тестировании на коронавирус передан на подпись Зеленскому

Закон о расширенном тестировании на коронавирус передан на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщается на странице законопроекта на сайте парламента, 13 мая закон был "возвращен с подписью председатель Верховной Рады" и "направлен на подпись президенту", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 7 мая Верховная Рада приняла закон о повышении способности системы здравоохранения противодействовать COVID-19. За законопроект №3380 в целом проголосовали 336 депутатов.

Законопроект №3380 предусматривает, что повысить способности реагирования системы здравоохранения Украины на распространение COVID-19 можно, действуя в трех направления. В частности, путем налаживания алгоритмов и обеспечения системы массового тестирования (на амбулаторном и стационарном уровнях), усилением мощности и обеспеченности определенных учреждений здравоохранения, которые принимают больных COVID-19, а также улучшая условия труда медперсонала.

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Проект закона предусматривает возможность привлечения врачей-интернов и врачей-специалистов без присвоения или подтверждения квалификации к участию (на волонтерских началах) в мероприятиях по противодействию COVID-19 на условиях и с учетом ограничений, которые определит Минздрав.

Законопроект также предусматривает повышение размера пособия по временной нетрудоспособности медработникам, находящимся на самоизоляции, учитывая контакт с больным COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, до 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение алгоритма ПЦР-тестирования на COVID-19 за средства бюджета. В частности, Минздрав должен обеспечить организацию проведения тестирования на амбулаторном и стационарном уровнях в зависимости от медицинских показаний соответствии с отраслевыми стандартами медицинской медпомощи.

Обязательное тестирование должно проводиться для лиц, обращающихся за медпомощью с признаками СOVID-19 и лиц, имеющих установленный контакт с ними.

Кроме того, регулярное тестирование является обязательным для медиков и других сотрудников медучреждений, оказывающих медпомощь больным COVID-19, а также для лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавирусной болезни, в том числе для работников Нацполиции и Нацгвардии, независимо от того, имели ли они контакт с больными COVID-19.

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) карантин (16729) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Цирковой номер "Коронабесие" продолжается.
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14.05.2020 11:44 Ответить
+4
очередное отмывание и разворовывание денег, под видом заботы о здоровье народа
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14.05.2020 11:43 Ответить
+3
Дуже дякую..

Закон о расширенном тестировании на коронавирус передан на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 2635
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14.05.2020 11:42 Ответить
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Дуже дякую..

Закон о расширенном тестировании на коронавирус передан на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 2635
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14.05.2020 11:42 Ответить
зеботи дякуют за то что страна в жопe
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14.05.2020 12:10 Ответить
очередное отмывание и разворовывание денег, под видом заботы о здоровье народа
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14.05.2020 11:43 Ответить
Цирковой номер "Коронабесие" продолжается.
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14.05.2020 11:44 Ответить
От кляті рептилоїди, ага?
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14.05.2020 12:20 Ответить
Aга. Они самые.
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14.05.2020 12:23 Ответить
Наши медики самые лучшие. Меня вчера знакомый медик деньгами выручил. Неделю еще продержусь.
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14.05.2020 14:25 Ответить
Повністю згідний. Черговий піар-хід - "Зєлєнскій підписує закон про розширення тестування"! А просто робити більше тестів без закону, без піару, без зайвого шуму ну ніяк не виходило?
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14.05.2020 13:35 Ответить
у нас геройское ВСУ и с крорновирусом у них все в порядке. Вот что делается если захотят. Зато ОГА стараются во всю для опровдания коронобесия.Армия и зараза вещи несовместимые по определению. Потому адекватная информация только у армейцев а не у шахраев с кабмина.Слышим шмыгаля аввкова степанова только не вирусологов.
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14.05.2020 11:55 Ответить
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14.05.2020 12:12 Ответить
Спустя два месяца.. Ураааа.. Только уже от этого толку никакого. Большинство переболело..
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14.05.2020 11:57 Ответить
"...возможность привлечения врачей-интернов и врачей-специалистов без присвоения или подтверждения квалификации к участию (на волонтерских началах) в мероприятиях по противодействию COVID-19..."
На "волонтерских началах" это безплатно? Им зп санитарки в 2к дадут? А тем кто откажется квалификацию подтвердят? Столько вопросов.
Источник: https://censor.net/n3195457
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14.05.2020 12:25 Ответить
 
 