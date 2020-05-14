Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая без зрителей, - решение УПЛ
Чемпиона Украины по футболу возобновится 30 мая в формате без зрителей.
Как передает Цензор.НЕТ, решение было принято Украинской премьер-лигой в четверг, 14 мая, говорится на сайте "Динамо".
До перерыва на карантин, связанного с пандемией COVID-19, в УПЛ были сыграны 23 тура. Командам осталось сыграть девять туров. Оставшиеся поединки пройдут без зрителей.
Последний матч киевское "Динамо" сыграло 15 марта с черниговской "Десной" на НСК "Олимпийский".
В следующем туре, согласно расписанию, "Динамо" встретится с донецким "Шахтером".
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