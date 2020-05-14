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Меня вызвали в СБУ для вручения подозрения, - Стерненко

Активист Сергей Стерненко заявил о том, что в понедельник, 18 мая в 9:00 он должен появиться в главное следственное управление СБУ по адресу г. Киев, переулок. Аскольдов, 3А.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Стерненко отметил: "Официально в вызове указано, что это по делу 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно следователь не указывает".

"Видимо, в тех, которые  Аваков согласовывал с Венедиктовой", -  подчеркнул активист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу Стерненко есть другой подтекст, думаю, пытаются реализовать мотив мести, - Рябошапка

Автор: 

допрос (1373) СБУ (20138) Стерненко Сергей (408)


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Топ комментарии
+38
Меня вызвали в СБУ для вручения подозрения, - Стерненко - Цензор.НЕТ 8380
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14.05.2020 19:15 Ответить
+36
Мене викликали в СБУ для вручення підозри, - Стерненко - Цензор.НЕТ 952
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14.05.2020 19:20 Ответить
+34
Шарий, стрелял в спину человеку, который просто уходил... Может Шарий-кову подозрение объявить?
Стерненко отбивался от нападавших (не первый раз) - может поискать, кто заказал Стерененко?
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14.05.2020 19:27 Ответить
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После заявления всех ультрас, какие есть в стране о поддержке Стерненко, власть играет с огнем У них что, нет никакого чувства самосохранения. Ведь к ультрас с удовольствиям присоединятся националисты, АТОвцы и патриотично настроенные граждане. Тем более, что Зеленский,Аваков Ермак и все их окружение, в печенках уже сидят. Скидывать их будут с удовольствием и вдохновением А Портнова еще и за причинное место подвесят)
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14.05.2020 19:37 Ответить
А твоего путина?
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14.05.2020 19:43 Ответить
русский, твоего фюрера зовут *****.
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14.05.2020 19:49 Ответить
https://ukranews.com/news/701484-etogo-personazha-znaem-lichno-odesskie-fanaty-otkazalis-podderzhat-sternenko Этого персонажа знаем лично, - одесские фанаты отказались поддержать Стерненко
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14.05.2020 20:10 Ответить
когда Стерененко арестуют, посмотрим, кто п-т.
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14.05.2020 20:18 Ответить
а как насчет Белецкого? https://www.youtube.com/watch?v=zpLKMuj3xrM Білецький звинуватив Стерненка у зв'язках з публічними будинками і наркопритонами
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14.05.2020 20:19 Ответить
Слышь, "кролик", а в отношении Стерненко за что уголовное дело пытаются раскрутить - за "связи", или за убийство при обороне от нападения? В уголовном судопроизводстве даже закоренелый преступник может быть потерпевшим, если в отношении его совершены противоправные действия... Мне подобное известно - однокурснику бывшему пришлось представлять в суде преступника, которого в СИЗО сокамерник порезал... Фанаты - это, конечно, неплохо, только вот они к Уголовному кодексу отношения не имеют... Там иные порядки...
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14.05.2020 20:34 Ответить
одеські фанати (якщо то взагалі не фейк) більше себе ізлайняли ніж Стерненка
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15.05.2020 13:09 Ответить
Вийти на Майдан Незалежності в Києві до річниці інавгурації Президента Зеленського з акцією "Стоп реванш!" закликають учасники "Руху опору капітуляції" у неділю, 24 травня о 14:00. Такі ж акції планують і в регіонах біля обласних та районних адміністрацій.

