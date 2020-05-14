США можуть повністю припинити відносини з Китаєм, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі проблем із Китаєм можна було б повністю припинити з ним стосунки.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox Business, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Тут багато чого можна зробити. Наприклад, можна повністю припинити відносини", - заявив Трамп.
Такий крок, на думку президента США, дозволив би його країні "заощадити $500 млрд".
Крім цього, Трамп сказав, що не бажає в нинішній ситуації спілкуватися з головою КНР Сі Цзіньпіном.
"У мене дуже хороші стосунки (з ним. - Ред.), але прямо зараз я з ним говорити не хочу", - заявив лідер США.
Трамп додав, що Вашингтон просив Пекін вивчити проблему коронавірусу COVID-19, але отримав відмову, а влада КНР не захотіла прийняти допомогу США із цього питання.
"І я здогадався, що все о'кей, бо вони мають знати, що вони роблять. Тож це була або дурість, або некомпетентність, або умисел", - зазначив Трамп.
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