Мене викликали в СБУ для вручення підозри, - Стерненко

Активіст Сергій Стерненко заявив про те, що в понеділок, 18 травня о 9:00 він має з'явитися до головного слідчого управління СБУ за адресою м.Київ, провулок Аскольдів, 3А.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Стерненко зазначив: "Офіційно у виклику вказано, що це у справі 1215 (проти мене) і для участі у слідчих і процесуальних діях. У яких саме, слідчий не вказує".

"Мабуть, у тих, які Аваков погоджував із Венедіктовою", - підкреслив активіст.

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