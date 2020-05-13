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Інвестори "Укрбуду" пікетували КМДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд" організувала автомобільний мітинг. Учасники протесту вимагають відновлення будівництва ЖК.

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє з місця подій.

Учасники акції вирушили колоною автомобілів від ЖК "Чарівне місто" (ст. м. Червоний Хутір) до Київської міської державної адміністрації, де влаштували мітинг.

Вони вимагають звільнити їх від сплати пайової участі для ЖК "Укрбуд" через нездатність забудовника продовжувати самостійно будівництво.

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Така вимога мітингувальники висунули, щоб зменшити фінансове навантаження зі сплати пайового внеску на забудовника Київміськбуд, який буде добудовувати житлові будинки.

Мітингувальники наголошують, що пройшло вже п'ять місяців, як президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв, що ЖК "Укрбуд" добудує компанія "Київміськбуд", але будівництво досі не відновлено через блокування процесу з боку чиновників.

Від КМДА колона вирушила до будівлі Міноборони на Повітрофлотському проспекті.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявляв, що об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд".

Автор фото і відео - Олег Богачук.

Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 01

Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 02
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 03
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 04
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 05
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 06
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 07
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 08
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 09
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 10
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 11
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 12
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 13
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 14
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 15
Інвестори Укрбуду пікетували КМДА 16

Автор: 

