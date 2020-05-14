Меня вызвали в СБУ для вручения подозрения, - Стерненко

Активист Сергей Стерненко заявил о том, что в понедельник, 18 мая в 9:00 он должен появиться в главное следственное управление СБУ по адресу г. Киев, переулок. Аскольдов, 3А.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Стерненко отметил: "Официально в вызове указано, что это по делу 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно следователь не указывает".

"Видимо, в тех, которые Аваков согласовывал с Венедиктовой", - подчеркнул активист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу Стерненко есть другой подтекст, думаю, пытаются реализовать мотив мести, - Рябошапка