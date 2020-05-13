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Новини
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Із 500 тис. обіцяних урядом вакансій вже створено 216,9 тис., - міністр економіки Петрашко. ІНФОГРАФІКА

Уряд представив і розпочав реалізацію плану зі створення умов для підвищення зайнятості населення, спрямовану на подолання безробіття внаслідок пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

План передбачає вакансії для 500 тисяч українців пропонуються у 10-ти сферах: будівництво доріг та транспортна інфраструктура, галузь благоустрою, розвиток сільського господарства, оцифрування документів та архівів, заповнення вакансій у повернення працівників на підприємствах мікро та малого бізнесу та фінансова підтримка підприємців для реалізації додаткового рекрутингу, будівництво інфраструктурних проектів, заповнення вакансій у сфері поштових послуг, лісове господарство.

За словами очільника віджомства Ігоря Петрашка, багато робочих місць вже створено, "але важливо зазначити, що це не одномоментний процес і за один день не може з’явитися 500 тис.вакансій". Так, 216,9 тис. новостворених робочих місць вже профінансовані і не потребують додаткових коштів.

Зазначається, що створення робочих місць відбувається трьома шляхами: через державні та комунальні підприємства, через створення умов для бізнесу та через державні дотації та субвенції у низці галузей.

Для моніторингу виконання плану буде створено робочу групу з представників міністерств під керівництвом Петрашка.

Читайте також: Безробітних з початку карантину стало більше на 197 тисяч, - Шмигаль

Із 500 тис. обіцяних урядом вакансій вже створено 216,9 тис., - міністр економіки Петрашко 01
Із 500 тис. обіцяних урядом вакансій вже створено 216,9 тис., - міністр економіки Петрашко 02
Із 500 тис. обіцяних урядом вакансій вже створено 216,9 тис., - міністр економіки Петрашко 03
Із 500 тис. обіцяних урядом вакансій вже створено 216,9 тис., - міністр економіки Петрашко 04
Із 500 тис. обіцяних урядом вакансій вже створено 216,9 тис., - міністр економіки Петрашко 05

Читайте також: Безробітним українцям від початку карантину виплатили майже 2,3 млрд, - в.о. директора Держцентру зайнятості Жовтяк

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 10 квітня заявив, що Кабінет міністрів має намір створити у травні 500 тисяч робочих місць.

Водночас, кількість безробітних від початку карантину (з 12 березня по 13 травня) зросла на 197 тисяч осіб, і зараз становить 486 тисяч осіб.

Автор: 

безробіття (564) Кабмін (14193) Петрашко Ігор (170) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (267)


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Топ коментарі
+28
Держава у смартфоні.
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13.05.2020 20:00 Відповісти
+22
Збереш з них податки.
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13.05.2020 19:55 Відповісти
+21
Ах! Роса, зебіли, це божа роса!
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13.05.2020 19:59 Відповісти
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Збереш з них податки.
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13.05.2020 19:55 Відповісти
лопаты на черенки насадили.

осталось подготовить еще 250 тыс. лопат
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13.05.2020 20:15 Відповісти
Це брехня, скрізь йдуть скорочення, настрої у бізнесу негативні, про які 200 тис. робочих місць говорить уряд та влада? Вони зовсім ********* від коронавірусу? Мені здається що потрібно відправляти прем'єра та Президента на психіатричну експертизу!
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14.05.2020 01:06 Відповісти
Як? Володимира Олександровича???? Якого сам Гриценко вчив в шахи грати???
Які-Які? Ти статтю дивився? 154 400 щебінь кидати, ями закопувати з зими і ще 150 000 віником тротуари підмітати .
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14.05.2020 03:22 Відповісти
Ігорюня, ти зробив це разом!
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14.05.2020 10:53 Відповісти
хорошо оплачиваемые вакансии для друзей и кумовьев из Квартала95...
остальных зебилов - на строительные работы за 4500 грн в месяц))
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13.05.2020 20:48 Відповісти
коли? під час пандемії?
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13.05.2020 19:57 Відповісти
Какова зарплата оцифровщика документов лесного хозяйства?
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13.05.2020 19:58 Відповісти
Так а как называются организации, на которых появилось 219 тыс новых мест ?
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13.05.2020 19:58 Відповісти
Держава у смартфоні.
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13.05.2020 20:00 Відповісти
ОПГ 95 квартал в простонародье "слуга народа "
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13.05.2020 20:16 Відповісти
простонародье "слуга наУрода "
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14.05.2020 10:48 Відповісти
ООО "Бери больше - бросай дальше ! "
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13.05.2020 20:17 Відповісти
Ботофермы... Скоро ведь местные выборы.
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13.05.2020 20:54 Відповісти
как вариант
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13.05.2020 21:00 Відповісти
"РиКо", рога и копита....
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13.05.2020 22:07 Відповісти
Ах! Роса, зебіли, це божа роса!
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13.05.2020 19:59 Відповісти
подтверждаю, как голосовавший за нагноение
роса
роса
роса
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13.05.2020 20:19 Відповісти
супруга "бунтаря" и "будущего президента" мэра Черкасс.
Из 500 тыс. обещанных правительством вакансий уже созданы 216,9 тыс., - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 369
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13.05.2020 20:01 Відповісти
ну и че , эт не самый большой грех , а вот ты точно мышебрат , которому людей посорить надо
стрелок , ты откуда , с какого города ?
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13.05.2020 20:13 Відповісти
тебя бот с двойным ником это ипэ?
**** какие вы тупые и ваши кураторы тоже дебилы - вы вычисляетесь на раз-два
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13.05.2020 20:19 Відповісти
и че ты вычислил ?
ответить по существу тебе нечем , с какого ты города тож не говоришь , типо тайна офигенная
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13.05.2020 21:18 Відповісти
Иван Иванов
Станислав Станиславов
Сергей Сергеей
Андрей Андрей