КМДА (2371) протест (2398) будівництво (3018) забудова (580) Укрбуд (136) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+5
голосовали по-приколу, теперь вам хаты построят тоже по-приколу. это ж зе-клоунада, а не власть.
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13.05.2020 14:16
+2
Дэнги давай!
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13.05.2020 14:06
+2
Привет Педалику и его подельнику Микитасю!
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13.05.2020 14:08
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Дэнги давай!
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13.05.2020 14:06 Відповісти
За наш счет! Догадываюсь кто организовал ЭТО...
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13.05.2020 14:08 Відповісти
Это требование с обеих сторон, что тут догадываться.
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13.05.2020 14:13 Відповісти
Вы в курсе, что это ИНВЕСТОРЫ!?
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13.05.2020 14:22 Відповісти
Леня Голубков тоже был Инвестором.
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13.05.2020 14:26 Відповісти
Ой... а как же няня?...
Не смешите мои тапки.
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13.05.2020 14:39 Відповісти
ну вот няне свои претензии и предъявляй.
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13.05.2020 14:40 Відповісти
КМБ свої обєкти з затримкою на 2-3 роки здає, вже не один пікет інвестори проводили по різним їхнім обєктам. А хтось сподівається, що вони вчасно Укрбудівькі добудує. Ще намаєтесь.
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13.05.2020 14:07 Відповісти
А почему инвесторы не страховались? Вы не знали, что инвестиции - рискованный бизнес? теперь и хлебайте свои 8% отката.
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13.05.2020 14:12 Відповісти
Риск в Украине только один,
что под прикрытием чиновников, бабки могут просто сп*здить!
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13.05.2020 14:17 Відповісти
8% - средний процент возврата по банкротствам в мире.
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13.05.2020 14:25 Відповісти
Почему рискованный?... В какой стране Вы живете?
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13.05.2020 14:23 Відповісти
А по кочану, т.е. по факту.
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13.05.2020 14:28 Відповісти
По факту.... жизнь моя жИстянка и ну ее в болото?(с)
Если Вы выходите на улицу, то Вам может кирпич на голову упасть. Вы этот случай застраховали?...)
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13.05.2020 14:37 Відповісти
Можно не выходя на улицу поскользнуться в туалете и сломать себе шею.
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13.05.2020 16:33 Відповісти
Вы отнесли вои деньги 100% частной конторе. Которая строила на проблемных участках, без разрешений, в нарушение законов. По-твоему, это не риск?
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13.05.2020 14:34 Відповісти
Укрбуд государственная контора.
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13.05.2020 14:38 Відповісти
у тебя контракт именно с Укрбуд? Точно? И показать можешь?
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13.05.2020 14:40 Відповісти
Вы только вдумайтесь, что значит строили без разрешений много лет и построили целые комплексы! И никто и не заметил и не остановил и не запретил?
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13.05.2020 14:42 Відповісти
Суды по ним были давно, инвесторы которые интересовались бы, должны были знать что проекты рискованные, но они все равно несли денежки потому что верили что застройщик "все порешает".
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13.05.2020 14:50 Відповісти
Главное здесь, что государство, органы власти, администрация, исполнительные службы и т.д не должны были и не видеть и ничего не знать! Возводятся нехаконные дома, несут люди деньги в незаконные стройки, ну и х*р с ними!
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13.05.2020 15:01 Відповісти
Привет Педалику и его подельнику Микитасю!
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13.05.2020 14:08 Відповісти
При чем тут, блд, "педалик", можете что- то конкретное промычать? Там даже и Мыкитась, как ни странно, не виновен. Были умельцы. И Мыкытася тоже на.бали!
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13.05.2020 14:11 Відповісти
Хм, болеешь? Кто мэр, пока ещё, и кто владелец Укрбуда???
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13.05.2020 14:14 Відповісти
Так квартальный дурак лично пообещал достроить.
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13.05.2020 14:18 Відповісти
Да, он лично пообещал, так он же нелох?...или таки да?
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13.05.2020 14:36 Відповісти
Дубль два - при чем тут мэр вообще? Он должен достраивать?! Спор о праве решается в суде.
Владелец Укрбуда - государство...
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13.05.2020 21:14 Відповісти
Для тех кто хочет купить квартиру в Украине, в Киеве!
https://youtu.be/WXIRTGvW0JA
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13.05.2020 14:08 Відповісти
голосовали по-приколу, теперь вам хаты построят тоже по-приколу. это ж зе-клоунада, а не власть.
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13.05.2020 14:16 Відповісти
Хаты эти строят за деньги инвесторов, просто чиновников надо бы приструнить и все.... добудують!
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13.05.2020 14:25 Відповісти
в чем именно приструнить чиновников? Чтобы они в обход закона, выдали разрешение на строительство без экспертиз и всего что требуется по закону?
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13.05.2020 14:27 Відповісти
Минобороны при перезаключении договоров от Укрбуда до Киевгорстроя требуют повысить процент выделения минобороны жилья. НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ТЯНУТЬ?
И чинуши отмораживаются, в результате военные тоже не получают квартиры и сидят на съемных.
Это только один пример скрытой коррупции и вымогательства.
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13.05.2020 14:33 Відповісти
выдали разрешение на строительство без экспертиз
===========
Есть решения судов, что это неправда!
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13.05.2020 14:34 Відповісти
По всем стройкам?
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13.05.2020 14:35 Відповісти
Погуглите и Вы будете в курсе дела.
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13.05.2020 14:40 Відповісти
Итак, договора именно с Укрбуд у тебя нет?
Не, ну насколько тупым надо быть чтобы до сих пор не понять - вас ки-ну-ли!
Вы заключили договор с частной конторой "Укрбуд Девелопмент" которая никакого отношения к государственному Укрбуду не имеет!
https://www.youtube.com/watch?v=4zVAVN97pCQ для инвесторов
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13.05.2020 14:45 Відповісти
Я Вам не ты? У инвесторов есть все нормативные документы, согласно закону Украины. Все налоги заплачены.
Повторю, а то Вы как-то не увидели. Буков много?
=========
Минобороны при перезаключении договоров от Укрбуда до Киевгорстроя требуют повысить процент выделения минобороны жилья. НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ТЯНУТЬ?
И чинуши отмораживаются, в результате военные тоже не получают квартиры и сидят на съемных.
Это только один пример скрытой коррупции и вымогательства.
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13.05.2020 14:50 Відповісти
не спрыгивай. Ты говоришь о государственном Укрбуде. Предъяви договор, потом будем говорить дальше.
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13.05.2020 14:51 Відповісти
Кому предьявить? Вам?... На каком основании? ЭТО РИТОРИЧЕСКИЕ вопросы.
Срыгивает с Вас ваша блоха, простите, ничего личного.
Надоели своим тыканием, пока.
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13.05.2020 14:54 Відповісти
Слив засчитан.
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13.05.2020 14:56 Відповісти
Это бот ! не трать на него время !
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13.05.2020 17:30 Відповісти
Бачу, що все це виборці блаЗЄнського Походіть, сердешні. Довго походіть. Але я сумніваюся, що щось зрозумієте.
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13.05.2020 14:40 Відповісти
"Сердешни" как раз требуют а не просят. Почувствуйте разницу в "какаяразничном" обществе.
Если эти мудаки от власти ещё немного "потянут", то получат дыру в пенсионном фонде уже через пять лет. Эти молодые семьи все уедут туда, где их не обманут. Где законы работают, а инвестиционные вложения приносят прибыль.
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13.05.2020 14:45 Відповісти
Дірка в пенсійному вже є зараз. І дефіцит пенсійного фонду покривається з бюджету. За Вашим сценарієм (якщо молодь продовжуватиме виїжджати) ця діра лише розростатиметься. І тоді підвищення пенсійного віку буде єдиним виходом із ситуації, що склалася.
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13.05.2020 15:23 Відповісти
Запасаюсь попкорном. И жду "инвесторов" пирамиды B2B Jewelry под Кабмином и Радой
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13.05.2020 14:42 Відповісти
Запасайтесь, потому что скоро Вам не хватит пенсии на попкорн)))
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13.05.2020 14:45 Відповісти
Зелебобка должен своих избирателей превратить в бомжей, в этом его миссия😂
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13.05.2020 14:47 Відповісти
так это в идеале...
А не получается...они как мухи зудят и нервы нелоху делают....
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13.05.2020 14:52 Відповісти
Ждите скоро лохов из B2B у верховной рады с требованием вернуть им деньги😂
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13.05.2020 14:44 Відповісти
B2B - кто это?
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13.05.2020 14:46 Відповісти
Это МММ из Ладыжина😂
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13.05.2020 14:48 Відповісти
Это тут каким боком?
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13.05.2020 14:52 Відповісти
точно таким же. Тоже "инвесторы".
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13.05.2020 14:59 Відповісти
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13.05.2020 15:01 Відповісти
Ну что - завтра Микитась выходит и уезжает в Минск, чтобы полететь в Оман? И будет своим фанатам-инвесторам в ютубе слать приветы как Черновецкий. Какие чувства у инвесторов Укрбуда вызывает эта новость?
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13.05.2020 14:55 Відповісти
Никаких. Инвесторов "Укрбуда" нет.
Лохи на пикете - "инвесторы" частной конторы "Укрбуд Девелопмент", которую Микитась создал чтобы лохи путали с государственным Укрбудом. И часть их них до сих пор не вдуплились, что их кинули.
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13.05.2020 14:58 Відповісти
Инвесторы знают, что эти 22 объекта будут достроены. Жалко, что по срокам уже пролеты в полгода.
Многие строительные компании хотели бы взять и достроить, но президент лично решил, что это будет Киевгорстрой. И он пообещал, что Киевгорстрой достроит.
Ну так в чем дело? ДОСТРАИВАЙ-ТЕ.
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13.05.2020 15:00 Відповісти
 
 