Непродовольчі ринки потрібно відкривати за умови дотримання заходів безпеки, - Зеленський

На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу в Україні було порушено питання відкриття непродовольчих ринків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент Зеленський вважає, що якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити і ринки.

"На таких же умовах, як і продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", - зазначив він.

Президенту також доповіли, що серед лідерів за новими виявленими випадками інфікування залишаються Чернівецька область і місто Київ. За минулу добу загалом в Україні кількість тих, хто одужав, перевищила кількість лабораторно підтверджених нових випадків хвороби - 427 і 422 відповідно. Рівень летальності залишається невисоким - 2,7%.

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