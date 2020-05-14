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Комитет ВР признал целесообразным разделение Минэкоэнерго

Комитет ВР признал целесообразным разделение Минэкоэнерго

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования на заседании в четверг признал целесообразным разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два самостоятельных министерства, как это было до осени 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава комитета Олег Бондаренко в фейсбуке.

"На сегодняшнем заседании Экокомитета при участии представителей Минэкоэнерго, большого количества общественных организаций, было принято решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины", - написал Бондаренко.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды было создано осенью 2019 года на базе Министерства экологии и природных ресурсов, к которому присоединили Министерство энергетики и угольной промышленности.

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В январе 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что объединение некоторых министерств не оправдало себя и их нужно разделить обратно.

После этого были разделены Министерство ветеранов и временно оккупированных территорий, а также Министерство культуры, молодежи и спорта.

Напомним, что сейчас в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды нет министра, его обязанности исполняет Ольга Буславец.

Комитет ВР признал целесообразным разделение Минэкоэнерго 01

ВР (29304) комитет (561) Минэкоэнерго (35)


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Топ комментарии
+4
Как там Владимир Семёнович пел - Не пройдёт и пол-года !?
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14.05.2020 14:45 Ответить
+2
Нові посади, кібінети, портфелі, зряплати, машини(кожному!).
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14.05.2020 14:47 Ответить
+2
Разделяй и властвуй. Еще не все сирожы-найомы-сивохи - друзья детства и девачьки пристроены.
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14.05.2020 15:01 Ответить
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Как там Владимир Семёнович пел - Не пройдёт и пол-года !?
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14.05.2020 14:45 Ответить
Нові посади, кібінети, портфелі, зряплати, машини(кожному!).
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14.05.2020 14:47 Ответить
Разделяй и властвуй. Еще не все сирожы-найомы-сивохи - друзья детства и девачьки пристроены.
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14.05.2020 15:01 Ответить
Пока что энергетика и захист довкілля несовместимы, но у зюзь и не такое может быть
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14.05.2020 15:05 Ответить
Все правильно. В самом начале лишь бы не так как было, т к это "плохо". Наконец, дошло, что все же было правильно и раньше. Вся выборная пропаганда "новых лиц" оказалась фейком. А все поверили. Думать надо было сначала, чтобы теперь плакать не приходилось
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14.05.2020 15:13 Ответить
Нехай гірше, аби інше. От і маємо зеленського.
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14.05.2020 18:59 Ответить
Запланований фуйлом-коломойським хаос в дії
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14.05.2020 15:13 Ответить
Хтось ще не влаштований з кварталівців лишився?
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14.05.2020 15:46 Ответить
Це реформа?
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14.05.2020 16:14 Ответить
Мы старый мир разрушим до основанья, а затем.....
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14.05.2020 16:54 Ответить
 
 