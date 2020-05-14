Комитет ВР признал целесообразным разделение Минэкоэнерго

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования на заседании в четверг признал целесообразным разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два самостоятельных министерства, как это было до осени 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава комитета Олег Бондаренко в фейсбуке.

"На сегодняшнем заседании Экокомитета при участии представителей Минэкоэнерго, большого количества общественных организаций, было принято решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины", - написал Бондаренко.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды было создано осенью 2019 года на базе Министерства экологии и природных ресурсов, к которому присоединили Министерство энергетики и угольной промышленности.

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В январе 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что объединение некоторых министерств не оправдало себя и их нужно разделить обратно.

После этого были разделены Министерство ветеранов и временно оккупированных территорий, а также Министерство культуры, молодежи и спорта.

Напомним, что сейчас в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды нет министра, его обязанности исполняет Ольга Буславец.