РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10956 посетителей онлайн
Новости Фото
5 232 58

Инвесторы "Укрбуда" пикетировали КГГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группа инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" организовала автомобильный митинг. Участники протеста требуют возобновления строительства ЖК.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с места событий.

Участники акции отправились колонной автомобилей от ЖК "Чарівне місто" (ст. м. Красный Хутор) к Киевской городской государственной администрации, где устроили митинг.

Они требуют освободить их от уплаты паевого участия для ЖК Укрбуд из-за неспособности застройщика продолжать самостоятельно строительство.

Такое требование митингующие выдвинули, чтобы уменьшить финансовую нагрузку по уплате паевого взноса на застройщика Киевгорстрой, который будет достраивать жилые дома.

Читайте также: Недостроенные объекты "Укрбуда" стоят без продвижения. В ОП с нами больше не общаются, - представитель инициативной группы инвесторов ЖК Freedom Лунькова

Митингующие отмечают, что прошло уже пять месяцев, как президент Владимир Зеленский лично пообещал, что ЖК Укрбуд достроит компания Киевгорстрой, но строительство до сих пор не восстановлено из-за блокировки процесса по стороны чиновников.

От КГГА колонна отправилась к зданию Минобороны на Воздухофлотском проспекте.

Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой".

Автор фото и видео — Олег Богачук.

Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 01
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 02
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 03
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 04
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 05
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 06
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 07
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 08
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 09
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 10
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 11
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 12
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 13
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 14
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 15
Инвесторы Укрбуда пикетировали КГГА 16

Автор: 

