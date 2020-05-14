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Правительство Канады передало ВСУ 7 аппаратов ИВЛ, - Минобороны. ФОТО

В Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" состоялась торжественная церемония передачи Вооруженным силам Украины 7 аппаратов искусственной вентиляции легких от правительства Канады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Правительство Канады передало ВСУ 7 аппаратов ИВЛ, - Минобороны 01

Оборудование было передано при содействии Офиса Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине.

"ЮНОПС и правительство Канады согласовали перераспределение остаточных средств в сумме более 100 тыс. долларов на приобретение и доставку 7 систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться при транспортировке и стационарно в отделениях интенсивной терапии. Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины", - сообщают в Минобороны.

Правительство Канады передало ВСУ 7 аппаратов ИВЛ, - Минобороны 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада выделила 0,5 млн долл. на гуманитарную помощь Украине через офис ООН

Правительство Канады передало ВСУ 7 аппаратов ИВЛ, - Минобороны 03

Посол Канады в Украине Лариса Галадза отметила, что это один из многих примеров помощи Канады Украине во время кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Также она выразила удовлетворение касательно того, что оборудование было быстро приобретено, и заверила присутствующих в том, что Канада и в дальнейшем продолжит укреплять партнерские отношения.

Правительство Канады передало ВСУ 7 аппаратов ИВЛ, - Минобороны 04

Также читайте: Канада из-за коронавируса уменьшит с 200 до 60 свой контингент инструкторов в Украине: вся учебная деятельность сейчас приостановлена

Автор: 

армия (8508) Канада (2114) Минобороны (9460) помощь (7912)


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14.05.2020 18:33 Ответить
Только бы наш "величайший" еще и с Канадой горшки не побил. Уже у него с Трюдо и так напряженные отношения.
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14.05.2020 18:36 Ответить
"95-й квартал" - предел интеллектуальных способностей Зеленского!Поперся клоун не в свое!
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14.05.2020 19:03 Ответить
он уже пытался перенести им столицу в Торонто
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14.05.2020 19:29 Ответить
все, пипец
теперь коронавирус, в Украине, если и закончится, то как минимум в 2100 году
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14.05.2020 19:02 Ответить
Лучше бы они F-18 продали или в долг дали с рассрочкой . И безВиз . А так аппараты ИВЛ .Актуально ! В 2014 году были берцы и камуфляж .Тоже актуально ! Как любил говорить один известный Дякула -Дякую Канада ( апплодисменты переходящие в бурную овацию)
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14.05.2020 19:34 Ответить
і для чого ці ШВЛ .коли Шлюшко сказав .що по цілій країні використано тільки 10 % від всіх наявних апаратів? .вже ж найупоротішим свідкам святого Коронавірусу видно .що немає ніякої пандемії. доки ж цей цирк абсурду буде продовжуватися!
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14.05.2020 19:34 Ответить
Всьо, тепер канадці вороги пороховатніків.
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14.05.2020 21:26 Ответить
 
 