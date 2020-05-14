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Зеленский планирует ветировать налоговый закон

Зеленский планирует ветировать налоговый закон

Президент Владимир Зеленский намерен наложить вето на принятый ранее Верховной Радой налоговый закон №1210, сопроводив своими предложениями.

Об этом сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На законопроект будет наложено вето с предложениями и замечаниями президента. Исходя их этого, "соевые правки" с точки зрения реализации по данному законопроекту - вопрос снятый", - сказал он.

По словам уполномоченного, сегодня есть понимание и поддержка по вопросу отмены "соевых правок" со стороны аграрного комитета и правительства и в планах пойти путем принятия депутатского законопроекта авторства депутата Олега Тарасова (фракции "Слуга народа").

"В конце мая Верховная Рада переходит в штатный режим работы, мы проведем дополнительные консультации с депутатскими группами, думаю, при активной работе в течение календарного месяца мы закроем этот вопрос, так как было публичное обещание президента по "соевым правкам", - отметил Лещенко.

Кроме того, Лещенко уточнил, что если законопроект будет принят, то вступит в силу с момента его обнародования.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 января этого года приняла закон с поправками в Налоговый кодекс, который предусматривает, в том числе, отмену так называемых "соевых правок", из-за которых экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещение налога на добавленную стоимость.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21108) налоги (3245)


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Топ комментарии
+10
Зеленский планирует ветировать налоговый закон - Цензор.НЕТ 9299
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14.05.2020 17:39 Ответить
+5
Виробники сої і рапса не те що повернення ПДВ не заслуговують, а ще повинні з прибутку доплачувати за відновлення родючості виснаженої землі.
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14.05.2020 17:42 Ответить
+4
Опять решил землю украинскую разворовать, еврейчик.
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14.05.2020 17:39 Ответить
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Соевые правки......
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14.05.2020 17:37 Ответить
Зеленский планирует ветировать налоговый закон - Цензор.НЕТ 9299
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14.05.2020 17:39 Ответить
в этого осла пианилки не было и не будет, не того выбрали
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14.05.2020 18:12 Ответить
Опять решил землю украинскую разворовать, еврейчик.
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14.05.2020 17:39 Ответить
Виробники сої і рапса не те що повернення ПДВ не заслуговують, а ще повинні з прибутку доплачувати за відновлення родючості виснаженої землі.
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14.05.2020 17:42 Ответить
Перед соевиками встал на колени,сдрефил,зелька отменяй идиотский закон про кассовые аппараты и стукачество,на него тебе полномочий не давали.
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14.05.2020 17:50 Ответить
тра потихеньку гальмувати вивіз неперебленого зерна...
але схоже, що не з цією гівновладою...
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14.05.2020 18:29 Ответить
Фуфлижником виявився.................. як і "папереднік".
Наступний сажатиме обох.
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14.05.2020 18:51 Ответить
 
 