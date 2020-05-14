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Новини Коронавірус і карантин
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За час карантину Держслужба зайнятості працевлаштувала майже 90 тис. осіб, - Мінекономіки

За час карантину Держслужба зайнятості працевлаштувала майже 90 тис. осіб, - Мінекономіки

Фахівці Держслужби зайнятості продовжують підбір роботи для безробітних у період карантину - із 12 березня службою зайнятості працевлаштовано майже 90 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві зазначили, що в період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи.

"Фахівці центрів зайнятості продовжують дистанційно підбирати для безробітних відповідні вакансії, а для роботодавців - кваліфікований персонал. Протягом дії карантину, тобто починаючи із 12 березня, службою зайнятості вже працевлаштовано майже 90 000 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що Держслужба зайнятості здійснює фінансування допомоги з безробіття в межах надходжень від сплати роботодавцями єдиного внеску. У період карантину через зупинку роботи підприємств надходження зменшилися, а кількість безробітних значно зросла, однак завдяки фінансовій підтримці уряду на виплаті допомоги з безробіття станом на 13.05.2020 р. повністю профінансовано видатки на допомогу з безробіття за квітень. Сьогодні службою зайнятості розпочато фінансування першої декади травня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що кількість безробітних з початку карантину (із 12 березня) зросла на 197 тисяч осіб, і зараз становить 486 тисяч осіб.

Автор: 

безробіття (564) Держслужба зайнятості (179) карантин (18172) Мінекономрозвитку (2381) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Трудоустраивают они просто.Предлагают любые три места,не нравится лишают пособия. Вот и все трудоустройство.
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14.05.2020 14:37 Відповісти
+2
Статистика в нашей стране - это самая оторванная от реальности служба . Почти пришельцы .
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14.05.2020 14:35 Відповісти
+2
Укладывать брусчатку и озелением заниматься? Бред.
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14.05.2020 14:40 Відповісти
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Статистика в нашей стране - это самая оторванная от реальности служба . Почти пришельцы .
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14.05.2020 14:35 Відповісти
Трудоустраивают они просто.Предлагают любые три места,не нравится лишают пособия. Вот и все трудоустройство.
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14.05.2020 14:37 Відповісти
Укладывать брусчатку и озелением заниматься? Бред.
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14.05.2020 14:40 Відповісти
Я себе представляю эти специальности: каменщики, бетонщики и сварщики...
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14.05.2020 14:49 Відповісти
А скількі дійсно втратили роботу ?
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14.05.2020 14:50 Відповісти
Я шо та нє понял! А вчора міністр кабінєтав розпатякував, що вже створив триста тисяч робочих місць!
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14.05.2020 14:57 Відповісти
Творец ***.
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14.05.2020 15:18 Відповісти
И все без образования... А сколько уволено специалистов, сколько "убили" карантином успешных средних и мелких предприятий и их сотрудников? А сколько еще будет уволено высокопрофессиональных людей? Рынка то-то у нас, как и конкуренции нет. Понимания как работают и управляются отрасли экономики тоже нет. Пока научатся, если научатся, сколько времени пройдет?
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14.05.2020 15:22 Відповісти
Я глав. бухгалтер и всегда если работник сам находит роботу - ЦЗ всегда впихивает ему направление (мол это они ему нашли работу). Отсюда и такая шикарная статистика. Но надо признать, что в ЦЗ иногда действительно предлагают свободные вакансии, только к сожалению на них самая маленькая зарплата из всего что есть на рынка труда.
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14.05.2020 17:13 Відповісти
в цз должна работать молодежь. тогда будет больше трудоустроено и начнется какое-то движение.
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14.05.2020 17:13 Відповісти
ХА ХА ХА ,вы верите этому министру.Он же с команды Бахматюка.Вчера премьер обосрался не знал ,что ответить депутату.Сегодня министр его выгораживает .Зачем врать ,еще ничего не работает ,какие новые рабочие места. Кстати вчера говорил 200 тыс ,сегодня сьехал на 90
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14.05.2020 18:29 Відповісти
 
 