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Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", в отношении религии был выбран "лукавый вектор", - первый замглавы ОП Трофимов

Заместитель главы Офиса Президента (ОП) Сергей Трофимов, комментируя религиозную политику прошлой власти, заявил, что она "просто дискредитировала действия миллионов верующих украинцев".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону 12 мая, видео которого опубликовано в YouTube.

Трофимов сказал, что считает предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия настоящим монахом, человеком, который "находится на другом духовном уровне".

Также замглавы ОП признался, что сам является верующим человеком и прихожанином УПЦ, однако сожалеет, что при каденции бывшего Президента Петра Порошенко очень большое количество времени было посвящено "церковным вопросам". По его словам, касательно религии "выбран был лукавый вектор", и "просто дискредитировались действия миллионов верующих украинцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый замглавы ОП Трофимов: Если президент скажет возглавить Офис, то скажу - да

Кроме того, Трофимов рассказал о своем общении с предстоятелем УПЦ. Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский и он сам имели возможность общаться с Онуфрием после инаугурации, и в ряде других случаев, а также имеет редкие встречи с ним.

По его словам, предстоятель УПЦ "очень интересный и глубокий человек. Он монах, человек, который служит Богу. Он соединяет в себе такие уникальные качества как мудрость, твердость и при этом безграничную любовь ко всем. Эти вещи вместе не всегда живут. Он для меня находится на совершенно другом духовном уровне".

Также Трофимов сообщил, что посещает Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру и считает ее святыней мирового масштаба.

Автор: 

УПЦ МП (1569) Онуфрий (84) Трофимов Сергей (41)


