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Новини Коронавірус і карантин
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Закон про розширене тестування на коронавірус передано на підпис Зеленському

Закон про розширене тестування на коронавірус передано на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомляється на сторінці законопроєкту на сайті парламенту, 13 травня закон був "повернутий з підписом голови Верховної Ради" і "спрямований на підпис президентові", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 7 травня Верховна Рада ухвалила закон про підвищення здатності системи охорони здоров'я протидіяти COVID-19. За законопроєкт №3380 в цілому проголосували 336 депутатів.

Законопроєкт №3380 передбачає, що підвищити здатність реагування системи охорони здоров'я України на поширення COVID-19 можна, діючи в трьох напрямах. Зокрема, шляхом налагодження алгоритмів і забезпечення системи масового тестування (на амбулаторному і стаціонарному рівнях), посиленням потужності і забезпеченості певних установ охорони здоров'я, які приймають хворих COVID-19, а також покращуючи умови праці медперсоналу.

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Проєкт закону передбачає можливість залучення лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без присвоєння або підтвердження кваліфікації до участі (на волонтерських засадах) в заходах з протидії COVID-19 на умовах і з урахуванням обмежень, які визначить Міністерство охорони здоров'я.

Законопроєкт також передбачає підвищення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності медпрацівникам, які перебувають на самоізоляції, з огляду на контакт з хворим COVID-19 під час виконання службових обов'язків, до 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Крім того, законопроєкт передбачає зміну алгоритму ПЛР-тестування на COVID-19 за кошти бюджету. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я має забезпечити організацію проведення тестування на амбулаторному і стаціонарному рівнях залежно від медичних показань відповідно до галузевих стандартів медичної допомоги.

Обов'язкове тестування має проводитися для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками СOVID-19 і осіб, що мають встановлений контакт з ними.

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Крім того, регулярне тестування є обов'язковим для медиків та інших працівників медустанов, які надають медичну допомогу хворим COVID-19, а також для осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусної хвороби, в тому числі для працівників Нацполіції і Нацгвардії, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворими COVID-19.

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) карантин (18172) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Цирковой номер "Коронабесие" продолжается.
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14.05.2020 11:44 Відповісти
+4
очередное отмывание и разворовывание денег, под видом заботы о здоровье народа
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14.05.2020 11:43 Відповісти
+3
Дуже дякую..

Закон о расширенном тестировании на коронавирус передан на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 2635
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14.05.2020 11:42 Відповісти
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Дуже дякую..

Закон о расширенном тестировании на коронавирус передан на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 2635
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14.05.2020 11:42 Відповісти
зеботи дякуют за то что страна в жопe
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14.05.2020 12:10 Відповісти
очередное отмывание и разворовывание денег, под видом заботы о здоровье народа
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14.05.2020 11:43 Відповісти
Цирковой номер "Коронабесие" продолжается.
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14.05.2020 11:44 Відповісти
От кляті рептилоїди, ага?
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14.05.2020 12:20 Відповісти
Aга. Они самые.
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14.05.2020 12:23 Відповісти
Наши медики самые лучшие. Меня вчера знакомый медик деньгами выручил. Неделю еще продержусь.
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14.05.2020 14:25 Відповісти
Повністю згідний. Черговий піар-хід - "Зєлєнскій підписує закон про розширення тестування"! А просто робити більше тестів без закону, без піару, без зайвого шуму ну ніяк не виходило?
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14.05.2020 13:35 Відповісти
у нас геройское ВСУ и с крорновирусом у них все в порядке. Вот что делается если захотят. Зато ОГА стараются во всю для опровдания коронобесия.Армия и зараза вещи несовместимые по определению. Потому адекватная информация только у армейцев а не у шахраев с кабмина.Слышим шмыгаля аввкова степанова только не вирусологов.
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14.05.2020 11:55 Відповісти
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14.05.2020 12:12 Відповісти
Спустя два месяца.. Ураааа.. Только уже от этого толку никакого. Большинство переболело..
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14.05.2020 11:57 Відповісти
"...возможность привлечения врачей-интернов и врачей-специалистов без присвоения или подтверждения квалификации к участию (на волонтерских началах) в мероприятиях по противодействию COVID-19..."
На "волонтерских началах" это безплатно? Им зп санитарки в 2к дадут? А тем кто откажется квалификацию подтвердят? Столько вопросов.
Источник: https://censor.net/n3195457
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14.05.2020 12:25 Відповісти
 
 