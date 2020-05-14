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Уряд Канади передав ЗСУ 7 апаратів ШВЛ, - Міноборони. ФОТО

У Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" відбулася урочиста церемонія передачі Збройним силам України 7 апаратів штучної вентиляції легенів від уряду Канади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Уряд Канади передав ЗСУ 7 апаратів ШВЛ, - Міноборони 01

Устаткування було передано за сприяння Офісу Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) в Україні.

"ЮНОПС і уряд Канади погодили перерозподіл залишкових коштів у сумі понад 100 тис. доларів на придбання і доставку 7 систем штучної вентиляції легенів, які можуть використовуватися при транспортуванні і стаціонарно у відділеннях інтенсивної терапії. Вже наступного тижня обладнання буде використовуватися для надання невідкладної медичної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України", - повідомляють у Міноборони.

Уряд Канади передав ЗСУ 7 апаратів ШВЛ, - Міноборони 02

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Уряд Канади передав ЗСУ 7 апаратів ШВЛ, - Міноборони 03

Посол Канади в Україні Лариса Галадза зазначила, що це один із багатьох прикладів допомоги Канади Україні під час кризи, спровокованої пандемією COVID-19. Також вона висловила задоволення щодо того, що обладнання було швидко придбано, і запевнила присутніх у тому, що Канада і надалі зміцнюватиме партнерські відносини.

Уряд Канади передав ЗСУ 7 апаратів ШВЛ, - Міноборони 04

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Автор: 

армія (3784) Канада (2237) Міноборони (7527) допомога (8496)


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14.05.2020 18:33 Відповісти
Только бы наш "величайший" еще и с Канадой горшки не побил. Уже у него с Трюдо и так напряженные отношения.
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14.05.2020 18:36 Відповісти
"95-й квартал" - предел интеллектуальных способностей Зеленского!Поперся клоун не в свое!
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14.05.2020 19:03 Відповісти
он уже пытался перенести им столицу в Торонто
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14.05.2020 19:29 Відповісти
все, пипец
теперь коронавирус, в Украине, если и закончится, то как минимум в 2100 году
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14.05.2020 19:02 Відповісти
Лучше бы они F-18 продали или в долг дали с рассрочкой . И безВиз . А так аппараты ИВЛ .Актуально ! В 2014 году были берцы и камуфляж .Тоже актуально ! Как любил говорить один известный Дякула -Дякую Канада ( апплодисменты переходящие в бурную овацию)
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14.05.2020 19:34 Відповісти
і для чого ці ШВЛ .коли Шлюшко сказав .що по цілій країні використано тільки 10 % від всіх наявних апаратів? .вже ж найупоротішим свідкам святого Коронавірусу видно .що немає ніякої пандемії. доки ж цей цирк абсурду буде продовжуватися!
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14.05.2020 19:34 Відповісти
Всьо, тепер канадці вороги пороховатніків.
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14.05.2020 21:26 Відповісти
 
 