вы реально дебилы?
ответить по существу на какой вопрос? Что тебе даст мой город? какая тебе половая разница?
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13.05.2020 21:32 Відповісти
руссишшвайн ?
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13.05.2020 21:10 Відповісти
seniaпорося в попинке
я тебя не оскорблял
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13.05.2020 21:23 Відповісти
простите, вы не так поняли, я спросил, согласны ли вы с
утверждением, что русский мир - мир фекальных масс этих
животных, спросил, чтобы вы задумались, и не конфликтовали с жителем центральной части Украины, если вам так интересно,
ещё раз простите, это не относится к национальности
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14.05.2020 02:08 Відповісти
да полностью согласен , рашка мир = война
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14.05.2020 18:36 Відповісти
а я да, я свин ещё тот , увы
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14.05.2020 02:09 Відповісти
Было бы ЧЕМ думать. У неё с этим вот такая беда.
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13.05.2020 20:19 Відповісти
скажи хто твоя дружина і я зрозумію хто ти! мишебраття грьобані! їх в позу став,в очі сци, все одно мишебраття!
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13.05.2020 20:20 Відповісти
в неї біда в голові. Ще й не освічена, і російської вона не знає.
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13.05.2020 21:00 Відповісти
Єто какой-то трєш. Думать "на каком-то язьіке" не есть норма, єто примерно тоже, что и читать"про себя" проговаривая все "вслух".
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13.05.2020 21:39 Відповісти
Беда не в обществе, а в твоїй голові.
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14.05.2020 10:50 Відповісти
Это вакансии с зп в 5-6 тыс грн?
Если да, то на такие вакансии разве что заключенных из тюрем наймете (и то в принудительном порядке).
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13.05.2020 20:06 Відповісти
Так они тебе и побегут за 150$ работать
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13.05.2020 20:15 Відповісти
Они и за большую сумму не побегут работать!!!Ведь если они ухитрились попасть СЕЙЧАС в тюрьму...когда копы "спят",судьи легко покупаются и действуют всякие законы Савченко-то они тогда совсем упоротые или ******************** и им по уголовному статусу работа не в масть!!!
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14.05.2020 14:47 Відповісти
mr , совершенно верно , на руки 3800 , или 170-220 выход
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13.05.2020 20:16 Відповісти
2 недели назад заходил в ЦЗ карантин вакансий нет ,есть горячие 5 шт.но наврятли.... вот читаю и думаю - для кого это ? Вроде бы не мальчик.а я понял это гуманитарка ввиде лапши но почему то её вешают на уши 73%
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13.05.2020 20:13 Відповісти
Петрашке мешки не ворочать.
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13.05.2020 20:14 Відповісти
Цифра вражає, як раз закриваю підприємництво бо "нічим вже здачу віддавати"! Поцікавлюсь вакансіями.
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13.05.2020 20:16 Відповісти
А чартеры в Великобританию, Финляндию и Польшу, везут случайно не тех, кто этими вакансиями воспользовался?
Если да, то можно подтянуть вакансии с careerbuilder или monster.com: там не то что 500 тыс вакансий будет, можно и миллион найти...
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13.05.2020 20:28 Відповісти
216,9 тыс. рабочих мест раз, два и они уже есть, а вчера ещё не было.
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13.05.2020 20:44 Відповісти
..3-4 ри , і обявили що економічно перегнали Норвіків - а хто не аірить той зрадник...
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13.05.2020 21:10 Відповісти
КАЦАП проснись, никогда тебе не быть гражданином Украины.
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13.05.2020 23:21 Відповісти
серйозно...
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14.05.2020 12:50 Відповісти
треба створювати робочі місця на форумах - нехай люди пишуть всяку фігню. Платня -за рахунок реклами.
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13.05.2020 21:01 Відповісти
хЄніально ...
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13.05.2020 21:08 Відповісти
Это пока фантазии:

Отмечается, что создание рабочих мест происходит тремя путями: через государственные и коммунальные предприятия, через создание условий для бизнеса и через государственные дотации и субвенции в ряде отраслей.

