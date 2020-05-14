Комітет ВР визнав доцільним роз'єднання Мінекоенерго

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на засіданні в четвер визнав за доцільне розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля на два самостійні міністерства, як це було до осені 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава комітету Олег Бондаренко в фейсбуці.

"На сьогоднішньому засіданні #ЕкоКомітету за участі представників Міністерства, великої кількості громадських організацій,було прийнято рішення про доцільність роз'єднання Міністерство енергетики та захисту довкілля України", - написав Бондаренко.

Міністерство енергетики та захисту довкілля було створено восени 2019 року на базі Міністерства екології та природних ресурсів, до якого приєднали Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Також читайте: Мінекоенерго представить план розвитку Чорнобильської зони, - Буславець

У січні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що об'єднання деяких міністерств не виправдало себе і їх потрібно розділити назад.

Після цього були розділені Міністерство ветеранів і тимчасово окупованих територій, а також Міністерство культури, молоді і спорту.

Нагадаємо, що зараз в Міністерстві енергетики та захисту довкілля немає міністра, його обов'язки виконує Ольга Буславець.