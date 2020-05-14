Закон про розширене тестування на коронавірус передано на підпис Зеленському
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.
Як повідомляється на сторінці законопроєкту на сайті парламенту, 13 травня закон був "повернутий з підписом голови Верховної Ради" і "спрямований на підпис президентові", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, 7 травня Верховна Рада ухвалила закон про підвищення здатності системи охорони здоров'я протидіяти COVID-19. За законопроєкт №3380 в цілому проголосували 336 депутатів.
Законопроєкт №3380 передбачає, що підвищити здатність реагування системи охорони здоров'я України на поширення COVID-19 можна, діючи в трьох напрямах. Зокрема, шляхом налагодження алгоритмів і забезпечення системи масового тестування (на амбулаторному і стаціонарному рівнях), посиленням потужності і забезпеченості певних установ охорони здоров'я, які приймають хворих COVID-19, а також покращуючи умови праці медперсоналу.
Проєкт закону передбачає можливість залучення лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без присвоєння або підтвердження кваліфікації до участі (на волонтерських засадах) в заходах з протидії COVID-19 на умовах і з урахуванням обмежень, які визначить Міністерство охорони здоров'я.
Законопроєкт також передбачає підвищення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності медпрацівникам, які перебувають на самоізоляції, з огляду на контакт з хворим COVID-19 під час виконання службових обов'язків, до 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.
Крім того, законопроєкт передбачає зміну алгоритму ПЛР-тестування на COVID-19 за кошти бюджету. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я має забезпечити організацію проведення тестування на амбулаторному і стаціонарному рівнях залежно від медичних показань відповідно до галузевих стандартів медичної допомоги.
Обов'язкове тестування має проводитися для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками СOVID-19 і осіб, що мають встановлений контакт з ними.
Крім того, регулярне тестування є обов'язковим для медиків та інших працівників медустанов, які надають медичну допомогу хворим COVID-19, а також для осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусної хвороби, в тому числі для працівників Нацполіції і Нацгвардії, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворими COVID-19.
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На "волонтерских началах" это безплатно? Им зп санитарки в 2к дадут? А тем кто откажется квалификацию подтвердят? Столько вопросов.
Источник: https://censor.net/n3195457