Мене викликали в СБУ для вручення підозри, - Стерненко
Активіст Сергій Стерненко заявив про те, що в понеділок, 18 травня о 9:00 він має з'явитися до головного слідчого управління СБУ за адресою м.Київ, провулок Аскольдів, 3А.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Стерненко зазначив: "Офіційно у виклику вказано, що це у справі 1215 (проти мене) і для участі у слідчих і процесуальних діях. У яких саме, слідчий не вказує".
"Мабуть, у тих, які Аваков погоджував із Венедіктовою", - підкреслив активіст.
Топ коментарі
+38 18c49ed2
показати весь коментар14.05.2020 19:15 Відповісти Посилання
+36 4 Повістки
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+34 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар14.05.2020 19:27 Відповісти Посилання
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Посадять Стерненко - це буде потужний удар по всюму патріотичному руху.
Почнуться заворушення - це буде удар по хоча і зеленій, але все ж таки законній владі.
Питання лише в одному: наскільки віслюк-сцикло розуміє, в яке лайно ступають його копита.
https://youtube.com/watch?v=0ycC41JOr3w
Ти не будеш підтримувати Стерненка тому, що твій порох насправді - ніякий не патріот, а такий саме пристосуванець, як і всі інші олігархи.
Він так само, як і сцикло зараз, намагався сдати Україну путлеру законом про особливий статус в обмін на збереження своїх бізнесів на рф.
Він підставив добровольців в іловайський котел, стягнувши сили на свій парадик, замість кинути їх на допомогу майданівцям, що потрапили в оточення, бо йому заважали і лякали ті, хто був готовий віддати життя за Україну.
Він мутив договірняки з ведмедчуком в нафтовому бізнесі, віддавши йому в безкоштовну (!) аренду на 50 (!) років державний (!) нафтопровід.
Він розплодив всі ведмедчуківські канали.
Він і відрізніється від ведмучука лише тим, що відкрито не агітує за рф і не наїзжає на Стерненко. Але нормальні люди судять не по словах, а по справах, а його справи - ворожі.
Я не тобі відповідаю, а тим, хто через свою несвідомість та сірість може тупо поставити лайк таким, як ти.
Правда в тому, що тобі немає, що заперечити фактам, які я навів. Це все було опубліковано в УКРАЇНСЬКІЙ пресі, а не на останкінських пропагандистських каналах. І рашистські канали ведмедчука розплодив в Україні саме порох, тож йому і дорікай.
Найгірші вороги незалежності України - це не московітські воші, а українські гніди, які називають себе "патріотами", а самі кулуарно, як твій порох, роблять з кремлем гешефти, і думають, що ніхто цього не бачить. Такі гніди гірші, бо вони вбивають в українцях саму надію на те, що в Україні можуть бути прогресивні реформи і що Україна може бути успішною.
В стране карантин, транспорт не ходит. Он живет в Одессе, повестка в Киев. Как легально туда добраться ? Никак...
Как карантин отменят, тогда пусть и вызывают.
Двойные стандарты.
Несмотря на принятие Верховной Радой долгожданного "антиколомойського" закона о банковской сфере, который открывает двери к кредитованию МВФ, президент Владимир Зеленский "так полностью и не порвал" с прежним владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, пишет в своем материале New York Times.
Издание отмечает, что Украина приняла важный антикоррупционный закон, ведь большой преградой на пути к принятию законопроекту было противостояние со стороны олигарха.
В 2016 году украинское правительство вложило 5,5 млрд долларов, чтобы удержать ПриватБанк "на плаву" - это больше, чем вся сумма поступившей в государственный бюджет страны от МВФ со времени Революции достоинства.
Вместо того, чтобы доверять украинским судам, что средства МВФ снова не исчезнут в бизнес-империи Коломойского, фонд просил парламент принять закон, запрещающий любую обратную национализацию банков через суд.
Но закон не перекрывает доступ олигархов к государственным средствам полностью, отмечает издание.
Даже во время, когда Украина требует дополнительного финансирования от МВФ, украинские суды присуждают многомиллионные выплаты оффшорным компаниям и бизнес-партнерам Коломойского, и принятый закон эти процессы не остановит.
"Для бедной страны, которая имеет настоятельную потребность в медицинском оборудовании для борьбы с пандемией коронавируса, потери огромны", - отмечает New York Times, напоминая, что 15 апреля Киевский апелляционный суд приказал "ПриватБанка" оплатить 259 млн долларов нескольким оффшорным компаниям, признав владельцев лицами связанными с владельцами банка.
Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.
2. Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, має наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, -
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, -
карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Много разных вопросов к событиям возникает. С квартальщиками все прозрачно, но вот с:
1/ Убили Сашу Билого. К аваковскому департаменту были выставлены вопросы. Позже Ярош замолчал. Молчат и Свобода, и Билецкий с нацженами. Почему?
