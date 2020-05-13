Інвестори "Укрбуду" пікетували КМДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Група інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд" організувала автомобільний мітинг. Учасники протесту вимагають відновлення будівництва ЖК.
Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє з місця подій.
Учасники акції вирушили колоною автомобілів від ЖК "Чарівне місто" (ст. м. Червоний Хутір) до Київської міської державної адміністрації, де влаштували мітинг.
Вони вимагають звільнити їх від сплати пайової участі для ЖК "Укрбуд" через нездатність забудовника продовжувати самостійно будівництво.
Така вимога мітингувальники висунули, щоб зменшити фінансове навантаження зі сплати пайового внеску на забудовника Київміськбуд, який буде добудовувати житлові будинки.
Мітингувальники наголошують, що пройшло вже п'ять місяців, як президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв, що ЖК "Укрбуд" добудує компанія "Київміськбуд", але будівництво досі не відновлено через блокування процесу з боку чиновників.
Від КМДА колона вирушила до будівлі Міноборони на Повітрофлотському проспекті.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявляв, що об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд".
Автор фото і відео - Олег Богачук.
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Не смешите мои тапки.
что под прикрытием чиновников, бабки могут просто сп*здить!
Если Вы выходите на улицу, то Вам может кирпич на голову упасть. Вы этот случай застраховали?...)
Владелец Укрбуда - государство...
https://youtu.be/WXIRTGvW0JA
И чинуши отмораживаются, в результате военные тоже не получают квартиры и сидят на съемных.
Это только один пример скрытой коррупции и вымогательства.
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Есть решения судов, что это неправда!
Не, ну насколько тупым надо быть чтобы до сих пор не понять - вас ки-ну-ли!
Вы заключили договор с частной конторой "Укрбуд Девелопмент" которая никакого отношения к государственному Укрбуду не имеет!
https://www.youtube.com/watch?v=4zVAVN97pCQ для инвесторов
Повторю, а то Вы как-то не увидели. Буков много?
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Минобороны при перезаключении договоров от Укрбуда до Киевгорстроя требуют повысить процент выделения минобороны жилья. НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ТЯНУТЬ?
И чинуши отмораживаются, в результате военные тоже не получают квартиры и сидят на съемных.
Это только один пример скрытой коррупции и вымогательства.
Срыгивает с Вас ваша блоха, простите, ничего личного.
Надоели своим тыканием, пока.
Если эти мудаки от власти ещё немного "потянут", то получат дыру в пенсионном фонде уже через пять лет. Эти молодые семьи все уедут туда, где их не обманут. Где законы работают, а инвестиционные вложения приносят прибыль.
А не получается...они как мухи зудят и нервы нелоху делают....
Лохи на пикете - "инвесторы" частной конторы "Укрбуд Девелопмент", которую Микитась создал чтобы лохи путали с государственным Укрбудом. И часть их них до сих пор не вдуплились, что их кинули.
Многие строительные компании хотели бы взять и достроить, но президент лично решил, что это будет Киевгорстрой. И он пообещал, что Киевгорстрой достроит.
Ну так в чем дело? ДОСТРАИВАЙ-ТЕ.