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Зеленський планує ветувати податковий закон

Зеленський планує ветувати податковий закон

Президент Володимир Зеленський має намір накласти вето на ухвалений раніше Верховною Радою податковий закон №1210, супроводивши своїми пропозиціями.

Про це повідомив Уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На законопроєкт (№1210 – ред.) буде накладено вето з пропозиціями та зауваженнями президента. Виходячи з цього "соєві правки" з точки зору реалізації за цим законопроєктом - питання зняте", - сказав він.

За словами уповноваженого президента, сьогодні є розуміння і підтримка з питання скасування "соєвих правок" з боку аграрного комітету та уряду, і в планах піти шляхом прийняття депутатського законопроєкту авторства депутата Олега Тарасова (фракції "Слуга народу").

"Наприкінці травня Верховна Рада переходить у штатний режим роботи, ми проведемо додаткові консультації з депутатськими групами, думаю, в разі активної роботи протягом календарного місяця ми закриємо це питання, оскільки була публічна обіцянка президента щодо "соєвих правок", - зазначив Лещенко.

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Крім того, Лещенко уточнив, що якщо законопроєкт буде ухвалений, то набуде чинності з моменту його оприлюднення.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 січня цього року ухвалила закон із поправками до Податкового кодексу, який передбачає, зокрема, скасування "соєвих правок", через які експортери сої та ріпаку втратили право на відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) податки (3919)


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Топ коментарі
+10
Зеленский планирует ветировать налоговый закон - Цензор.НЕТ 9299
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14.05.2020 17:39 Відповісти
+5
Виробники сої і рапса не те що повернення ПДВ не заслуговують, а ще повинні з прибутку доплачувати за відновлення родючості виснаженої землі.
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14.05.2020 17:42 Відповісти
+4
Опять решил землю украинскую разворовать, еврейчик.
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14.05.2020 17:39 Відповісти
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Соевые правки......
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14.05.2020 17:37 Відповісти
Зеленский планирует ветировать налоговый закон - Цензор.НЕТ 9299
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14.05.2020 17:39 Відповісти
в этого осла пианилки не было и не будет, не того выбрали
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14.05.2020 18:12 Відповісти
Опять решил землю украинскую разворовать, еврейчик.
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14.05.2020 17:39 Відповісти
Виробники сої і рапса не те що повернення ПДВ не заслуговують, а ще повинні з прибутку доплачувати за відновлення родючості виснаженої землі.
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14.05.2020 17:42 Відповісти
Перед соевиками встал на колени,сдрефил,зелька отменяй идиотский закон про кассовые аппараты и стукачество,на него тебе полномочий не давали.
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14.05.2020 17:50 Відповісти
тра потихеньку гальмувати вивіз неперебленого зерна...
але схоже, що не з цією гівновладою...
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14.05.2020 18:29 Відповісти
Фуфлижником виявився.................. як і "папереднік".
Наступний сажатиме обох.
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14.05.2020 18:51 Відповісти
 
 