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Новини Коронавірус і карантин
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Непродовольчі ринки потрібно відкривати за умови дотримання заходів безпеки, - Зеленський

Непродовольчі ринки потрібно відкривати за умови дотримання заходів безпеки, - Зеленський

На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу в Україні було порушено питання відкриття непродовольчих ринків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент Зеленський вважає, що якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити і ринки.

"На таких же умовах, як і продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", - зазначив він.

Президенту також доповіли, що серед лідерів за новими виявленими випадками інфікування залишаються Чернівецька область і місто Київ. За минулу добу загалом в Україні кількість тих, хто одужав, перевищила кількість лабораторно підтверджених нових випадків хвороби - 427 і 422 відповідно. Рівень летальності залишається невисоким - 2,7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 13 травня в Києві відновлять роботу 29 агропродовольчих ринків

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) карантин (18172) ринок (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
ну дык. Величайший Лидер Современности!
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14.05.2020 14:19 Відповісти
+6
от, блін, звідкіля він це знає?
геній!
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14.05.2020 14:17 Відповісти
+6
Непродовольственные рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7398
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14.05.2020 14:25 Відповісти
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от, блін, звідкіля він це знає?
геній!
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14.05.2020 14:17 Відповісти
ну дык. Величайший Лидер Современности!
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14.05.2020 14:19 Відповісти
в корень зрит все время...
повезло нам с таким Президентом...
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14.05.2020 14:23 Відповісти
У нього Трускавецька дипльома, а це не абищо.
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14.05.2020 14:20 Відповісти
Це обов"язки прем"єра займатись ринками. Піарщик галімий.
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14.05.2020 14:18 Відповісти
Работники детсадов говорят что самая большая ошибка открывать сейчас сады, детки разнесут заразу.
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14.05.2020 14:19 Відповісти
Тебя, "акадЭмика" израильских наук, забыли спросить... Надоело уже всем это чмо!
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14.05.2020 14:19 Відповісти
Базар есть базар . Неважно , продовольственный или не продовольственный . Чаще надо голым на лисапеде кататься по улице . Так быстрее дойдёт .
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14.05.2020 14:21 Відповісти
Ну и тварь. Люди 3 - й месяц без торговли и денег. А оно ни копейки не помогает и только угрожает. В отставку!
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14.05.2020 14:22 Відповісти
Так самі *бідові * ...На соляру ма не вистачає.
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14.05.2020 14:25 Відповісти
Опять этот "капитан-очевидность" .... Лучше расскажи , что там о деле Ермака слышно ?
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14.05.2020 14:22 Відповісти
передайте кто-нибудь этому идиоту, что жизнь - это в принципе рискованное и опасное дело, и чтоб он уже поскорее прекратил это нарушение безопасности, сдох, и дал бы жить нормальным людям.
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14.05.2020 14:25 Відповісти
Непродовольственные рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7398
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14.05.2020 14:25 Відповісти
Зеля держится за вирус как за спасательный круг. Велосепедист то голый вот с теплой ваны коронобесия и не хочет вылазить.
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14.05.2020 14:28 Відповісти
От гадина ! Подлий Єрмак знову жирного Бубочку образив !
Чому він знову на місці президента сидить ? Підозріло....
Непродовольственные рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4953
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14.05.2020 14:29 Відповісти
Непродовольственные рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7601
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14.05.2020 14:34 Відповісти
Твари лицемерные! Им рынки и магазинчики застили их СУДЫ! Вчера был в Коммунарском районном суде г.Запорожья. Карантинных мер - НОЛЬ! Сотни/тысячи людей входят и выходят - никто не протирает ручки дверей антисептиком. Судьи, их помощники и секретари - без резиновых перчаток. Судья (!!!) ведет судебное заседание БЕЗ маски, и без маски же ходит по коридору. А сам коридор имеет ширину 2 (два) метра, то есть 2 человека, разминувшись в коридоре НАРУШИЛИ социальную дистанцию. Самое пикантное: в суде рассматрвают админ. дела по НАРУШЕНИЮ КАРАНТИНА гражданами. Решение о наложении штрафа за нарушение карантина выносит судья, котрый(ая) сам и не думал соблюдать карантин. И голову суда никто не оштрафует за то, что суд работает в помещении, где требования КМУ и МОЗ не выполняются.
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14.05.2020 14:35 Відповісти
Президент в нас повинен займатись зовнішньою політикоі і силовими блоками,а не ринками.
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14.05.2020 14:46 Відповісти
Дуже мутрого президента маємо як його наріт.
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14.05.2020 15:18 Відповісти
Cьогодні був на ринку ніхто не соблюдає дистанцію продавці і більшість покупців без масок про якісь антисептики навіть мови немає всі ржуть з вірусу.....
Що б там не розказували про Швецію в мене родичі в швеції там до дистанції і масок всі ставляться відповідально тому це шведи...
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14.05.2020 16:42 Відповісти
 
 