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Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая без зрителей, - решение УПЛ

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая без зрителей, - решение УПЛ

Чемпиона Украины по футболу возобновится 30 мая в формате без зрителей.

Как передает Цензор.НЕТ, решение было принято Украинской премьер-лигой в четверг, 14 мая, говорится на сайте "Динамо".

До перерыва на карантин, связанного с пандемией COVID-19, в УПЛ были сыграны 23 тура. Командам осталось сыграть девять туров. Оставшиеся поединки пройдут без зрителей.

Последний матч киевское "Динамо" сыграло 15 марта с черниговской "Десной" на НСК "Олимпийский".

В следующем туре, согласно расписанию, "Динамо" встретится с донецким "Шахтером".

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Автор: 

футбол (3589) чемпионат (323)


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хм.. Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая без зрителей - а закончится без игроков!?... говорилось же что не нужно было проводить 23 тур и закончить чемпионат - там уже было все ясно с призерами и теми кто на вылет и эти 9 туров уже ничего не решат...
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14.05.2020 17:07 Ответить
на що?
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14.05.2020 17:15 Ответить
Он и так проходил без зрителей!
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14.05.2020 17:23 Ответить
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30.06.2020 11:23 Ответить
 
 