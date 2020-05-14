США могут полностью прекратить отношения с Китаем, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения.
Об этом он сказал в интервью Fox Business, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - заявил Трамп.
Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".
Кроме этого, Трамп сказал, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.
"У меня очень хорошие отношения (с ним. - Ред.), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - заявил лидер США.
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Трамп добавил, что Вашингтон просил Пекин изучить проблему коронавируса COVID-19, но получил отказ, а власти КНР не захотели принять помощь США по этому вопросу.
"И я догадался, что все о'кей, потому что они должны знать, что они делают. Так что это была либо глупость, некомпетентность, либо умысел", - отметил Трамп.
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