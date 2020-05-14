Непродовольственные рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности, - Зеленский

На традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса в Украине был поднят вопрос открытия непродовольственных рынков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент Зеленский считает, что если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки.

"На таких же условиях, как и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - отметил он.

Президенту также доложили, что среди лидеров по новым выявленным случаям инфицирования остаются Черновицкая область и город Киев. За минувшие сутки в целом в Украине количество тех, кто выздоровел, превысило количество лабораторно подтвержденных новых случаев болезни - 427 и 422 соответственно. Уровень летальности остается невысоким - 2,7%.

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