Для мониторинга выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Петрашко.Источник: https://censor.net.ua/p3195353
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13.05.2020 21:02 Відповісти
Они вот только рабочую группу создают. Чтобы заявлять каждую неделю, что скоро все будет.
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13.05.2020 21:04 Відповісти
От бачите як просто вирішуеться проблема з РАБАМИ ...- ну все Пенсійний Фонд скоро наповниться Безробіття сутево зменшиться
А скільки тут гонять на зЄ-лених ...
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13.05.2020 21:07 Відповісти
Это из серии "а давайте сделаем слайды". Сделали слайды, с потолка написали что-то, вуаля. Можно месяц пинать. Потом через месяц дежурный что-нибудь ляпнет, что нельзя проверить. И т.д.
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13.05.2020 21:11 Відповісти
уррррррррррррррррррррррррррря. !

слава зеленскому и яво команде !

слава ярмаку !
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13.05.2020 21:12 Відповісти
а как правитильсво создаиот работние месты ?
струйный или лазерный ? зд ?
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13.05.2020 21:24 Відповісти
Брежневские экономисты в шоке! Приписки - детский лепет по сравнению с этим враньём
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13.05.2020 21:39 Відповісти
Ало! Где эти вакансии, где рабочие места, покажите? Вот здесь нужны люди и есть вакансии, только нас рабами видят. https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/evropa-trebuet-ukrainskikh-zarobitchan-pravitelstvo-vozrazhaet-3892760
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13.05.2020 21:48 Відповісти
Созд-а-а-ны ?
А когда раздавать начнут?
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13.05.2020 22:08 Відповісти
Создали они рабочие места-дороги ремонтируют. Долбодятлы, разница между полотном дороги и обочиной - 20-30 см по высоте. Подсыпать грунта забыли. Захочешь уйти от летящей встречки вбок улетишь кувырком.
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13.05.2020 22:38 Відповісти
216,9 тыс вакансий с з.п. 4-8 т. гон. Работай - не хочу.
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13.05.2020 23:34 Відповісти
Згідно статистиці безробіття збільшилось у двоє, а він про відкриття робочих місць терендить...Хіба що на зебілів ці байки розраховані...
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13.05.2020 23:51 Відповісти
А вот и приписки от русских гауляйтеров пошли.
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14.05.2020 09:25 Відповісти
Ахахаха.
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14.05.2020 09:42 Відповісти
Рабам - галеры!
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14.05.2020 09:52 Відповісти
цифры с потолка
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14.05.2020 09:53 Відповісти
Хаха. а скільки людей втратило роботу, скільки малих підприємців збанкрутувало не пробували порахувати?
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14.05.2020 10:30 Відповісти
25 заробитчан из Закарпатья, среди которых дети, обнаружили на свалке в Херсоне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (Статья ЦЕНЗОР НЕТ)

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14.05.2020 10:34 Відповісти
цыгане.
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14.05.2020 10:43 Відповісти
так, це їх "бізнес"...
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14.05.2020 11:31 Відповісти
Це його куратори у машкві навчили цього придурка так зухвало брехати?
це петрушко за кого має українців???

квартира в масквабаде,семь лет работы на зашкварные рассеянские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения пуйла, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко.
у шмаркли почти все такие - лгуны, профаны, мрази и проходимцы.
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14.05.2020 10:42 Відповісти
Давно так не ржал )))))
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14.05.2020 10:54 Відповісти
216000??? О ніфіга собі!!! І це під час карантину!!! Ну скоро поляки поїдуть до нас на роботу!!!
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14.05.2020 11:13 Відповісти
Я вам і мільйон робочих місць створю... Ви краще скажіть якою кількістю з цих новостворених місць реально зацікавились потенційні працівники? Який сенс від робочого місця із зарплатою в 5-7 тис, якщо там не має бажаючих працювати? Ви чим зайняті? Проблему вирішуєте, чи працюєте заради "галочки та графіку" які потім можно буде у відео-ролік вставити?
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14.05.2020 11:30 Відповісти
Безработица растет, экономика падает, и создано 216 тыс рабочих мест. Вам не кажется, что это взаимоисключающие понятия? По моему этот зеленый министр обыкновенное брехло.
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14.05.2020 12:19 Відповісти
остальных в всу!)
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14.05.2020 12:32 Відповісти
Ну они думают, что раз 73% стадо лохов повелось на телеперсонажа Голобородька, то оно и в любые другие сказки с легкостью поверит
216 тысяч рабочих мест это около 200-т средних заводов или 20-ти заводов-гигантов
Вы что то слышали про открытие за год новых заводов?
Наоборот в стране резкое падение экономики, остановка уже действующих предприятий, а значит рабочие места наоборот сократились.
Но 73 процентные одноклеточные лохи думаю и в эту ахинею поверят.
Зебилы по сути, уже какие-то конченные сектанты, которые верят в свою альтернативную реальность, созданную голобородьком
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14.05.2020 13:27 Відповісти
афигенно, "создали" рабочие места на черные работы с мизерными зарплатами)) Вернем заробитчан!)
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14.05.2020 14:49 Відповісти
216 тыс дворников?Достижение!
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18.05.2020 22:18 Відповісти
 
 