КГГА (2991) протест (5871) строительство (2001) застройка (711) Укрбуд (56) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
голосовали по-приколу, теперь вам хаты построят тоже по-приколу. это ж зе-клоунада, а не власть.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:16 Ответить
+2
Дэнги давай!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:06 Ответить
+2
Привет Педалику и его подельнику Микитасю!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дэнги давай!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:06 Ответить
За наш счет! Догадываюсь кто организовал ЭТО...
показать весь комментарий
13.05.2020 14:08 Ответить
Это требование с обеих сторон, что тут догадываться.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:13 Ответить
Вы в курсе, что это ИНВЕСТОРЫ!?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:22 Ответить
Леня Голубков тоже был Инвестором.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:26 Ответить
Ой... а как же няня?...
Не смешите мои тапки.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:39 Ответить
ну вот няне свои претензии и предъявляй.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:40 Ответить
КМБ свої обєкти з затримкою на 2-3 роки здає, вже не один пікет інвестори проводили по різним їхнім обєктам. А хтось сподівається, що вони вчасно Укрбудівькі добудує. Ще намаєтесь.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:07 Ответить
А почему инвесторы не страховались? Вы не знали, что инвестиции - рискованный бизнес? теперь и хлебайте свои 8% отката.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:12 Ответить
Риск в Украине только один,
что под прикрытием чиновников, бабки могут просто сп*здить!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:17 Ответить
8% - средний процент возврата по банкротствам в мире.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:25 Ответить
Почему рискованный?... В какой стране Вы живете?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:23 Ответить
А по кочану, т.е. по факту.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:28 Ответить
По факту.... жизнь моя жИстянка и ну ее в болото?(с)
Если Вы выходите на улицу, то Вам может кирпич на голову упасть. Вы этот случай застраховали?...)
показать весь комментарий
13.05.2020 14:37 Ответить
Можно не выходя на улицу поскользнуться в туалете и сломать себе шею.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:33 Ответить
Вы отнесли вои деньги 100% частной конторе. Которая строила на проблемных участках, без разрешений, в нарушение законов. По-твоему, это не риск?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:34 Ответить
Укрбуд государственная контора.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:38 Ответить
у тебя контракт именно с Укрбуд? Точно? И показать можешь?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:40 Ответить
Вы только вдумайтесь, что значит строили без разрешений много лет и построили целые комплексы! И никто и не заметил и не остановил и не запретил?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:42 Ответить
Суды по ним были давно, инвесторы которые интересовались бы, должны были знать что проекты рискованные, но они все равно несли денежки потому что верили что застройщик "все порешает".
показать весь комментарий
13.05.2020 14:50 Ответить
Главное здесь, что государство, органы власти, администрация, исполнительные службы и т.д не должны были и не видеть и ничего не знать! Возводятся нехаконные дома, несут люди деньги в незаконные стройки, ну и х*р с ними!
показать весь комментарий
13.05.2020 15:01 Ответить
Привет Педалику и его подельнику Микитасю!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:08 Ответить
При чем тут, блд, "педалик", можете что- то конкретное промычать? Там даже и Мыкитась, как ни странно, не виновен. Были умельцы. И Мыкытася тоже на.бали!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:11 Ответить
Хм, болеешь? Кто мэр, пока ещё, и кто владелец Укрбуда???
показать весь комментарий
13.05.2020 14:14 Ответить
Так квартальный дурак лично пообещал достроить.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:18 Ответить
Да, он лично пообещал, так он же нелох?...или таки да?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:36 Ответить
Дубль два - при чем тут мэр вообще? Он должен достраивать?! Спор о праве решается в суде.
Владелец Укрбуда - государство...
показать весь комментарий
13.05.2020 21:14 Ответить
Для тех кто хочет купить квартиру в Украине, в Киеве!
https://youtu.be/WXIRTGvW0JA
показать весь комментарий
13.05.2020 14:08 Ответить
голосовали по-приколу, теперь вам хаты построят тоже по-приколу. это ж зе-клоунада, а не власть.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:16 Ответить
Хаты эти строят за деньги инвесторов, просто чиновников надо бы приструнить и все.... добудують!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:25 Ответить
в чем именно приструнить чиновников? Чтобы они в обход закона, выдали разрешение на строительство без экспертиз и всего что требуется по закону?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:27 Ответить
Минобороны при перезаключении договоров от Укрбуда до Киевгорстроя требуют повысить процент выделения минобороны жилья. НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ТЯНУТЬ?
И чинуши отмораживаются, в результате военные тоже не получают квартиры и сидят на съемных.
Это только один пример скрытой коррупции и вымогательства.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:33 Ответить
выдали разрешение на строительство без экспертиз
===========
Есть решения судов, что это неправда!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:34 Ответить
По всем стройкам?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:35 Ответить
Погуглите и Вы будете в курсе дела.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:40 Ответить
Итак, договора именно с Укрбуд у тебя нет?
Не, ну насколько тупым надо быть чтобы до сих пор не понять - вас ки-ну-ли!
Вы заключили договор с частной конторой "Укрбуд Девелопмент" которая никакого отношения к государственному Укрбуду не имеет!
https://www.youtube.com/watch?v=4zVAVN97pCQ для инвесторов
показать весь комментарий
13.05.2020 14:45 Ответить
Я Вам не ты? У инвесторов есть все нормативные документы, согласно закону Украины. Все налоги заплачены.
Повторю, а то Вы как-то не увидели. Буков много?
=========
Минобороны при перезаключении договоров от Укрбуда до Киевгорстроя требуют повысить процент выделения минобороны жилья. НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ТЯНУТЬ?
И чинуши отмораживаются, в результате военные тоже не получают квартиры и сидят на съемных.
Это только один пример скрытой коррупции и вымогательства.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:50 Ответить
не спрыгивай. Ты говоришь о государственном Укрбуде. Предъяви договор, потом будем говорить дальше.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:51 Ответить
Кому предьявить? Вам?... На каком основании? ЭТО РИТОРИЧЕСКИЕ вопросы.
Срыгивает с Вас ваша блоха, простите, ничего личного.
Надоели своим тыканием, пока.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:54 Ответить
Слив засчитан.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:56 Ответить
Это бот ! не трать на него время !
показать весь комментарий
13.05.2020 17:30 Ответить
Бачу, що все це виборці блаЗЄнського Походіть, сердешні. Довго походіть. Але я сумніваюся, що щось зрозумієте.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:40 Ответить
"Сердешни" как раз требуют а не просят. Почувствуйте разницу в "какаяразничном" обществе.
Если эти мудаки от власти ещё немного "потянут", то получат дыру в пенсионном фонде уже через пять лет. Эти молодые семьи все уедут туда, где их не обманут. Где законы работают, а инвестиционные вложения приносят прибыль.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:45 Ответить
Дірка в пенсійному вже є зараз. І дефіцит пенсійного фонду покривається з бюджету. За Вашим сценарієм (якщо молодь продовжуватиме виїжджати) ця діра лише розростатиметься. І тоді підвищення пенсійного віку буде єдиним виходом із ситуації, що склалася.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:23 Ответить
Запасаюсь попкорном. И жду "инвесторов" пирамиды B2B Jewelry под Кабмином и Радой
показать весь комментарий
13.05.2020 14:42 Ответить
Запасайтесь, потому что скоро Вам не хватит пенсии на попкорн)))
показать весь комментарий
13.05.2020 14:45 Ответить
Зелебобка должен своих избирателей превратить в бомжей, в этом его миссия😂
показать весь комментарий
13.05.2020 14:47 Ответить
так это в идеале...
А не получается...они как мухи зудят и нервы нелоху делают....
показать весь комментарий
13.05.2020 14:52 Ответить
Ждите скоро лохов из B2B у верховной рады с требованием вернуть им деньги😂
показать весь комментарий
13.05.2020 14:44 Ответить
B2B - кто это?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:46 Ответить
Это МММ из Ладыжина😂
показать весь комментарий
13.05.2020 14:48 Ответить
Это тут каким боком?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:52 Ответить
точно таким же. Тоже "инвесторы".
показать весь комментарий
13.05.2020 14:59 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2020 15:01 Ответить
Ну что - завтра Микитась выходит и уезжает в Минск, чтобы полететь в Оман? И будет своим фанатам-инвесторам в ютубе слать приветы как Черновецкий. Какие чувства у инвесторов Укрбуда вызывает эта новость?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:55 Ответить
Никаких. Инвесторов "Укрбуда" нет.
Лохи на пикете - "инвесторы" частной конторы "Укрбуд Девелопмент", которую Микитась создал чтобы лохи путали с государственным Укрбудом. И часть их них до сих пор не вдуплились, что их кинули.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:58 Ответить
Инвесторы знают, что эти 22 объекта будут достроены. Жалко, что по срокам уже пролеты в полгода.
Многие строительные компании хотели бы взять и достроить, но президент лично решил, что это будет Киевгорстрой. И он пообещал, что Киевгорстрой достроит.
Ну так в чем дело? ДОСТРАИВАЙ-ТЕ.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:00 Ответить
 
 