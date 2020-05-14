УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5331 відвідувач онлайн
Новини
1 579 4

Чемпіонат України з футболу поновиться 30 травня без глядачів, - рішення УПЛ

Чемпіонат України з футболу поновиться 30 травня без глядачів, - рішення УПЛ

Чемпіонат України з футболу поновиться 30 травня у форматі без глядачів.

Як передає Цензор.НЕТ, рішення було ухвалено Українською прем'єр-лігою в четвер, 14 травня, йдеться на сайті "Динамо".

До перерви на карантин, пов'язаної з пандемією COVID-19, в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося зіграти дев'ять турів. Поєдинки пройдуть без глядачів.

Останній матч київське "Динамо" зіграло 15 березня з чернігівською "Десною" на НСК "Олімпійський".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уболівальники зможуть повернутися на стадіон, коли в Україні коронавірусу практично не буде, - Степанов

У наступному турі, згідно з розкладом, "Динамо" зустрінеться з донецьким "Шахтарем".

Автор: 

футбол (1589) чемпіонат (218)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хм.. Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая без зрителей - а закончится без игроков!?... говорилось же что не нужно было проводить 23 тур и закончить чемпионат - там уже было все ясно с призерами и теми кто на вылет и эти 9 туров уже ничего не решат...
показати весь коментар
14.05.2020 17:07 Відповісти
на що?
показати весь коментар
14.05.2020 17:15 Відповісти
Он и так проходил без зрителей!
показати весь коментар
14.05.2020 17:23 Відповісти
Неужели, сможем отлично проводить время за просмотром! Стратегия Догона Мартингейла http://academbet.ru/finance_07.html academbet.ru/finance_07.html поможет зарабатывать деньги на спортивных ставках. Если хорошо ее изучить, то можно понять почему многие ею пользуются.
показати весь коментар
30.06.2020 11:23 Відповісти
 
 