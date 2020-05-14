Спортивные школы в Киеве будут открывать поэтапно, - КГГА

Департамент молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации планирует поэтапное восстановление работы спортивных школ и общественных организаций после завершения карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила и.о. директора Департамента молодежи и спорта Людмила Панченко.

"В период карантина большинство спортсменов, учащихся детско-юношеских спортивных школ и неравнодушных к спорту людей столицы были вынуждены ограничить себя в занятиях спортом. В это время задачей Департамента стала корректировка бюджета на 2020 год и максимальная подготовка к восстановлению работы спортивных учреждений города", - отметила она.

Также она добавила, что планируется постепенно внедрять новые проекты и участвовать в проведении чемпионатов.

"Мы уже запланировали участие в 8-ми официальных торжествах по случаю проведения международных и мировых соревнований. К тому же, город будет насыщен молодежными проэктам, среди которых мероприятия ко Дню молодежи, два киевских марафона, "Кубок мэра Киева" по массовому футболу и вручение 50-ти лауреатам премии Киевского городского головы за особые достижения молодежи в развитии столицы Украины - города- героя Киева в 2020 году", - подчеркнула Панченко.

Отмечается, что все мероприятия запланированы с открытой датой и зависят от этапов снятия карантина в столице.

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