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США могут полностью прекратить отношения с Китаем, - Трамп

США могут полностью прекратить отношения с Китаем, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения.

Об этом он сказал в интервью Fox Business, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - заявил Трамп.

Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме этого, Трамп сказал, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"У меня очень хорошие отношения (с ним. - Ред.), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - заявил лидер США.

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Трамп добавил, что Вашингтон просил Пекин изучить проблему коронавируса COVID-19, но получил отказ, а власти КНР не захотели принять помощь США по этому вопросу.

"И я догадался, что все о'кей, потому что они должны знать, что они делают. Так что это была либо глупость, некомпетентность, либо умысел", - отметил Трамп.

Автор: 

Китай (3070) США (27348) Трамп Дональд (5865)


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Топ комментарии
+6
Какого х.. вы своему бизнесу позволили вывезти технологии с заводами желтым? Даже процессоры сделаны во вьетнаме, а каждая фигна в китае?
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14.05.2020 17:58 Ответить
+6
Сегодня в Китае, завтра в любом другом месте.
Полупроводниковая технология - это чистый модуль замкнутого цикла.
Их настроили на Филиппинах, Тайване, Индии, даже хотели под Борисполем построить, но Кравчук захотел очень большой откат и его послали.
Привозят комплект фотошаблонов и флешку с техпроцессом. Все, завод выпускает процессоры в Жмеринке, ах, да, благодаря Кравчуку, выпускает в Индии.
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14.05.2020 18:07 Ответить
+2
у трампа біда з рейтингом,прийом санітайзера всередину проти ковід не рятує, сам ковід то лише форма грипу,безробіття рекордне, повний провал боротьби з ковід...і тут чарівна китайська паличка яка може дати стимул рейтингу трампа! доказів штучності вірусу немає(це вам не змз іраку,яке існувало в багатіх хвіантазії буша і ко), доказів витоку теж,щей компанії трампа винні кредити банку китаю на сотні лямів баків....
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14.05.2020 17:58 Ответить
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Какого х.. вы своему бизнесу позволили вывезти технологии с заводами желтым? Даже процессоры сделаны во вьетнаме, а каждая фигна в китае?
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14.05.2020 17:58 Ответить
Чтобы хоть как-то конкурировать с азиатами.
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14.05.2020 18:07 Ответить
Сегодня в Китае, завтра в любом другом месте.
Полупроводниковая технология - это чистый модуль замкнутого цикла.
Их настроили на Филиппинах, Тайване, Индии, даже хотели под Борисполем построить, но Кравчук захотел очень большой откат и его послали.
Привозят комплект фотошаблонов и флешку с техпроцессом. Все, завод выпускает процессоры в Жмеринке, ах, да, благодаря Кравчуку, выпускает в Индии.
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14.05.2020 18:07 Ответить
Из сырья нужен песок, желатин, алюминий, кислота, жидкий кислород, совсем немного фосфора и бора..
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14.05.2020 18:18 Ответить
Индия далеко, а вот та же Польша спокойно выпускает ОЗУ (оперативная память), флешки и карты памяти много лет, Словакия собирает ноутбуки НР для рынка Европы. У нас без солидного отката ни один завод не откроется.
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14.05.2020 20:55 Ответить
ну это ж не Трамп сделал
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14.05.2020 18:24 Ответить
у трампа біда з рейтингом,прийом санітайзера всередину проти ковід не рятує, сам ковід то лише форма грипу,безробіття рекордне, повний провал боротьби з ковід...і тут чарівна китайська паличка яка може дати стимул рейтингу трампа! доказів штучності вірусу немає(це вам не змз іраку,яке існувало в багатіх хвіантазії буша і ко), доказів витоку теж,щей компанії трампа винні кредити банку китаю на сотні лямів баків....
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14.05.2020 17:58 Ответить
Они не "баками" рассчитываются, там золото.
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14.05.2020 18:02 Ответить
Это не хилый наезд, типа если сейчас сами "не сознаетесь" и не покаитесь (заплатив штатам от одного до двух триллионов баксов), то в песпективе потеряете все!
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14.05.2020 18:06 Ответить
Мабуть не варто нині купувати долари................
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14.05.2020 18:43 Ответить
Так покупай юани, а еще лучше боливары.
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14.05.2020 19:38 Ответить
А не фиг было усиливать Китай,держали бы их в изоляции и у всех была бы работа и хорошая зарплата.
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14.05.2020 19:11 Ответить
лучше бы вы с паРашей прекратили любые отношения.
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14.05.2020 19:40 Ответить
Трампу надо поднятие рейтингов и мобилизация электората перед выборами. Конфликт с второсортной страной для этого мягко говоря не подходит.
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14.05.2020 20:04 Ответить
Ну-ну кремлевский ******.
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14.05.2020 19:48 Ответить
Трамп и США поздно спохватились. Об этом надо было 30 лет назад думать, когда китайцы воробьями питались и в фуфайках ходили. Сегодня Китай может так ответить, что американцам не поздоровится. Нужно не ссорится с Китаем, а стравливать его с московией. На рыжего пердуна в кремле куча компромата, вот он и пыжится на всех, кроме ботоксной крысы. Выборы покажут насколько его оценят янки. Я так думаю, что его ждет унылая старость в тюремной камере с негром.
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14.05.2020 21:17 Ответить
Лохматое Чмо исполняет. Из обоссаного хочет превратиться в непоколебимого. Ничего, конечно, оно разрывать не будет. Ему самому маленький толстенький Ын разорвал)
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14.05.2020 21:59 Ответить
 
 