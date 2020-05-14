УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6283 відвідувача онлайн
Новини
1 717 10

Комітет ВР визнав доцільним роз'єднання Мінекоенерго

Комітет ВР визнав доцільним роз'єднання Мінекоенерго

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на засіданні в четвер визнав за доцільне розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля на два самостійні міністерства, як це було до осені 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава комітету Олег Бондаренко в фейсбуці.

"На сьогоднішньому засіданні #ЕкоКомітету за участі представників Міністерства, великої кількості громадських організацій,було прийнято рішення про доцільність роз'єднання Міністерство енергетики та захисту довкілля України", - написав Бондаренко.

Міністерство енергетики та захисту довкілля було створено восени 2019 року на базі Міністерства екології та природних ресурсів, до якого приєднали Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Також читайте: Мінекоенерго представить план розвитку Чорнобильської зони, - Буславець

У січні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що об'єднання деяких міністерств не виправдало себе і їх потрібно розділити назад.

Після цього були розділені Міністерство ветеранів і тимчасово окупованих територій, а також Міністерство культури, молоді і спорту.

Нагадаємо, що зараз в Міністерстві енергетики та захисту довкілля немає міністра, його обов'язки виконує Ольга Буславець.

Комітет ВР визнав доцільним розєднання Мінекоенерго 01

Автор: 

ВР (15077) комітет (370) Мінекоенерго (97)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Как там Владимир Семёнович пел - Не пройдёт и пол-года !?
показати весь коментар
14.05.2020 14:45 Відповісти
+2
Нові посади, кібінети, портфелі, зряплати, машини(кожному!).
показати весь коментар
14.05.2020 14:47 Відповісти
+2
Разделяй и властвуй. Еще не все сирожы-найомы-сивохи - друзья детства и девачьки пристроены.
показати весь коментар
14.05.2020 15:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как там Владимир Семёнович пел - Не пройдёт и пол-года !?
показати весь коментар
14.05.2020 14:45 Відповісти
Нові посади, кібінети, портфелі, зряплати, машини(кожному!).
показати весь коментар
14.05.2020 14:47 Відповісти
Разделяй и властвуй. Еще не все сирожы-найомы-сивохи - друзья детства и девачьки пристроены.
показати весь коментар
14.05.2020 15:01 Відповісти
Пока что энергетика и захист довкілля несовместимы, но у зюзь и не такое может быть
показати весь коментар
14.05.2020 15:05 Відповісти
Все правильно. В самом начале лишь бы не так как было, т к это "плохо". Наконец, дошло, что все же было правильно и раньше. Вся выборная пропаганда "новых лиц" оказалась фейком. А все поверили. Думать надо было сначала, чтобы теперь плакать не приходилось
показати весь коментар
14.05.2020 15:13 Відповісти
Нехай гірше, аби інше. От і маємо зеленського.
показати весь коментар
14.05.2020 18:59 Відповісти
Запланований фуйлом-коломойським хаос в дії
показати весь коментар
14.05.2020 15:13 Відповісти
Хтось ще не влаштований з кварталівців лишився?
показати весь коментар
14.05.2020 15:46 Відповісти
Це реформа?
показати весь коментар
14.05.2020 16:14 Відповісти
Мы старый мир разрушим до основанья, а затем.....
показати весь коментар
14.05.2020 16:54 Відповісти
 
 