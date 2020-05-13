Із 500 тис. обіцяних урядом вакансій вже створено 216,9 тис., - міністр економіки Петрашко. ІНФОГРАФІКА

Уряд представив і розпочав реалізацію плану зі створення умов для підвищення зайнятості населення, спрямовану на подолання безробіття внаслідок пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

План передбачає вакансії для 500 тисяч українців пропонуються у 10-ти сферах: будівництво доріг та транспортна інфраструктура, галузь благоустрою, розвиток сільського господарства, оцифрування документів та архівів, заповнення вакансій у повернення працівників на підприємствах мікро та малого бізнесу та фінансова підтримка підприємців для реалізації додаткового рекрутингу, будівництво інфраструктурних проектів, заповнення вакансій у сфері поштових послуг, лісове господарство.

За словами очільника віджомства Ігоря Петрашка, багато робочих місць вже створено, "але важливо зазначити, що це не одномоментний процес і за один день не може з’явитися 500 тис.вакансій". Так, 216,9 тис. новостворених робочих місць вже профінансовані і не потребують додаткових коштів.

Зазначається, що створення робочих місць відбувається трьома шляхами: через державні та комунальні підприємства, через створення умов для бізнесу та через державні дотації та субвенції у низці галузей.

Для моніторингу виконання плану буде створено робочу групу з представників міністерств під керівництвом Петрашка.

Читайте також: Безробітних з початку карантину стало більше на 197 тисяч, - Шмигаль











Читайте також: Безробітним українцям від початку карантину виплатили майже 2,3 млрд, - в.о. директора Держцентру зайнятості Жовтяк

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 10 квітня заявив, що Кабінет міністрів має намір створити у травні 500 тисяч робочих місць.

Водночас, кількість безробітних від початку карантину (з 12 березня по 13 травня) зросла на 197 тисяч осіб, і зараз становить 486 тисяч осіб.