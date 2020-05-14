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США можуть повністю припинити відносини з Китаєм, - Трамп

США можуть повністю припинити відносини з Китаєм, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі проблем із Китаєм можна було б повністю припинити з ним стосунки.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox Business, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тут багато чого можна зробити. Наприклад, можна повністю припинити відносини", - заявив Трамп.

Такий крок, на думку президента США, дозволив би його країні "заощадити $500 млрд".

Крім цього, Трамп сказав, що не бажає в нинішній ситуації спілкуватися з головою КНР Сі Цзіньпіном.

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"У мене дуже хороші стосунки (з ним. - Ред.), але прямо зараз я з ним говорити не хочу", - заявив лідер США.

Трамп додав, що Вашингтон просив Пекін вивчити проблему коронавірусу COVID-19, але отримав відмову, а влада КНР не захотіла прийняти допомогу США із цього питання.

"І я здогадався, що все о'кей, бо вони мають знати, що вони роблять. Тож це була або дурість, або некомпетентність, або умисел", - зазначив Трамп.

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Автор: 

Китай (4742) США (23632) Трамп Дональд (6333)


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Топ коментарі
+6
Какого х.. вы своему бизнесу позволили вывезти технологии с заводами желтым? Даже процессоры сделаны во вьетнаме, а каждая фигна в китае?
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14.05.2020 17:58 Відповісти
+6
Сегодня в Китае, завтра в любом другом месте.
Полупроводниковая технология - это чистый модуль замкнутого цикла.
Их настроили на Филиппинах, Тайване, Индии, даже хотели под Борисполем построить, но Кравчук захотел очень большой откат и его послали.
Привозят комплект фотошаблонов и флешку с техпроцессом. Все, завод выпускает процессоры в Жмеринке, ах, да, благодаря Кравчуку, выпускает в Индии.
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14.05.2020 18:07 Відповісти
+2
у трампа біда з рейтингом,прийом санітайзера всередину проти ковід не рятує, сам ковід то лише форма грипу,безробіття рекордне, повний провал боротьби з ковід...і тут чарівна китайська паличка яка може дати стимул рейтингу трампа! доказів штучності вірусу немає(це вам не змз іраку,яке існувало в багатіх хвіантазії буша і ко), доказів витоку теж,щей компанії трампа винні кредити банку китаю на сотні лямів баків....
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14.05.2020 17:58 Відповісти
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Какого х.. вы своему бизнесу позволили вывезти технологии с заводами желтым? Даже процессоры сделаны во вьетнаме, а каждая фигна в китае?
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14.05.2020 17:58 Відповісти
Чтобы хоть как-то конкурировать с азиатами.
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14.05.2020 18:07 Відповісти
Сегодня в Китае, завтра в любом другом месте.
Полупроводниковая технология - это чистый модуль замкнутого цикла.
Их настроили на Филиппинах, Тайване, Индии, даже хотели под Борисполем построить, но Кравчук захотел очень большой откат и его послали.
Привозят комплект фотошаблонов и флешку с техпроцессом. Все, завод выпускает процессоры в Жмеринке, ах, да, благодаря Кравчуку, выпускает в Индии.
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14.05.2020 18:07 Відповісти
Из сырья нужен песок, желатин, алюминий, кислота, жидкий кислород, совсем немного фосфора и бора..
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14.05.2020 18:18 Відповісти
Индия далеко, а вот та же Польша спокойно выпускает ОЗУ (оперативная память), флешки и карты памяти много лет, Словакия собирает ноутбуки НР для рынка Европы. У нас без солидного отката ни один завод не откроется.
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14.05.2020 20:55 Відповісти
ну это ж не Трамп сделал
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14.05.2020 18:24 Відповісти
у трампа біда з рейтингом,прийом санітайзера всередину проти ковід не рятує, сам ковід то лише форма грипу,безробіття рекордне, повний провал боротьби з ковід...і тут чарівна китайська паличка яка може дати стимул рейтингу трампа! доказів штучності вірусу немає(це вам не змз іраку,яке існувало в багатіх хвіантазії буша і ко), доказів витоку теж,щей компанії трампа винні кредити банку китаю на сотні лямів баків....
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14.05.2020 17:58 Відповісти
Они не "баками" рассчитываются, там золото.
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14.05.2020 18:02 Відповісти
Это не хилый наезд, типа если сейчас сами "не сознаетесь" и не покаитесь (заплатив штатам от одного до двух триллионов баксов), то в песпективе потеряете все!
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14.05.2020 18:06 Відповісти
Мабуть не варто нині купувати долари................
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14.05.2020 18:43 Відповісти
Так покупай юани, а еще лучше боливары.
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14.05.2020 19:38 Відповісти
А не фиг было усиливать Китай,держали бы их в изоляции и у всех была бы работа и хорошая зарплата.
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14.05.2020 19:11 Відповісти
лучше бы вы с паРашей прекратили любые отношения.
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14.05.2020 19:40 Відповісти
Трампу надо поднятие рейтингов и мобилизация электората перед выборами. Конфликт с второсортной страной для этого мягко говоря не подходит.
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14.05.2020 20:04 Відповісти
Ну-ну кремлевский ******.
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14.05.2020 19:48 Відповісти
Трамп и США поздно спохватились. Об этом надо было 30 лет назад думать, когда китайцы воробьями питались и в фуфайках ходили. Сегодня Китай может так ответить, что американцам не поздоровится. Нужно не ссорится с Китаем, а стравливать его с московией. На рыжего пердуна в кремле куча компромата, вот он и пыжится на всех, кроме ботоксной крысы. Выборы покажут насколько его оценят янки. Я так думаю, что его ждет унылая старость в тюремной камере с негром.
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14.05.2020 21:17 Відповісти
Лохматое Чмо исполняет. Из обоссаного хочет превратиться в непоколебимого. Ничего, конечно, оно разрывать не будет. Ему самому маленький толстенький Ын разорвал)
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14.05.2020 21:59 Відповісти
 
 