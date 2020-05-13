Инвесторы "Укрбуда" пикетировали КГГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группа инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" организовала автомобильный митинг. Участники протеста требуют возобновления строительства ЖК.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с места событий.

Участники акции отправились колонной автомобилей от ЖК "Чарівне місто" (ст. м. Красный Хутор) к Киевской городской государственной администрации, где устроили митинг.

Они требуют освободить их от уплаты паевого участия для ЖК Укрбуд из-за неспособности застройщика продолжать самостоятельно строительство.

Такое требование митингующие выдвинули, чтобы уменьшить финансовую нагрузку по уплате паевого взноса на застройщика Киевгорстрой, который будет достраивать жилые дома.

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Митингующие отмечают, что прошло уже пять месяцев, как президент Владимир Зеленский лично пообещал, что ЖК Укрбуд достроит компания Киевгорстрой, но строительство до сих пор не восстановлено из-за блокировки процесса по стороны чиновников.

От КГГА колонна отправилась к зданию Минобороны на Воздухофлотском проспекте.

Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой".

Автор фото и видео — Олег Богачук.































