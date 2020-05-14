За время карантина Госслужба занятости трудоустроила почти 90 тыс. человек, - Минэкономики

Специалисты Госслужбы занятости продолжает подбор работы для безработных в период карантина - с 12 марта службой занятости трудоустроено почти 90 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве отметили, что в период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения.

"Специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. В течение действия карантина, то есть начиная с 12 марта, службой занятости уже трудоустроено почти 90 000 человек", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что Госслужба занятости осуществляет финансирование пособия по безработице в пределах поступлений от уплаты работодателями единого взноса. В период карантина из-за остановки работы предприятий поступления уменьшились, а количество безработных значительно возросло, однако, благодаря финансовой поддержке правительства на выплату пособий по безработице, по состоянию на 13.05.2020 г. полностью профинансированы расходы на пособие по безработице за апрель. Сегодня службой занятости начато финансирование первой декады мая.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что количество безработных с начала карантина (с 12 марта) выросло на 197 тысяч человек, и сейчас составляет 486 тысяч человек.