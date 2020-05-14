Правительство Канады передало ВСУ 7 аппаратов ИВЛ, - Минобороны. ФОТО

В Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" состоялась торжественная церемония передачи Вооруженным силам Украины 7 аппаратов искусственной вентиляции легких от правительства Канады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Оборудование было передано при содействии Офиса Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине.

"ЮНОПС и правительство Канады согласовали перераспределение остаточных средств в сумме более 100 тыс. долларов на приобретение и доставку 7 систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться при транспортировке и стационарно в отделениях интенсивной терапии. Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины", - сообщают в Минобороны.

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Посол Канады в Украине Лариса Галадза отметила, что это один из многих примеров помощи Канады Украине во время кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Также она выразила удовлетворение касательно того, что оборудование было быстро приобретено, и заверила присутствующих в том, что Канада и в дальнейшем продолжит укреплять партнерские отношения.

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