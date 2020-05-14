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Новости Коронавирус и карантин
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Непродовольственные рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности, - Зеленский

Непродовольственные рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности, - Зеленский

На традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса в Украине был поднят вопрос открытия непродовольственных рынков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент Зеленский считает, что если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки.

"На таких же условиях, как и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - отметил он.

Президенту также доложили, что среди лидеров по новым выявленным случаям инфицирования остаются Черновицкая область и город Киев. За минувшие сутки в целом в Украине количество тех, кто выздоровел, превысило количество лабораторно подтвержденных новых случаев болезни - 427 и 422 соответственно. Уровень летальности остается невысоким - 2,7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 13 мая в Киеве возобновят работу 29 агропродовольственных рынков

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) карантин (16729) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
ну дык. Величайший Лидер Современности!
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14.05.2020 14:19 Ответить
+6
от, блін, звідкіля він це знає?
геній!
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14.05.2020 14:17 Ответить
+6
Непродовольственные рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7398
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14.05.2020 14:25 Ответить
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от, блін, звідкіля він це знає?
геній!
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14.05.2020 14:17 Ответить
ну дык. Величайший Лидер Современности!
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14.05.2020 14:19 Ответить
в корень зрит все время...
повезло нам с таким Президентом...
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14.05.2020 14:23 Ответить
У нього Трускавецька дипльома, а це не абищо.
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14.05.2020 14:20 Ответить
Це обов"язки прем"єра займатись ринками. Піарщик галімий.
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14.05.2020 14:18 Ответить
Работники детсадов говорят что самая большая ошибка открывать сейчас сады, детки разнесут заразу.
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14.05.2020 14:19 Ответить
Тебя, "акадЭмика" израильских наук, забыли спросить... Надоело уже всем это чмо!
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14.05.2020 14:19 Ответить
Базар есть базар . Неважно , продовольственный или не продовольственный . Чаще надо голым на лисапеде кататься по улице . Так быстрее дойдёт .
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14.05.2020 14:21 Ответить
Ну и тварь. Люди 3 - й месяц без торговли и денег. А оно ни копейки не помогает и только угрожает. В отставку!
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14.05.2020 14:22 Ответить
Так самі *бідові * ...На соляру ма не вистачає.
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14.05.2020 14:25 Ответить
Опять этот "капитан-очевидность" .... Лучше расскажи , что там о деле Ермака слышно ?
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14.05.2020 14:22 Ответить
передайте кто-нибудь этому идиоту, что жизнь - это в принципе рискованное и опасное дело, и чтоб он уже поскорее прекратил это нарушение безопасности, сдох, и дал бы жить нормальным людям.
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14.05.2020 14:25 Ответить
Непродовольственные рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7398
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14.05.2020 14:25 Ответить
Зеля держится за вирус как за спасательный круг. Велосепедист то голый вот с теплой ваны коронобесия и не хочет вылазить.
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14.05.2020 14:28 Ответить
От гадина ! Подлий Єрмак знову жирного Бубочку образив !
Чому він знову на місці президента сидить ? Підозріло....
Непродовольственные рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4953
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14.05.2020 14:29 Ответить
Непродовольственные рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7601
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14.05.2020 14:34 Ответить
Твари лицемерные! Им рынки и магазинчики застили их СУДЫ! Вчера был в Коммунарском районном суде г.Запорожья. Карантинных мер - НОЛЬ! Сотни/тысячи людей входят и выходят - никто не протирает ручки дверей антисептиком. Судьи, их помощники и секретари - без резиновых перчаток. Судья (!!!) ведет судебное заседание БЕЗ маски, и без маски же ходит по коридору. А сам коридор имеет ширину 2 (два) метра, то есть 2 человека, разминувшись в коридоре НАРУШИЛИ социальную дистанцию. Самое пикантное: в суде рассматрвают админ. дела по НАРУШЕНИЮ КАРАНТИНА гражданами. Решение о наложении штрафа за нарушение карантина выносит судья, котрый(ая) сам и не думал соблюдать карантин. И голову суда никто не оштрафует за то, что суд работает в помещении, где требования КМУ и МОЗ не выполняются.
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14.05.2020 14:35 Ответить
Президент в нас повинен займатись зовнішньою політикоі і силовими блоками,а не ринками.
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14.05.2020 14:46 Ответить
Дуже мутрого президента маємо як його наріт.
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14.05.2020 15:18 Ответить
Cьогодні був на ринку ніхто не соблюдає дистанцію продавці і більшість покупців без масок про якісь антисептики навіть мови немає всі ржуть з вірусу.....
Що б там не розказували про Швецію в мене родичі в швеції там до дистанції і масок всі ставляться відповідально тому це шведи...
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14.05.2020 16:42 Ответить
 
 