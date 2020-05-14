Зеленский планирует ветировать налоговый закон

Президент Владимир Зеленский намерен наложить вето на принятый ранее Верховной Радой налоговый закон №1210, сопроводив своими предложениями.

Об этом сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На законопроект будет наложено вето с предложениями и замечаниями президента. Исходя их этого, "соевые правки" с точки зрения реализации по данному законопроекту - вопрос снятый", - сказал он.

По словам уполномоченного, сегодня есть понимание и поддержка по вопросу отмены "соевых правок" со стороны аграрного комитета и правительства и в планах пойти путем принятия депутатского законопроекта авторства депутата Олега Тарасова (фракции "Слуга народа").

"В конце мая Верховная Рада переходит в штатный режим работы, мы проведем дополнительные консультации с депутатскими группами, думаю, при активной работе в течение календарного месяца мы закроем этот вопрос, так как было публичное обещание президента по "соевым правкам", - отметил Лещенко.

Кроме того, Лещенко уточнил, что если законопроект будет принят, то вступит в силу с момента его обнародования.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 января этого года приняла закон с поправками в Налоговый кодекс, который предусматривает, в том числе, отмену так называемых "соевых правок", из-за которых экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещение налога на добавленную стоимость.

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