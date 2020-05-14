Закон про розширене тестування на коронавірус передано на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомляється на сторінці законопроєкту на сайті парламенту, 13 травня закон був "повернутий з підписом голови Верховної Ради" і "спрямований на підпис президентові", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 7 травня Верховна Рада ухвалила закон про підвищення здатності системи охорони здоров'я протидіяти COVID-19. За законопроєкт №3380 в цілому проголосували 336 депутатів.

Законопроєкт №3380 передбачає, що підвищити здатність реагування системи охорони здоров'я України на поширення COVID-19 можна, діючи в трьох напрямах. Зокрема, шляхом налагодження алгоритмів і забезпечення системи масового тестування (на амбулаторному і стаціонарному рівнях), посиленням потужності і забезпеченості певних установ охорони здоров'я, які приймають хворих COVID-19, а також покращуючи умови праці медперсоналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість зроблених ПЛР-тестів на коронавірус за добу в Україні перевищила 8 тисяч, - Степанов

Проєкт закону передбачає можливість залучення лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без присвоєння або підтвердження кваліфікації до участі (на волонтерських засадах) в заходах з протидії COVID-19 на умовах і з урахуванням обмежень, які визначить Міністерство охорони здоров'я.

Законопроєкт також передбачає підвищення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності медпрацівникам, які перебувають на самоізоляції, з огляду на контакт з хворим COVID-19 під час виконання службових обов'язків, до 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Крім того, законопроєкт передбачає зміну алгоритму ПЛР-тестування на COVID-19 за кошти бюджету. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я має забезпечити організацію проведення тестування на амбулаторному і стаціонарному рівнях залежно від медичних показань відповідно до галузевих стандартів медичної допомоги.

Обов'язкове тестування має проводитися для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками СOVID-19 і осіб, що мають встановлений контакт з ними.

Також читайте: Запровадження тестування на антитіла до коронавірусу значно розширить перелік осіб, яких перевірятимуть, - головний санлікар Ляшко

Крім того, регулярне тестування є обов'язковим для медиків та інших працівників медустанов, які надають медичну допомогу хворим COVID-19, а також для осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусної хвороби, в тому числі для працівників Нацполіції і Нацгвардії, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворими COVID-19.