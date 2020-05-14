Уряд Канади передав ЗСУ 7 апаратів ШВЛ, - Міноборони. ФОТО

У Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" відбулася урочиста церемонія передачі Збройним силам України 7 апаратів штучної вентиляції легенів від уряду Канади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Устаткування було передано за сприяння Офісу Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) в Україні.

"ЮНОПС і уряд Канади погодили перерозподіл залишкових коштів у сумі понад 100 тис. доларів на придбання і доставку 7 систем штучної вентиляції легенів, які можуть використовуватися при транспортуванні і стаціонарно у відділеннях інтенсивної терапії. Вже наступного тижня обладнання буде використовуватися для надання невідкладної медичної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України", - повідомляють у Міноборони.

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Посол Канади в Україні Лариса Галадза зазначила, що це один із багатьох прикладів допомоги Канади Україні під час кризи, спровокованої пандемією COVID-19. Також вона висловила задоволення щодо того, що обладнання було швидко придбано, і запевнила присутніх у тому, що Канада і надалі зміцнюватиме партнерські відносини.

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