Інвестори "Укрбуду" пікетували КМДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд" організувала автомобільний мітинг. Учасники протесту вимагають відновлення будівництва ЖК.

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє з місця подій.

Учасники акції вирушили колоною автомобілів від ЖК "Чарівне місто" (ст. м. Червоний Хутір) до Київської міської державної адміністрації, де влаштували мітинг.

Вони вимагають звільнити їх від сплати пайової участі для ЖК "Укрбуд" через нездатність забудовника продовжувати самостійно будівництво.

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Така вимога мітингувальники висунули, щоб зменшити фінансове навантаження зі сплати пайового внеску на забудовника Київміськбуд, який буде добудовувати житлові будинки.

Мітингувальники наголошують, що пройшло вже п'ять місяців, як президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв, що ЖК "Укрбуд" добудує компанія "Київміськбуд", але будівництво досі не відновлено через блокування процесу з боку чиновників.

Від КМДА колона вирушила до будівлі Міноборони на Повітрофлотському проспекті.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявляв, що об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд".

Автор фото і відео - Олег Богачук.





























