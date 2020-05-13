Инвесторы "Укрбуда" пикетировали КГГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Группа инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" организовала автомобильный митинг. Участники протеста требуют возобновления строительства ЖК.
Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с места событий.
Участники акции отправились колонной автомобилей от ЖК "Чарівне місто" (ст. м. Красный Хутор) к Киевской городской государственной администрации, где устроили митинг.
Они требуют освободить их от уплаты паевого участия для ЖК Укрбуд из-за неспособности застройщика продолжать самостоятельно строительство.
Такое требование митингующие выдвинули, чтобы уменьшить финансовую нагрузку по уплате паевого взноса на застройщика Киевгорстрой, который будет достраивать жилые дома.
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Митингующие отмечают, что прошло уже пять месяцев, как президент Владимир Зеленский лично пообещал, что ЖК Укрбуд достроит компания Киевгорстрой, но строительство до сих пор не восстановлено из-за блокировки процесса по стороны чиновников.
От КГГА колонна отправилась к зданию Минобороны на Воздухофлотском проспекте.
Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой".
Автор фото и видео — Олег Богачук.
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Не смешите мои тапки.
что под прикрытием чиновников, бабки могут просто сп*здить!
Если Вы выходите на улицу, то Вам может кирпич на голову упасть. Вы этот случай застраховали?...)
Владелец Укрбуда - государство...
https://youtu.be/WXIRTGvW0JA
И чинуши отмораживаются, в результате военные тоже не получают квартиры и сидят на съемных.
Это только один пример скрытой коррупции и вымогательства.
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Есть решения судов, что это неправда!
Не, ну насколько тупым надо быть чтобы до сих пор не понять - вас ки-ну-ли!
Вы заключили договор с частной конторой "Укрбуд Девелопмент" которая никакого отношения к государственному Укрбуду не имеет!
https://www.youtube.com/watch?v=4zVAVN97pCQ для инвесторов
Повторю, а то Вы как-то не увидели. Буков много?
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Минобороны при перезаключении договоров от Укрбуда до Киевгорстроя требуют повысить процент выделения минобороны жилья. НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ТЯНУТЬ?
И чинуши отмораживаются, в результате военные тоже не получают квартиры и сидят на съемных.
Это только один пример скрытой коррупции и вымогательства.
Срыгивает с Вас ваша блоха, простите, ничего личного.
Надоели своим тыканием, пока.
Если эти мудаки от власти ещё немного "потянут", то получат дыру в пенсионном фонде уже через пять лет. Эти молодые семьи все уедут туда, где их не обманут. Где законы работают, а инвестиционные вложения приносят прибыль.
А не получается...они как мухи зудят и нервы нелоху делают....
Лохи на пикете - "инвесторы" частной конторы "Укрбуд Девелопмент", которую Микитась создал чтобы лохи путали с государственным Укрбудом. И часть их них до сих пор не вдуплились, что их кинули.
Многие строительные компании хотели бы взять и достроить, но президент лично решил, что это будет Киевгорстрой. И он пообещал, что Киевгорстрой достроит.
Ну так в чем дело? ДОСТРАИВАЙ-ТЕ.