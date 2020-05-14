Непродовольчі ринки потрібно відкривати за умови дотримання заходів безпеки, - Зеленський
На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу в Україні було порушено питання відкриття непродовольчих ринків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Президент Зеленський вважає, що якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити і ринки.
"На таких же умовах, як і продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", - зазначив він.
Президенту також доповіли, що серед лідерів за новими виявленими випадками інфікування залишаються Чернівецька область і місто Київ. За минулу добу загалом в Україні кількість тих, хто одужав, перевищила кількість лабораторно підтверджених нових випадків хвороби - 427 і 422 відповідно. Рівень летальності залишається невисоким - 2,7%.
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геній!
повезло нам с таким Президентом...
Чому він знову на місці президента сидить ? Підозріло....
Що б там не розказували про Швецію в мене родичі в швеції там до дистанції і масок всі ставляться відповідально тому це шведи...