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Топ комментарии
+163
похоже Трофимову давно не прилетало кадилом по кацапскому телепальнику..
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14.05.2020 20:49 Ответить
+145
Гнида московськ себе проявила.
Отакі людці при презові росії служать...
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14.05.2020 20:49 Ответить
+121
Ермак, Трофимов. Зелю плотно укутали ватой.
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14.05.2020 20:50 Ответить
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Страница 4 из 4
Игорь, вот мы свой приход поставили на паузу. Хорошо, что не поторопились перейти к Епифанию. Та модель церкви, что вырисовывается у него - это вообще бесформенная субстанция, которой и определения не подберешь . Почему выбрали Епифания? Потому что сговорчивый и всех устраивал ? Так он и с бубочкой на сговор пошел, и храмы перед Пасхой закрыл по первому требованию. А таких не уважают ни верующие, ни власти. Сговорчивых.
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15.05.2020 01:21 Ответить
Нет надо было как вы кацапская сволота перезаражать людей и врать им ,что это не страшно ! Правда сами бегом бежали спасаться не к глав попу ******* ,а к врачам на лучшие места.Эту секту кацапскую ,проект фсб,необходимо было просто разогнать ,только за инфицирование сотен людей ,которые вам кацапским попам поверили.
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15.05.2020 01:34 Ответить
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15.05.2020 18:44 Ответить
Ти просто придурок, Самтакой! З логікою не дружиш, а в нравовчителі лізеш!
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15.05.2020 04:19 Ответить
Он не придурок. И логика у него есть в наличии. Просто это логика верующего человека. И он внимателен к деталям. Вот вы забыли, что церкви не являются первоисточниками заражения. А он помнит, потому что приучен в текстах искать первоисточник. А первоисточник вирусной эпидемии - это не храмы, а несколько сот тысяч заробитчан , приехавших и привезенных без обсервации. И сейчас время от времени попадаются публикации, что их привозят, но нигде нет упоминаний про их размещение на обсервацию.
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15.05.2020 07:15 Ответить
>>Просто это логика верующего человека<<
А може "логіка" людини з https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F адиктивною поведінкою ?
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15.05.2020 13:55 Ответить
Ну ну, "товарищ руssкого мира", давай валяй як руssоправославні кораблі бороздять православний космос.
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15.05.2020 15:09 Ответить
заробитчане церковные с москвы привезли у них свой , православный вирус.я так понимаю что самтакой под новым ником , решил себя поддержать.
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15.05.2020 18:47 Ответить
Торчки поставили свій "приход" на паузу? Ділери понесли збитки?
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15.05.2020 14:02 Ответить
нет , должен был всех приглашать в храм . все правильно делает. он за Украину . а не за власть.
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15.05.2020 18:44 Ответить
как по мне - лукавый вектор во всех направлениях выбрал именно ОП во главе с зеленым П
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15.05.2020 01:12 Ответить
Одним "какая разница" а іншим "руцкий мір". І в кого повернеться язик назвати це українською владою?
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15.05.2020 01:18 Ответить
Поразвлекали вас дурантином, поржали с церковников, а теперь вторая часть Марлезонского балета. Сдача интересов Украины продолжается в турборежиме. Но все хоть посмеялись.
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15.05.2020 01:25 Ответить
Есть ещё варианты опиумизации населения:
1. ПУЦ
2. УЦП
3. ЦПУ
4. ЦУП
Особенно хорош последний варьянт: как во временя программы Час про косманавтов
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15.05.2020 04:26 Ответить
Так понимаю, некто Ирофимов весьма далек от понимания механизмов работы церкви. Да и вообще, ее роли в обществе.
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15.05.2020 05:53 Ответить
Вина Порошенко в том , что он сделал многое для того , чтобы к власти пришли подобные люди . В своё время Ющенко сделал тоже самое .
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15.05.2020 06:05 Ответить
Конечно же тупое быдло, точнее "мудрый нарид" здесь совершенно не при чем.
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15.05.2020 08:21 Ответить
Что он сделали? Армию, томос, безвиз. Но вам это было не нужно и выбрали зе
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15.05.2020 10:07 Ответить
Он не добил всех сук которые называются пятой колонной ! И больше того , он начал с ними договариваться . Или не так ?
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15.05.2020 12:53 Ответить
добивай ты, ежели знаешь как лучше.)
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15.05.2020 13:45 Ответить
Это ты про себя точно сказал. А с кем он начал договариваться?
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15.05.2020 21:58 Ответить
к сожалению , да. одни и те же грабли . они думали что имеют дело с европейским народом а на самом деле .......... ((((((((((((
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15.05.2020 18:54 Ответить
**** гордящаяся своей продажностью
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15.05.2020 06:10 Ответить
Трофимов, судя по козлиной бороде - кацап московский (как цап-как козел)
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15.05.2020 06:18 Ответить
Вы знаете в украинском слово "как"? Это определение придумали московиты, так как лучше быть козломордым, чем мясником(живодером) на тюркском...
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15.05.2020 21:58 Ответить
Констiтуцiя Украiни повинна маты пункт,,депортация,,. Усi агенти Ф С Б ,ватнI тупi ,росiйськI фашисти - в рашу.
