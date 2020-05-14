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Новости Коронавирус и карантин
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За время карантина Госслужба занятости трудоустроила почти 90 тыс. человек, - Минэкономики

За время карантина Госслужба занятости трудоустроила почти 90 тыс. человек, - Минэкономики

Специалисты Госслужбы занятости продолжает подбор работы для безработных в период карантина - с 12 марта службой занятости трудоустроено почти 90 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве отметили, что в период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения.

"Специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. В течение действия карантина, то есть начиная с 12 марта, службой занятости уже трудоустроено почти 90 000 человек", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 500 тыс. обещанных правительством вакансий уже созданы 216,9 тыс., - министр экономики Петрашко. ИНФОГРАФИКА

Также сообщается, что Госслужба занятости осуществляет финансирование пособия по безработице в пределах поступлений от уплаты работодателями единого взноса. В период карантина из-за остановки работы предприятий поступления уменьшились, а количество безработных значительно возросло, однако, благодаря финансовой поддержке правительства на выплату пособий по безработице, по состоянию на 13.05.2020 г. полностью профинансированы расходы на пособие по безработице за апрель. Сегодня службой занятости начато финансирование первой декады мая.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что количество безработных с начала карантина (с 12 марта) выросло на 197 тысяч человек, и сейчас составляет 486 тысяч человек.

безработица (451) Госслужба занятости (115) карантин (16729) Минэкономразвития (652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Трудоустраивают они просто.Предлагают любые три места,не нравится лишают пособия. Вот и все трудоустройство.
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14.05.2020 14:37 Ответить
+2
Статистика в нашей стране - это самая оторванная от реальности служба . Почти пришельцы .
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14.05.2020 14:35 Ответить
+2
Укладывать брусчатку и озелением заниматься? Бред.
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14.05.2020 14:40 Ответить
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Статистика в нашей стране - это самая оторванная от реальности служба . Почти пришельцы .
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14.05.2020 14:35 Ответить
Трудоустраивают они просто.Предлагают любые три места,не нравится лишают пособия. Вот и все трудоустройство.
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14.05.2020 14:37 Ответить
Укладывать брусчатку и озелением заниматься? Бред.
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14.05.2020 14:40 Ответить
Я себе представляю эти специальности: каменщики, бетонщики и сварщики...
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14.05.2020 14:49 Ответить
А скількі дійсно втратили роботу ?
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14.05.2020 14:50 Ответить
Я шо та нє понял! А вчора міністр кабінєтав розпатякував, що вже створив триста тисяч робочих місць!
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14.05.2020 14:57 Ответить
Творец ***.
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14.05.2020 15:18 Ответить
И все без образования... А сколько уволено специалистов, сколько "убили" карантином успешных средних и мелких предприятий и их сотрудников? А сколько еще будет уволено высокопрофессиональных людей? Рынка то-то у нас, как и конкуренции нет. Понимания как работают и управляются отрасли экономики тоже нет. Пока научатся, если научатся, сколько времени пройдет?
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14.05.2020 15:22 Ответить
Я глав. бухгалтер и всегда если работник сам находит роботу - ЦЗ всегда впихивает ему направление (мол это они ему нашли работу). Отсюда и такая шикарная статистика. Но надо признать, что в ЦЗ иногда действительно предлагают свободные вакансии, только к сожалению на них самая маленькая зарплата из всего что есть на рынка труда.
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14.05.2020 17:13 Ответить
в цз должна работать молодежь. тогда будет больше трудоустроено и начнется какое-то движение.
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14.05.2020 17:13 Ответить
ХА ХА ХА ,вы верите этому министру.Он же с команды Бахматюка.Вчера премьер обосрался не знал ,что ответить депутату.Сегодня министр его выгораживает .Зачем врать ,еще ничего не работает ,какие новые рабочие места. Кстати вчера говорил 200 тыс ,сегодня сьехал на 90
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14.05.2020 18:29 Ответить
 
 