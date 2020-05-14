Спортивні школи в Києві відкриватимуть поетапно, - КМДА

Департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації планує поетапне відновлення роботи спортивних шкіл і громадських організацій після завершення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в.о. директора Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко.

"У період карантину більшість спортсменів, учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та небайдужих до спорту людей столиці були змушені обмежити себе у заняттях спортом. У цей час завданням Департаменту стало коригування бюджету на 2020 рік та максимальна підготовка до відновлення роботи спортивних закладів міста", – зазначила вона.

Також вона додала, що планується поступово впроваджувати нові проєкти та долучатися до проведення чемпіонатів.

"Ми вже запланували участь у 8-ми офіційних урочистостях з нагоди проведення міжнародних і світових змагань. До того ж, місто буде насичене молодіжними проєктами, серед яких заходи до Дня молоді, два київські марафони, "Кубок мера Києва" з масового футболу та вручення 50-ти лауреатам премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2020 році", – наголосила Панченко.

Зазначається, що всі заходи заплановано з відкритою датою та залежать від етапів зняття карантинних обмежень у столиці.

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