Мене викликали в СБУ для вручення підозри, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9709
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14.05.2020 23:31 Ответить
а почему аж сбу?
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14.05.2020 19:38 Ответить
Потому, что там изначально торчали ментовские уши, поэтому вся пророссийская пистота пытается вернуть дело в мусарню. А теперь друг Земли глава ФСБУ.
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14.05.2020 20:03 Ответить
потому что своего отмазывают! ушей этих никто не видел, а вот труп и ножик в руках у Сережки это не оспариваемый факт!
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14.05.2020 23:47 Ответить
"Стерненко убийца" - индикатор слабоумия.
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15.05.2020 07:40 Ответить
одеські мусора - то п'ята колонна х.ла що чекає на час Х як на даунбасі
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15.05.2020 13:12 Ответить
Хоть он и против Пороха, но в этой ситуации поддержать его надо.
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14.05.2020 19:38 Ответить
Він за Україну, а порох - це далеко не Україна.
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14.05.2020 21:26 Ответить
Похоже, в этом году на суд зрителя вынесли последнюю серию "Слуги народа". На этот раз в режиме реального времени. В роли продюсера и автора сценария завершающей серии выступил исполнитель главной роли в затянувшемся телесериале. Занавес. Зритель с нетерпением ждет новых героев и свежих сюжетов.
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14.05.2020 19:46 Ответить
Три нападения на Стерненко,были не случайными,кремлевских крыс в Украине,больше чем 73%
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14.05.2020 19:47 Ответить
Уголовники между собой разборки устроили, а Сережка решил спрятаться за патриотизмом, хитрый ход)))
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14.05.2020 23:49 Ответить
нові методичкі ботярам-шарай.бам привезли? ))))
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15.05.2020 13:14 Ответить
Авакян -черт
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14.05.2020 19:47 Ответить
Не говори так о следующем президенте.
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14.05.2020 20:10 Ответить
Кто ж в благословенной Италии беженца презом выберет? Он там за араба будет...
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14.05.2020 20:14 Ответить
В Италии может и не выберут. А в Штатах Байден лидирует в рейтингах президентской гонки, а у демократов Аваков первый в очереди на президента Украины. Если не хотите Авакова будет российский кандидат. Другого не дано.
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14.05.2020 20:20 Ответить
Айн гроссмутер цу цвайе гезахт хат...
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14.05.2020 20:28 Ответить
А Аваков не російський? Чи буде російський-преросійський?
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15.05.2020 13:15 Ответить
а яка на сьогодні влада??? Ось такий і аваков... а буде іньша влада, буде й іньший аваков... все залежить від влади... а аваков при ній...
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15.05.2020 17:50 Ответить
кацахлячье отродье скулило о Хражданской войне и получите ее пацюки подкацапні
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14.05.2020 19:52 Ответить
Та вони ж того і добиваються.
Посадять Стерненко - це буде потужний удар по всюму патріотичному руху.
Почнуться заворушення - це буде удар по хоча і зеленій, але все ж таки законній владі.
Питання лише в одному: наскільки віслюк-сцикло розуміє, в яке лайно ступають його копита.
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14.05.2020 21:31 Ответить
Дебіли, ви зробили це разом!
https://youtube.com/watch?v=0ycC41JOr3w
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14.05.2020 20:04 Ответить
Згоден на 100% з В.Лютим - погано , коли когось пресують за критику влади , особливо зевлади . Але Серьожу підтримувати не буду , тому , що він гнав на Порошенка разом з ворогами України і також допоміг приходу моніки . От до психіатра йому , безумовно , потрібно - нібито проукраїнські лозунги та участь в патріотичних акціях , і при цьому виступав і продовжує виступати проти єдиного суперника ригів та зеригів . Чи може тут щось інше ?
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14.05.2020 20:09 Ответить
Ти не будеш підтримувати Стерненка не просто тому, що ти за пороха, і не тому, що порох - таке ж олігархічне лайно, що і той самий сабаков.
Ти не будеш підтримувати Стерненка тому, що твій порох насправді - ніякий не патріот, а такий саме пристосуванець, як і всі інші олігархи.
Він так само, як і сцикло зараз, намагався сдати Україну путлеру законом про особливий статус в обмін на збереження своїх бізнесів на рф.
Він підставив добровольців в іловайський котел, стягнувши сили на свій парадик, замість кинути їх на допомогу майданівцям, що потрапили в оточення, бо йому заважали і лякали ті, хто був готовий віддати життя за Україну.
Він мутив договірняки з ведмедчуком в нафтовому бізнесі, віддавши йому в безкоштовну (!) аренду на 50 (!) років державний (!) нафтопровід.
Він розплодив всі ведмедчуківські канали.
Він і відрізніється від ведмучука лише тим, що відкрито не агітує за рф і не наїзжає на Стерненко. Але нормальні люди судять не по словах, а по справах, а його справи - ворожі.
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14.05.2020 21:43 Ответить
Якась суцільна мачня.
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14.05.2020 23:10 Ответить
Ті , кого ти називав - риги і їм подібні , просто вороги , а такі , як ти , ще гірші за них - ви повторюючи маячню з кацапських і бєніних телеаналів привели оцю помилку природи зе . Можеш не відповідати - з психічно хворими не буду спілкуватися .
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15.05.2020 22:01 Ответить
На хрін ти мені всрався, щоб я відповідав зрадникам, збоченим на шоколаді.
Я не тобі відповідаю, а тим, хто через свою несвідомість та сірість може тупо поставити лайк таким, як ти.
Правда в тому, що тобі немає, що заперечити фактам, які я навів. Це все було опубліковано в УКРАЇНСЬКІЙ пресі, а не на останкінських пропагандистських каналах. І рашистські канали ведмедчука розплодив в Україні саме порох, тож йому і дорікай.
Найгірші вороги незалежності України - це не московітські воші, а українські гніди, які називають себе "патріотами", а самі кулуарно, як твій порох, роблять з кремлем гешефти, і думають, що ніхто цього не бачить. Такі гніди гірші, бо вони вбивають в українцях саму надію на те, що в Україні можуть бути прогресивні реформи і що Україна може бути успішною.
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16.05.2020 09:45 Ответить
Я вот всё думаю, какая мразь этот главмусор... он же первым ****** в Италию... успеет ведь... тревожный чемоданчик стоит у дверей, поди... ох и мразь... и не рассказывайте мне о "спасении Харькова" чуркабесом Рюкзаковым... статки свои спасал Кегичовские от мишиЙопкина и гепы в жопу раненного... ох мразь...
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14.05.2020 20:11 Ответить
Слишком он боязливый, вот Яценюк, красавчик, пуля в лоб, так пуля в лоб.
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14.05.2020 20:13 Ответить
https://ukranews.com/news/701484-etogo-personazha-znaem-lichno-odesskie-fanaty-otkazalis-podderzhat-sternenko Этого персонажа знаем лично, - одесские фанаты отказались поддержать Стерненко А с Национальным корпусом вообще кино и немцы. Какие-то люди из Национального корпуса заявили, что поддерживают Стерненко, из тут же выгнали из Национального корпуса, и Белецкий заявил, что Национальный корпус не поддерживает наркодилеров. https://www.youtube.com/watch?v=zpLKMuj3xrM Білецький звинуватив Стерненка у зв'язках з публічними будинками і наркопритонами
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14.05.2020 20:14 Ответить
Пусть посылает СБУ подальше, с Венедиктовой в придачу.
В стране карантин, транспорт не ходит. Он живет в Одессе, повестка в Киев. Как легально туда добраться ? Никак...
Как карантин отменят, тогда пусть и вызывают.
Двойные стандарты.
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14.05.2020 20:14 Ответить
Зеленский "так полностью и не порвал" с Коломойским - New York Times
Несмотря на принятие Верховной Радой долгожданного "антиколомойського" закона о банковской сфере, который открывает двери к кредитованию МВФ, президент Владимир Зеленский "так полностью и не порвал" с прежним владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, пишет в своем материале New York Times.

