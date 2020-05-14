Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", в отношении религии был выбран "лукавый вектор", - первый замглавы ОП Трофимов

Заместитель главы Офиса Президента (ОП) Сергей Трофимов, комментируя религиозную политику прошлой власти, заявил, что она "просто дискредитировала действия миллионов верующих украинцев".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону 12 мая, видео которого опубликовано в YouTube.

Трофимов сказал, что считает предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия настоящим монахом, человеком, который "находится на другом духовном уровне".

Также замглавы ОП признался, что сам является верующим человеком и прихожанином УПЦ, однако сожалеет, что при каденции бывшего Президента Петра Порошенко очень большое количество времени было посвящено "церковным вопросам". По его словам, касательно религии "выбран был лукавый вектор", и "просто дискредитировались действия миллионов верующих украинцев".

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Кроме того, Трофимов рассказал о своем общении с предстоятелем УПЦ. Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский и он сам имели возможность общаться с Онуфрием после инаугурации, и в ряде других случаев, а также имеет редкие встречи с ним.

По его словам, предстоятель УПЦ "очень интересный и глубокий человек. Он монах, человек, который служит Богу. Он соединяет в себе такие уникальные качества как мудрость, твердость и при этом безграничную любовь ко всем. Эти вещи вместе не всегда живут. Он для меня находится на совершенно другом духовном уровне".

Также Трофимов сообщил, что посещает Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру и считает ее святыней мирового масштаба.