2/ Убили Вячеслава Чорновила. Перед этим его предали соратники по Руху, которые после смерти Вячеслава развалили Рух. Почему?
3/ Фарион выступает чистой (нетерпимой) националисткой - знатоком, по ходу хочет остаться такой в истории. Ничего подобного, что харатеризовало бы в ней стоика. Она же понимает, что она притягивает меньше людей, чем отталкивает. Почему она не хочет отказаться от определенных догм и учавствовать в создании новой партии по образцу уважаемого стоического Руха, а не болтаться в опозоренной трусостью Тягнибока Свободе?
Интересно ваше, Сергей, мнение.
Оправдание для Фарион не могу принять, потому что сегодня нельзя быть просто извесной всем иконой. Наверно, надо работать в лучшем варианте в партии (здесь уместно заменить трусливого Тягнибока), работать блогером или стремиться заполнять все возможные медиаресурсы со сдержанной терпимой позицией по оценке ежедневных faults властей. Нельзя быть просто иконой, если ты известен и Украина для тебя дорога.
Контрольовані проросійські ЗМІ + внєдрьонниє агенти в його партію зробили з нього нациста коїм він не є
«Президент Володимир Зеленський або не розуміє, що відбувається в країні, або хтось в його команді його підставляє" - заявилав ефірі "Прямого" народний депутат "Європейської Солідарності" Софія Федина. Так вона прокоментувала справу проти себе та Марусі Звіробій, у який Зеленський визнав себе потерпілим.
"Я думаю, що більше тут якась, напевно дитяча травма. Тому що таке дике бажання помститися двом жінкам за те, що вони посміли говорити правду - це вже межує з певними якимись там глибинними психічними проблемами", - вважає Федина.
Головний висновок з цієї ситуації, втім, трохи інший, підкреслила вона. "Насправді стрім почався з того, що не потрібно відводити війська, коли стріляють в твою армію. Насправді мої слова почалися з того, що на передовій стріляють, і треба президенту це почути... Він сприйняв це як загрозу - те, що на передовій стріляють, і те, що йде війна. Якщо для нього війна є такою страшною загрозою, то як же він наважився балотуватися в президенти країни, проти якої московська федерація веде війну? І те, що він власноруч написав заяву, що він є потерпілим, 7 листопада 2019 року, і до сих пір ця заява не відкликана, - це свідчить або він сам не розуміє те, що відбувається, або в його команді, хто переконав це все зробити, хтось його жорстко підставляє. Тому що, коли головнокомандуючий воюючої країни, яка п'ять років давала здачу московському агресору, визнає себе потерпілим, то це є просто шалене приниження. Чи президент Зеленський розуміє, як його принизили?", - зауважила Федина.»
https://prm.ua/dike-bazhannya-zelenskogo-pomstitisya-dvom-zhinkam-*******-z-glibinnimi-psihichnimi-problemami-fedina/
Может все в стране и происходит, что они законы такие принимают, а мы смотрим и ругаемся пассивно в интернете, ничего не делая?
Завтра и тебя гопота может встретить при таком беззаконии. Не вздумай ударить! Попадешь в висок - сделают из тебя Стерненко. Наглец каков, посмел защищаться!
Иногда надо поднимать зад и принимать решение самому, чтобы не жить в дерьме всю жизнь и детям это оставить в наследство.
Ви так само легко можете стати символом.
Перейдіть дорогу меру - кримінальному авторитету. Поламайте один з його бізнесів. Виживіть в трьох замовних нападах на себе. Підніміть проти себе всю прокремлівську, прорашистську та кримінально-олігархічну наволочь - і ви теж станете символом боротьби за майбутнє України.
Все дуже просто і ніякого везіння.
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko
Сергій Стерненко
@sternenko
·https://twitter.com/sternenko/status/1260978981769224192 1 ч
Чоловік праворуч на фото це Віктор Медведчук. Він святий. Не вчинив жодного злочину. Справжній патріот України. Тому його нема за що судити. Не те що мене. Я всесвітнє зло. Злочинець №1. Моя провина в тому, що я не помер.
Коли його нав"язали Василю Стусу як захістника , то воно попросило для Стуса пакарання більш тяжке , ніж вимагав прокурор .
Це приходить на розум, коли дивишся сепарські телеканали - ЗІК, Ньюс ван, ТРК, 112. Схоже, що "українська влада" просто дивиться, хто в Україні переможе - ватники або українські патріоти: на ту сторону і стане "українська держава"
-сьогодні вийшов строк подовження Україною антикацапських санкцій
-сьогодні провалено закон про оборонні закупівлі в ЗСУ
-через тиждень закінчується строк подачі документів в морський трибунал по агресії в Керчинській протоці
Ось що має нас турбувати ! Припинення виробництва ракет "Вільха",а не проблеми з законом кишенькового активіста !
неужели он настолько глуп что етого не понимает?