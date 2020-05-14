Чемпіонат України з футболу поновиться 30 травня без глядачів, - рішення УПЛ

Чемпіонат України з футболу поновиться 30 травня у форматі без глядачів.

Як передає Цензор.НЕТ, рішення було ухвалено Українською прем'єр-лігою в четвер, 14 травня, йдеться на сайті "Динамо".

До перерви на карантин, пов'язаної з пандемією COVID-19, в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося зіграти дев'ять турів. Поєдинки пройдуть без глядачів.

Останній матч київське "Динамо" зіграло 15 березня з чернігівською "Десною" на НСК "Олімпійський".

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У наступному турі, згідно з розкладом, "Динамо" зустрінеться з донецьким "Шахтарем".