Зеленський планує ветувати податковий закон

Президент Володимир Зеленський має намір накласти вето на ухвалений раніше Верховною Радою податковий закон №1210, супроводивши своїми пропозиціями.

Про це повідомив Уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На законопроєкт (№1210 – ред.) буде накладено вето з пропозиціями та зауваженнями президента. Виходячи з цього "соєві правки" з точки зору реалізації за цим законопроєктом - питання зняте", - сказав він.

За словами уповноваженого президента, сьогодні є розуміння і підтримка з питання скасування "соєвих правок" з боку аграрного комітету та уряду, і в планах піти шляхом прийняття депутатського законопроєкту авторства депутата Олега Тарасова (фракції "Слуга народу").

"Наприкінці травня Верховна Рада переходить у штатний режим роботи, ми проведемо додаткові консультації з депутатськими групами, думаю, в разі активної роботи протягом календарного місяця ми закриємо це питання, оскільки була публічна обіцянка президента щодо "соєвих правок", - зазначив Лещенко.

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Крім того, Лещенко уточнив, що якщо законопроєкт буде ухвалений, то набуде чинності з моменту його оприлюднення.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 січня цього року ухвалила закон із поправками до Податкового кодексу, який передбачає, зокрема, скасування "соєвих правок", через які експортери сої та ріпаку втратили право на відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).