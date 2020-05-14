РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5882 посетителя онлайн
Новости
4 490 53

Гончаренко: дипломатия от Зеленского похожа на ликвидационную комиссию украинского суверенитета

Гончаренко: дипломатия от Зеленского похожа на ликвидационную комиссию украинского суверенитета

Пассивная международная политика Зеленского приводит к тому, что Украина превращается из субъекта в объект на мировой арене.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом написал в Фейсбуке народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, комментируя переговоры в Германии по Донбассе, в которых принял участие заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак.

"Вчера замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел переговоры в Берлине с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации в Донбассе. Да, все правильно, сепаратные переговоры о ситуации в Украине без Украины. Интереса этой встрече придает тот факт, что Дмитрий Козак находится под санкциями и въезд в ЕС ему запрещен. Как видим, из каждого правила есть исключение. Официально, Германия не прокомментировала ни течения, ни результатов переговоров", - отмечает Гончаренко.

"Наш глава МИД Кулеба заявил, что власти знали, что эти переговоры должны состояться. Вроде бы речь не идет о переговорах за спиной и наши партнеры никаких игр не ведут. Тогда возникает логичный вопрос: если знали об этом визите Козака в Берлин, как можно было это допустить? Почему не протестовали наши дипломаты? Любую попытку проведения переговоров о решении ситуацию в Украине без участия Украины нужно пресекать сразу. Иначе перевод статуса из субъекта в объект неизбежен", - предостерегает Гончаренко.

"Русские - мастера подковерных игр. Это их поле. Поэтому Козак и ищет возможности подобных встреч с Германией и Францией в одиночку. Если не реагировать на подобные попытки, то "поиск конструктивной позиции" по Украине превратит Нормандский формат в Мюнхенский сговор. Еще несколько таких кулуарных переговоров и нашего участия там вообще не потребуется", - отметил Алексей Гончаренко.

"Казалось бы, такие очевидные вещи, но приходится их повторять снова и снова. Дипломатия от Зеленского - это некая ликвидационная комиссия украинского суверенитета ", - резюмирует депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы администрации президента РФ Козак провел в офисе Меркель консультации по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины"

Автор: 

переговоры (5090) Донбасс (26958) Гончаренко (535) Козак Дмитрий (73)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
Велосипед і ніяких кортежів - це, виявляється, була метафора.
Низькі тарифи - гіпербола.
Закінчення війни - алегорія.
Чотири штуки баксів зарплати - іронія.
Рік при владі (де) градація
Голобородько Зеленського - оксиморон
показать весь комментарий
14.05.2020 17:52 Ответить
+25
Цього забажали 73% зебілів.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:52 Ответить
+13
Для кодлана Коломойского Украина- всего лишь территория зарабатывания денег .А деньги любят тишину./ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. / Путин умный человек. можно договориться, - Шефир.
показать весь комментарий
14.05.2020 18:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чья бы корова мычала.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:50 Ответить
Гончаренко: дипломатия от Зеленского похожа на ликвидационную комиссию украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 6352
показать весь комментарий
14.05.2020 18:21 Ответить
Цього забажали 73% зебілів.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:52 Ответить
Ты риторику немного изменил бы ,одно и тоже пишешь , интелекта не хватает 😁😁😁
показать весь комментарий
14.05.2020 18:21 Ответить
https://censor.net/user/429220 - Лена, - так он для таких зебилов как ты подстраивается....

