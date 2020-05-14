За час карантину Держслужба зайнятості працевлаштувала майже 90 тис. осіб, - Мінекономіки

Фахівці Держслужби зайнятості продовжують підбір роботи для безробітних у період карантину - із 12 березня службою зайнятості працевлаштовано майже 90 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві зазначили, що в період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи.

"Фахівці центрів зайнятості продовжують дистанційно підбирати для безробітних відповідні вакансії, а для роботодавців - кваліфікований персонал. Протягом дії карантину, тобто починаючи із 12 березня, службою зайнятості вже працевлаштовано майже 90 000 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що Держслужба зайнятості здійснює фінансування допомоги з безробіття в межах надходжень від сплати роботодавцями єдиного внеску. У період карантину через зупинку роботи підприємств надходження зменшилися, а кількість безробітних значно зросла, однак завдяки фінансовій підтримці уряду на виплаті допомоги з безробіття станом на 13.05.2020 р. повністю профінансовано видатки на допомогу з безробіття за квітень. Сьогодні службою зайнятості розпочато фінансування першої декади травня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що кількість безробітних з початку карантину (із 12 березня) зросла на 197 тисяч осіб, і зараз становить 486 тисяч осіб.