Издание отмечает, что Украина приняла важный антикоррупционный закон, ведь большой преградой на пути к принятию законопроекту было противостояние со стороны олигарха.

В 2016 году украинское правительство вложило 5,5 млрд долларов, чтобы удержать ПриватБанк "на плаву" - это больше, чем вся сумма поступившей в государственный бюджет страны от МВФ со времени Революции достоинства.

Вместо того, чтобы доверять украинским судам, что средства МВФ снова не исчезнут в бизнес-империи Коломойского, фонд просил парламент принять закон, запрещающий любую обратную национализацию банков через суд.

Но закон не перекрывает доступ олигархов к государственным средствам полностью, отмечает издание.

Даже во время, когда Украина требует дополнительного финансирования от МВФ, украинские суды присуждают многомиллионные выплаты оффшорным компаниям и бизнес-партнерам Коломойского, и принятый закон эти процессы не остановит.

"Для бедной страны, которая имеет настоятельную потребность в медицинском оборудовании для борьбы с пандемией коронавируса, потери огромны", - отмечает New York Times, напоминая, что 15 апреля Киевский апелляционный суд приказал "ПриватБанка" оплатить 259 млн долларов нескольким оффшорным компаниям, признав владельцев лицами связанными с владельцами банка.
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14.05.2020 20:16 Ответить
Зеля так таки перечислит 2 млд долларов Коломойскому за банк, как он и хотел. Банк никогда не был нужен Коломойскому, он об этом открыто заявлял.
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14.05.2020 21:06 Ответить
А одесских ментов которые давали преступникам свою машину тоже привезут на следственный експеремент?
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14.05.2020 20:18 Ответить
У тебя опечатка, машину никто преступникам на давал, машина была давно продана!
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14.05.2020 21:01 Ответить
про машину это не более чем версия, тем более что речь про второй эпизод, а вот сядет он за третий, там он напомню, человека догнал и убил своим же ножом, да титушку, но увы, это не самооборона!
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14.05.2020 23:51 Ответить
На самообороне свет клином не сошелся.

Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.
2. Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, має наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.

Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, -
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, -
карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
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15.05.2020 08:46 Ответить
От дуже не раджу гратись з цією справою. Не чіпайте хлопця, якому мусора не могли надати захист, а зараз ще і справу шиють,.
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14.05.2020 20:20 Ответить
Ой, бедолага, там дело в том что после первого эпизода ему охрана не положена была, ему по лицу дали, в Украине не хватит полицейских если каждому после мордобоя давать охрану! После второго нападения началась процедура бюрократическая, почитай интервью Головина Соне Кошкиной, там эта тема поднималась! А вот не трогать увы не получится, за убийство придется отвечать!
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14.05.2020 23:53 Ответить
Серега, держись. Преступные преследования от власти будут по достоинству отмечены не только историей. И оценены также.
Много разных вопросов к событиям возникает. С квартальщиками все прозрачно, но вот с:
1/ Убили Сашу Билого. К аваковскому департаменту были выставлены вопросы. Позже Ярош замолчал. Молчат и Свобода, и Билецкий с нацженами. Почему?
2/ Убили Вячеслава Чорновила. Перед этим его предали соратники по Руху, которые после смерти Вячеслава развалили Рух. Почему?
3/ Фарион выступает чистой (нетерпимой) националисткой - знатоком, по ходу хочет остаться такой в истории. Ничего подобного, что харатеризовало бы в ней стоика. Она же понимает, что она притягивает меньше людей, чем отталкивает. Почему она не хочет отказаться от определенных догм и учавствовать в создании новой партии по образцу уважаемого стоического Руха, а не болтаться в опозоренной трусостью Тягнибока Свободе?
Интересно ваше, Сергей, мнение.
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14.05.2020 20:21 Ответить
Фарион - патриотка и честный человек , но да оч оч радикальная это многим не зайдет . Но нам и нужен сейчас патриот радикальный . который начнет просто все вычищать . В осльном согласен с Вами . Руха нет . Свобода смешная под Тягнибоком .Ярош давно слился . Белецкий нарцисс и на бизнесах сидит .Нет буйных . все как овцы . напоминает РФ с Насральным и КО . только попи деть !
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14.05.2020 22:15 Ответить
Михаил, я назвал имена известных людей, которые могли бы стать влиятельными в противостоянии сегодняшнему реваншизму и сливу Украины в совок. Более влиятельными, чем Порох, который с ЕС - единственный в этом противостоянии.
Оправдание для Фарион не могу принять, потому что сегодня нельзя быть просто извесной всем иконой. Наверно, надо работать в лучшем варианте в партии (здесь уместно заменить трусливого Тягнибока), работать блогером или стремиться заполнять все возможные медиаресурсы со сдержанной терпимой позицией по оценке ежедневных faults властей. Нельзя быть просто иконой, если ты известен и Украина для тебя дорога.
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14.05.2020 23:31 Ответить
Що не так з Тягнибоком? Був нормальний адекватний лідер з вищою освітою.
Контрольовані проросійські ЗМІ + внєдрьонниє агенти в його партію зробили з нього нациста коїм він не є
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15.05.2020 13:43 Ответить
на дотичну тему:

«Президент Володимир Зеленський або не розуміє, що відбувається в країні, або хтось в його команді його підставляє" - заявилав ефірі "Прямого" народний депутат "Європейської Солідарності" Софія Федина. Так вона прокоментувала справу проти себе та Марусі Звіробій, у який Зеленський визнав себе потерпілим.
"Я думаю, що більше тут якась, напевно дитяча травма. Тому що таке дике бажання помститися двом жінкам за те, що вони посміли говорити правду - це вже межує з певними якимись там глибинними психічними проблемами", - вважає Федина.
Головний висновок з цієї ситуації, втім, трохи інший, підкреслила вона. "Насправді стрім почався з того, що не потрібно відводити війська, коли стріляють в твою армію. Насправді мої слова почалися з того, що на передовій стріляють, і треба президенту це почути... Він сприйняв це як загрозу - те, що на передовій стріляють, і те, що йде війна. Якщо для нього війна є такою страшною загрозою, то як же він наважився балотуватися в президенти країни, проти якої московська федерація веде війну? І те, що він власноруч написав заяву, що він є потерпілим, 7 листопада 2019 року, і до сих пір ця заява не відкликана, - це свідчить або він сам не розуміє те, що відбувається, або в його команді, хто переконав це все зробити, хтось його жорстко підставляє. Тому що, коли головнокомандуючий воюючої країни, яка п'ять років давала здачу московському агресору, визнає себе потерпілим, то це є просто шалене приниження. Чи президент Зеленський розуміє, як його принизили?", - зауважила Федина.»
https://prm.ua/dike-bazhannya-zelenskogo-pomstitisya-dvom-zhinkam-*******-z-glibinnimi-psihichnimi-problemami-fedina/
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14.05.2020 20:28 Ответить
зеЛя и собаков будут драпать на ростов
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14.05.2020 20:31 Ответить
То, что Стерненко топил против пороха говорит о нём с самой лучшей стороны... У пороха преступлений перед Украиной на 40 пожизненных...
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14.05.2020 20:33 Ответить
Мене викликали в СБУ для вручення підозри, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1008
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14.05.2020 20:35 Ответить
Серега -патриот коих сейчас в Украине или нет . или единицы . С такими .как он у нас есть шансы . Но его сольют , как всегда .
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14.05.2020 22:17 Ответить
Этот патриот, а они сольют... А где ты в этом процессе? Над схваткой?
Может все в стране и происходит, что они законы такие принимают, а мы смотрим и ругаемся пассивно в интернете, ничего не делая?
Завтра и тебя гопота может встретить при таком беззаконии. Не вздумай ударить! Попадешь в висок - сделают из тебя Стерненко. Наглец каков, посмел защищаться!
Иногда надо поднимать зад и принимать решение самому, чтобы не жить в дерьме всю жизнь и детям это оставить в наследство.
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14.05.2020 22:33 Ответить
в 2004 был на Майдане , в 13 -14 был месяц там . Хотя иллюзии растаяли после 2 сливов страны . Я не из Киева . но если случится движение , то поеду . Вот где я . хотя если честно устал . Веры давно нет , но подрываюсь какого то хера .
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14.05.2020 23:37 Ответить
ти ж писав що киянин?
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15.05.2020 13:37 Ответить
Я ? Да нет ! Нигде не писал . Может где то. когда то шутил , я это могу . Нет -нет я не киевлянин
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15.05.2020 13:54 Ответить
Будем за него как-то бороться... Я уже два письма Венедиктовой написал...
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15.05.2020 16:50 Ответить
Вот читаю комментарии и пришёл к выводу- повезло Стерненко, что он превратился в некий символ, хотя он этого и не заслуживает.
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14.05.2020 20:37 Ответить
А яке тут везіння?
Ви так само легко можете стати символом.
Перейдіть дорогу меру - кримінальному авторитету. Поламайте один з його бізнесів. Виживіть в трьох замовних нападах на себе. Підніміть проти себе всю прокремлівську, прорашистську та кримінально-олігархічну наволочь - і ви теж станете символом боротьби за майбутнє України.
Все дуже просто і ніякого везіння.
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14.05.2020 21:53 Ответить
да какой там "перейти дорогу меру".Как раз прокремлёвские и сделали его этим символом. Если бы не товарищ Портнов, Шарий и прочие, максимум при посадки написали бы в местной газетки на последней странице, в правом столбике слева- "гражданин Стерненко был арестован за превышение допустимой самообороны..."- всё, и всем бы пофигу было. Но т.к., я повторю, они его возвели в ранг борьбы ""ватников" против "патриота"", его узнала всё страна , а он ,не будь дураком(при его криминал.деятельности), позиционировал себя как "патриот"-а тут ещё выборы, где победил Зе. По итогу, человек "патриот" не служивший и дня на фронте, пользующийся своим положением в "ПС" для зарабатывания на крышевании наркобарыг и проституции в Одессе получает поддержку от действительно патриотически настроенных граждан. А вы говорите "какое тут везение"...
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14.05.2020 22:24 Ответить
ще один бот-п.здун.
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15.05.2020 13:36 Ответить
Это сбу может очень скоро и резко рвануть жить в Ростов, поближе к своему плешивому повелителю.
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14.05.2020 20:40 Ответить
Власть вообще охренела! Три покушения на Стерненко. Он одессу спасал от путимнских псов когда Зеля Машу и медведей играл.
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14.05.2020 21:11 Ответить
https://twitter.com/OdessaTatiana МАЙДАНбандерівка ретвитнул(а)