Сложнее мысли вы же не поймете...
показать весь комментарий
14.05.2020 18:25 Ответить
Ты в компашке с чудаками на букву М ))))Лучше быть зебилом,чем проплаченым ДЕБИЛОМ - это ты и твои ники!!!!
показать весь комментарий
14.05.2020 20:14 Ответить
Если дебилу платят, то он не такой уж и дебил. Поэтому сравнение проплаченых дебилов и зебилов не уместно. Зебилы бесплатно проголосовали за здачу Украины!!
показать весь комментарий
14.05.2020 21:37 Ответить
Ну и где он сдал Украину?
показать весь комментарий
14.05.2020 22:22 Ответить
№65
показать весь комментарий
14.05.2020 19:11 Ответить
Велосипед і ніяких кортежів - це, виявляється, була метафора.
Низькі тарифи - гіпербола.
Закінчення війни - алегорія.
Чотири штуки баксів зарплати - іронія.
Рік при владі (де) градація
Голобородько Зеленського - оксиморон
показать весь комментарий
14.05.2020 17:52 Ответить
Гончаренко в Гетьмани.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:52 Ответить
Еще один патриот.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:52 Ответить
Гончаренко: дипломатия от Зеленского похожа на ликвидационную комиссию украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 2742
показать весь комментарий
14.05.2020 17:56 Ответить
Клоун обменял (отдал в рашку) уже тех агентов, которые готовили на него покушение, так что можешь засунуть эту фотку себе поглубже!
показать весь комментарий
14.05.2020 17:59 Ответить
Еще один патриот./ На самом деле патриоты Украины - из неё сбежавшие в страну путинской проститутки по вызову.
показать весь комментарий
14.05.2020 18:21 Ответить
Знову цей слизняк шоколадку відробляє
показать весь комментарий
14.05.2020 17:53 Ответить
Это недоразумение мне напоминает Инку Богословскую. Такой же говномёт.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:54 Ответить
Там один Ермак чего стоит. Если зеля удержится, боюсь ещё пару областей сольются. Уже пора на митинги плять
показать весь комментарий
14.05.2020 17:58 Ответить
Казачок не настоящий?
показать весь комментарий
14.05.2020 18:00 Ответить
Конечно нет.Сейчас шыкаладный.Дальше посмотрим...
показать весь комментарий
14.05.2020 18:09 Ответить
Одне мене бентежить... Чого цю чесну всімдавалку, коли викрали, так швидко і повернули. І навіть посадок ніяких не було. Мабуть доплатили.
показать весь комментарий
14.05.2020 18:00 Ответить
Уяви, що ти провiв .поруч з гончаренко хоча б годину. Отож.
показать весь комментарий
14.05.2020 18:21 Ответить
Він би тоді не повернувся...Я дуже спокійна і законослуняна людина. Але...
показать весь комментарий
14.05.2020 18:28 Ответить
з приводу інсценування викрадення Гончаренка і викриття цим інсценуванням замовників цього злочину - всі питання до Авакова і його прес-аташе того часу Антона Геращенка.
показать весь комментарий
14.05.2020 19:11 Ответить
До авакова взагалі багато питань. Від Княжичів до вбивства хлопчика. І склади.
показать весь комментарий
14.05.2020 19:27 Ответить
Для кодлана Коломойского Украина- всего лишь территория зарабатывания денег .А деньги любят тишину./ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. / Путин умный человек. можно договориться, - Шефир.
показать весь комментарий
14.05.2020 18:12 Ответить
пока лохи смотрят сватов, зеленский с подельнкиами грабят бюджет.
показать весь комментарий
14.05.2020 18:16 Ответить
Так і є. Під благовидним приводом закінчення війни (за версією кизяка-дермака громадянської), втілити план фуйла по ліквідації України
показать весь комментарий
14.05.2020 18:18 Ответить
Снова этот полоумный снижает рейтинг партии пес. И так уже 8%.
показать весь комментарий
14.05.2020 18:22 Ответить
Йолоп, а чому ти так переживаєш? Чуєш наближення жопи?? Адже в гідранта рейтинг росте, як в молодого в першу шлюбну ніч...
показать весь комментарий
14.05.2020 18:25 Ответить
на "пол-шестого"
показать весь комментарий
14.05.2020 18:44 Ответить
Хорошо ты само себе о себе написало, на вот, прочти само себе о себе:
"Йолоп, а чому ти так переживаєш? Чуєш наближення жопи?? Адже в гідранта рейтинг росте, як в молодого в першу шлюбну ніч..."
показать весь комментарий
20.05.2020 15:06 Ответить
у шариесоса подгорает днище от любого упоминания партии порошенко.
показать весь комментарий
14.05.2020 18:27 Ответить
точно. только ты и есть тот самый шариесос.
показать весь комментарий
20.05.2020 15:07 Ответить
На обличчі Кулеби написано ''Чого изволите?''. Така і міжнародна політика зелених. Гончаренко чітко сформулював - ліквідація суверінітету України.
показать весь комментарий
14.05.2020 18:45 Ответить
А на что похож выбор 73 % совково - хохляцкой черни?
показать весь комментарий
14.05.2020 18:46 Ответить
Гончаренко чітко сформулював - ліквідація суверінітету України.
Ликвидация суверенитета, точнее - обмен суверенитета на безвиз и Ассоциацию - произошел лет 5 тому, при Порохе, ттак что Горчаренко слегка опоздал в констатации сего факта.

