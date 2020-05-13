Із 500 тис. обіцяних урядом вакансій вже створено 216,9 тис., - міністр економіки Петрашко. ІНФОГРАФІКА
Уряд представив і розпочав реалізацію плану зі створення умов для підвищення зайнятості населення, спрямовану на подолання безробіття внаслідок пандемії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
План передбачає вакансії для 500 тисяч українців пропонуються у 10-ти сферах: будівництво доріг та транспортна інфраструктура, галузь благоустрою, розвиток сільського господарства, оцифрування документів та архівів, заповнення вакансій у повернення працівників на підприємствах мікро та малого бізнесу та фінансова підтримка підприємців для реалізації додаткового рекрутингу, будівництво інфраструктурних проектів, заповнення вакансій у сфері поштових послуг, лісове господарство.
За словами очільника віджомства Ігоря Петрашка, багато робочих місць вже створено, "але важливо зазначити, що це не одномоментний процес і за один день не може з’явитися 500 тис.вакансій". Так, 216,9 тис. новостворених робочих місць вже профінансовані і не потребують додаткових коштів.
Зазначається, що створення робочих місць відбувається трьома шляхами: через державні та комунальні підприємства, через створення умов для бізнесу та через державні дотації та субвенції у низці галузей.
Для моніторингу виконання плану буде створено робочу групу з представників міністерств під керівництвом Петрашка.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 10 квітня заявив, що Кабінет міністрів має намір створити у травні 500 тисяч робочих місць.
Водночас, кількість безробітних від початку карантину (з 12 березня по 13 травня) зросла на 197 тисяч осіб, і зараз становить 486 тисяч осіб.
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осталось подготовить еще 250 тыс. лопат
Які-Які? Ти статтю дивився? 154 400 щебінь кидати, ями закопувати з зими і ще 150 000 віником тротуари підмітати .
остальных зебилов - на строительные работы за 4500 грн в месяц))
наУрода "
роса
роса
роса
стрелок , ты откуда , с какого города ?
**** какие вы тупые и ваши кураторы тоже дебилы - вы вычисляетесь на раз-два
ответить по существу тебе нечем , с какого ты города тож не говоришь , типо тайна офигенная
Станислав Станиславов
Сергей Сергеей
Андрей Андрей
вы реально дебилы?
ответить по существу на какой вопрос? Что тебе даст мой город? какая тебе половая разница?
я тебя не оскорблял
утверждением, что русский мир - мир фекальных масс этих
животных, спросил, чтобы вы задумались, и не конфликтовали с жителем центральной части Украины, если вам так интересно,
ещё раз простите, это не относится к национальности
Если да, то на такие вакансии разве что заключенных из тюрем наймете (и то в принудительном порядке).
Если да, то можно подтянуть вакансии с careerbuilder или monster.com: там не то что 500 тыс вакансий будет, можно и миллион найти...
Отмечается, что создание рабочих мест происходит тремя путями: через государственные и коммунальные предприятия, через создание условий для бизнеса и через государственные дотации и субвенции в ряде отраслей.
Для мониторинга выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Петрашко.Источник: https://censor.net.ua/p3195353
А скільки тут гонять на зЄ-лених ...
слава зеленскому и яво команде !
слава ярмаку !
струйный или лазерный ? зд ?
А когда раздавать начнут?
це петрушко за кого має українців???
квартира в масквабаде,семь лет работы на зашкварные рассеянские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения пуйла, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко.
у шмаркли почти все такие - лгуны, профаны, мрази и проходимцы.
216 тысяч рабочих мест это около 200-т средних заводов или 20-ти заводов-гигантов
Вы что то слышали про открытие за год новых заводов?
Наоборот в стране резкое падение экономики, остановка уже действующих предприятий, а значит рабочие места наоборот сократились.
Но 73 процентные одноклеточные лохи думаю и в эту ахинею поверят.
Зебилы по сути, уже какие-то конченные сектанты, которые верят в свою альтернативную реальность, созданную голобородьком