https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko


https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko

Сергій Стерненко

@sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1260978981769224192 1 ч

Чоловік праворуч на фото це Віктор Медведчук. Він святий. Не вчинив жодного злочину. Справжній патріот України. Тому його нема за що судити. Не те що мене. Я всесвітнє зло. Злочинець №1. Моя провина в тому, що я не помер.
Мене викликали в СБУ для вручення підозри, - Стерненко - Цензор.НЕТ 4703
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14.05.2020 21:25 Ответить
Достатньо знати одну річь з біографії цого хряка, щоб зрозуміти усе .
Коли його нав"язали Василю Стусу як захістника , то воно попросило для Стуса пакарання більш тяжке , ніж вимагав прокурор .
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14.05.2020 22:14 Ответить
Незрозуміло призначення української держави в тому сенсі, що українському патріотові потрібно сподіватися тільки на ніж, кулаки і таке інше.
Це приходить на розум, коли дивишся сепарські телеканали - ЗІК, Ньюс ван, ТРК, 112. Схоже, що "українська влада" просто дивиться, хто в Україні переможе - ватники або українські патріоти: на ту сторону і стане "українська держава"
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14.05.2020 21:36 Ответить
Я підтримую Стерненка і всіх патріотів України!
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14.05.2020 21:43 Ответить
Не знаю,хто робить з цього професіонального активіста ,героя-націоналіста,чесно кажучи,плювати.Очевидно люди не порозумнішали.Тільки для країни є важливіші теми для обговорення:
-сьогодні вийшов строк подовження Україною антикацапських санкцій
-сьогодні провалено закон про оборонні закупівлі в ЗСУ
-через тиждень закінчується строк подачі документів в морський трибунал по агресії в Керчинській протоці
Ось що має нас турбувати ! Припинення виробництва ракет "Вільха",а не проблеми з законом кишенькового активіста !
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14.05.2020 22:04 Ответить
кто-то уверенно подводит Зеленского под Майдан!
неужели он настолько глуп что етого не понимает?
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14.05.2020 22:32 Ответить
Біда України в тому, що щиро проукраїнські сили ненавидять один одного більше, ніж рашістів, і тому діже роз'єднані.
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14.05.2020 23:15 Ответить
100 % не было ладу и не будет . Народу нужно учить историю . все по кругу ,что касается Украины .
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14.05.2020 23:40 Ответить
це тому що "проукраїнські" не завжди такими є. Є багато провокаторів, що видають з себе таких. Пам'ятаєте як після майдану купа росіян приїхала влаштовуватись у правий сектор та добровольчі батальони? Думаєте вирішили воювати фактично проти своєї країни?
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15.05.2020 21:16 Ответить
обосцы им там всё, где камер нет. и возьми пару яиц
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14.05.2020 23:26 Ответить
Логическое будет действие, если ему вручат подозрение! Убийцам тюрьмы, все по честному! Нападающий на Стерненка по второму эпизоду сядет и Серега сядет, справедливость!
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14.05.2020 23:55 Ответить
просто йди нах.й
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15.05.2020 13:32 Ответить
АХАХАХХАХХХАХА ОБОСРАННЫЕ вы СТЕРНЕНКОВЦЫ)))))))
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15.05.2020 19:48 Ответить
йди на.уй ще раз
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15.05.2020 21:13 Ответить
АХАХАХХАХХХАХА ОБОСРАННЫЕ вы СТЕРНЕНКОВЦЫ)))))))
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16.05.2020 00:27 Ответить
У Стерненко 100% самозащита, НО ему нужно было раньше думать , когда против Пороха топил и привел эту зеленую нечисть! Все теперь по честному: за что боролся, на то и напоролся)))
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15.05.2020 00:43 Ответить
Я-старый дед и старший офицер СА. Такие как Стерненко в годы Второй мировой войны или, если хотите, Великой Отечественной войны попадали в штрафные батальоны и совершали подвиги во имя Отчизны. Держись Стерненко! Хотелось бы, чтобы таких как ты было в десятки и сотни раз больше! Глава Украине и её Героям!
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15.05.2020 05:55 Ответить
треба нам відстояти законодавче право на самозахист
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15.05.2020 21:14 Ответить
Стыдно уже то ,что мы обсуждаем геройский ,пацанский поступок Сергея . Сделал все правильно и за это нужно награждать , а не хулить . Так мы дообсуждаемся . что Бандера и Шухевич . что то делали не то . Правда от жабы крепко бомбит у Белецкого.
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15.05.2020 13:42 Ответить
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