Сейчас идет юридическое оформление этого, процесс юр оформления отстранения властей Украины от реального управления начался в 2014. Напр, в 2014 был образован Нафтогаз Украины, который теоретически на 100% принадлежит правительству Украины, но факт ему не подчиняется. Сейчас подобное распространили на остальные сферы гос управления, в тч и на внеш политику. Результат, который не понравился пану Гончаренко, естественнен: какой смыл в договорах с укр властью, если реально рулит не она?
показать весь комментарий
14.05.2020 19:03 Ответить
ти, https://censor.net/ua/user/462105 - зажопний? Хоча, напевне, питання риторичне.
показать весь комментарий
14.05.2020 19:17 Ответить
Хочется спросить этого перекрасившегося рыга это когда ж мы успели стать СУБЪЕКТОМ мировой геополитики ?
показать весь комментарий
14.05.2020 20:00 Ответить
Когда Бубочка увидела в глазах ***** стремление к миру.
показать весь комментарий
14.05.2020 20:19 Ответить
Так чтобы стать СУБЪЕКТОМ мировой геополитики нужно лечь под х.йла ? Ну Петро мальдивский ложился ложился , ложился ложился -и фабрика , и невестка , и безвиз , и патужное безальтернативное мыролюбство а субъектом мы так и НЕ стали .Ни при овоще , ни при барыге , ни при комике .Ты просто перепутал ,,Объект" и ,,субъект" .Ну ничего с порохоботами такое бывает часто и я тебе прощаю твою естественную глупость
показать весь комментарий
15.05.2020 08:57 Ответить
Договор о транзите рос газа через Украину конца 2019 г: в нем теоретически украинская гос компания Нафтогаз гарантировала рос компании Газпром выполнение государством Украина обязательств по транзиту. Те мелкая часть гарантировала работу государства. Долго не понимал это заковыки, а это ведь просто: факт владельцы укр транзита - "западные партнеры" из США и ЕС - гарантировали факт владельцу Газпрома - властям РФ - соблюдение договора. Вот такой реальный укр суверенитет над Нафтогазом и транзитом через территорию Украины. А переговоры ФРГ-РФ об Украине - тоже самое в другой сфере.
показать весь комментарий
14.05.2020 20:06 Ответить
Гончаренко ? - Борменталь, дайте шарику селедки ...
показать весь комментарий
14.05.2020 20:15 Ответить
Таких людей как Гончаренко надо всю жизнь держать в оппозиции. Так как в правящей партии в парламенте они занимаются только фунёй.
показать весь комментарий
14.05.2020 20:48 Ответить
Гончаренко: дипломатия от Зеленского похожа на ликвидационную комиссию украинского суверенитета - Цензор.НЕТ 5986
показать весь комментарий
15.05.2020 01:01 Ответить
 
 