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15.05.2020 07:11 Ответить
Ну да , после боя , кулачками осталось махать. После прошлогодних выборов.
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15.05.2020 07:18 Ответить
Треба депортувати всiх хто, хоч раз, на виборах голосував проти Пэтра. Тих хто полiнувався сходити на вибори - вiдучати вiд лiнi в концтаборах.
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15.05.2020 08:08 Ответить
Які ж "патріоти України" очолюють ОП! Сидів би мовчки зі своїми релігіозними переконаннями (бо віруючим не можна назвати) і не розпинався би за мілліони віруючих, релігознавець з освітою будівельного технікуму.
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15.05.2020 07:24 Ответить
Если бы ленивые пошли на выборы, то у Зеленского было бы 94%.
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15.05.2020 21:12 Ответить
ах ти ж *****, правоСральна гундяєвська тварюка в оточенні зелепоца!
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15.05.2020 07:25 Ответить
Разговор ни о чем.
Попиарился и все.
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15.05.2020 08:16 Ответить
это уже явный перебор.
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15.05.2020 08:16 Ответить
Фото ВВС Попередня влада "дискредитувала дії мільйонів віруючих українців", щодо релігії було обрано "лукавий вектор", - перший заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 5842
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15.05.2020 08:37 Ответить
Це фото мені надіслала була моя подруга із Санкт-Петербурга з написом: мы вам завидуем!
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15.05.2020 17:35 Ответить
Трофімов-смердюча консерва, з якої тхне руцько-мірскімі скрепамі...як і від усіх Зе і Бенів!
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15.05.2020 08:41 Ответить
"Онуфрий настоящий монах, человек, который "находится на другом духовном уровне", - зебилы-зебилы... Незнание истории не освободит вас от ответственности... Все помнят, шо РУсь (у Киева ) была крещена В.В. Красное Солнышко в Крыму (русь приняла греческую веру официально, шо давало право править службу в киевский церквях). Крым же достался Владимиру Ясное Солнышко в качестве приданого от византийского царя... Но вот приходят монголо-татары. Шо делает коллаборационист руси номер 1 Алексашка Невский? Да тупо предает РУсь и стольный город Киев, идет лизоблюдить к хану. Киев сожжен, церкви разграблены. Но еще 200 лет после предательства , московская церковь подчиняется Киевской. Но вот , около 1500-х годков москали решили самозаавтокефалиться. Примерно в это же время маасковски князь ванятко-боягуз пытается присвоить себе титул царя. Но получил поход татар на Москву и добровольно отрекся от самозванного титула царя в пользу династии Гиреев, которые официально получили этот титул от Византии. Москва закрепилась в своей "церкви" самозванством. За шо от вселенского патриарха московская церковь и получила 500 лет назад анафему... зебеля ща песнь запели антихристу от самозванного КГБэшно-гундяевского сатаната. АТУ таких зебелей..."Онуфрий настоящий монах, человек, который "находится на другом духовном уровне", - на "духовном"уровне московского сатаната, на котором 500-т летняя анафема. БОЖЕ, СПАСИ , ОТВЕДИ И СОХРАНИ МЕНЯ ОТ ТАКИХ ИУД. АМИНЬ!!!
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15.05.2020 08:45 Ответить
Палить ФСБешну контору....фулі до тої України....йому треба думати як угодити кремлівській мафії-кабаївській бригаді.
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15.05.2020 09:11 Ответить
Ну при чем здесь Онуфрий? Он, наверное, действительно "настоящий монах". Узость видения и тупость мышления в том, что этот Трофимов не понимает что такое церковь и религия. Почему Грузия, Румыния, Болгария могут иметь автокефальные церкви, а Украина нет? Только потому, что Украина до 2018 (я имею в виду православие) была под гнетом России?
Пусть Трофимов поклоняется московской церкви, пусть боготворит Онуфрия и припадает ниц перед Гундяевым, но кинуть Украину под сапог ФСБ ему Украина не позволит. Новейшая история Украины учит, что подобные поползновения лиц и из высших кабинетов заканчиваются Ростовом.
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15.05.2020 09:33 Ответить
Один малороський Гандон дає інтерв'ю іншому малороському Гондону - зустрілися два кідара, два "одиночества".
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15.05.2020 09:48 Ответить
Ще одна московська консерва в оточенні зелоха самовскрилася. Це фактичне зізнання в співробітництві з фсб. Хіба цей православнутий не розуміє, що філія рпц-фсб в Україні є просто державним органом іншої, ворожої Україні держави, діяльність якої спрямована на знищення нашої країни, національної свідомості, мови, духовності тощо тощо. Чудово воно все розуміє, але тупо служить московським чекістам, називаючи це лукаво релігійністю.
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15.05.2020 10:02 Ответить
там не просто консерва там ,четкий сюрстрёмминг
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15.05.2020 19:01 Ответить
потрібно створити петицію янілоху, щоби звільнило цього трохимку за розпалювання релігійної ворожнечі та співпрацю з фсб.
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15.05.2020 10:04 Ответить
Він намагався сказати щось розумне, вийшла жуйня, до якої, одначе, важко пред'явити претензії, як до будь-якої нісенітниці.
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15.05.2020 11:42 Ответить
если ваЗЕлин не избавиться от всего этого ватно-бениного Дерьма, этот год в кресле будет первый и последний......
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15.05.2020 13:26 Ответить
опять Штопанный гоН....н!!!!! собеседников он себе выбирает под стать себе, то гнилая сепорня, то отупевшие ватно-мокшанские Дегенераты!!!!
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15.05.2020 13:29 Ответить
безмерная любовь ко всем у москальских попов? )))
второй усик? убогий православнутый сатанистской сектцы РПЦ-КГБ.
москальские сатанисты добрыЯ, лица так и сияют вселенской любовью...

Попередня влада "дискредитувала дії мільйонів віруючих українців", щодо релігії було обрано "лукавий вектор", - перший заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 7153
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15.05.2020 13:34 Ответить
мы добрыЯ...добрыя,добрыя


https://youtu.be/PM2aX_ZOWd0


Попередня влада "дискредитувала дії мільйонів віруючих українців", щодо релігії було обрано "лукавий вектор", - перший заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 4348
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15.05.2020 13:37 Ответить
Трофімов ніхто і ніщо в свох досягненнях переда народом, дає оцінку і напрямок розвитку країни. Він навіть замовити маски толком не зміг, (або зістріч "Мрії", це ж сором), а про духовне патякая, дає оцінку всьому і всім.

яка тупа мерзота прийшла до влади в Україні
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15.05.2020 13:38 Ответить
Ці гі..а собачі просто хочуть все Українське знищити . Поясніть цим усікам ,що гундяївська секта нелігитимна .
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15.05.2020 14:28 Ответить
І знову гОрдон ! О гадить , с..а !
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15.05.2020 14:34 Ответить
Просто Трофимов це руссоправославна адзіп
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15.05.2020 15:11 Ответить
...арком
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15.05.2020 20:45 Ответить
трахімов, ти - пособник ***** та ватний гандон
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15.05.2020 15:12 Ответить
мерзотне прокацаплене чмо
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15.05.2020 15:23 Ответить
еще один уе бан
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15.05.2020 15:33 Ответить
"Да что ты,черт побери,такое несешь?" (с)
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15.05.2020 15:49 Ответить
Ще Трофімов разом з Усіком їсть з одної миски з московськими попами і кацапами. Це людина, яка має служити українському народу. Немає такої церкви в диптиху УПЦ - це філіал московської РПЦ - дурік. Кого ви зелені нам навибирали?
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15.05.2020 16:26 Ответить
Не розумію тих людей, особливо політиків, які в Україні ходять в московську церкву, в той час, як є своя канонічна - Православна церква України (ПЦУ). Офіційна назва релігійної організації в державному реєстрі - Київська митрополія Української православної церкви, або Святіша церква України - автокефальна православна церква на території України, 15-та в диптиху православних церков. На офіційному сайті Вселенського Патріарху з'явився запис про Православну церкву України, як ще одну Помісну Церкву. Вона поміщена після Православної Церкви Чехії та Словацьких земель. Цим був розвіяний російський фейк, про те, що Томос ПЦУ «несправжній».
А наша «еліта» в часи радянського союзу і з перших днів незалежності, будувала нові храми виключно московській церкві, а те, що побудовано нашими пращурами Русі-України - віддала в дострокову оренду російській церкві: Почаївську, Києво-Печерську і Святогорську лаври, монастирі і храми. В Україні всього є три лаври і ці лаври віддані в довгострокову оренду московській церкві. То ті президенти, депутати, мери, прийшли служити народу України?
Українцям і всьому світу Росія і її церква завжди брехала про своє походження і про походження своєї церкви.
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15.05.2020 16:44 Ответить
Іще одна **** з правоСравним тромбозом.
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15.05.2020 17:02 Ответить
два підари - і більш нічого
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15.05.2020 17:03 Ответить
Рим, сподіваючись заручитися підтримкою Московії у визвольному хрестовому похіді проти турків, у 15 ст. віжддав заміж за Івана III - Софію Палеолог. В ті части так заключалися союзи між державами. Але не так це було витлумачено в Московії, а радше як нову відповідальність Московії, спадкоємиці Константинополя. Як месіанську місію. Не пішли разом захищати віру від «бусурманів», а бажали її зникнення. А як ще можна розцінити їх тодішній поступок?.
Чим запам'ятався в історії церкви цей князь, який став першим царем?
Він заклав основи самодержавної московської держави і ініціював створення самостійної Московської церкви у 1448 році. Збільшив територію Московії вдвічі: приєднав Ярославське (1463),Тверське (1485) князівства, Хлинов (1489), частину Рязанщини. Ліквідував Новгородську боярську республіку (1474), депортувавши її населення вглиб Московії. Одружившись із Софією, взяв візантійського двоголового орла за герб Московії.
Наближався рік 7 000 (або 1492 рік за нинішнім календарем), і віра в пришестя Антихриста була настільки сильна, що церкви не оголосили, як зазвичай, великодніх розрахунків. Рік пройшов, і замість кінця світу відбулося піднесення великого князя Івана Васильовича, самодержавця всія Русі, в нового Костянтина, а Москви - в новий Константинополь чи навіть у новий Рим. Виходить самозванець, чи Антихрист?.
На зламі XV-XVI століть цей міф зміцнився. В дію пішли легенди на зразок Андрія Первозванного (17-30.11.77 р.р.),
Його відвідування і освячення землі Московії, або легенди про білий клобук (чернечий каптур)-
головний убор служителя православної і греко-католицької церкви з наміткою. Назва «клобук» має тюркське походження, що дивовижним чином опинився в Московії. В цій атмосфері і була виголошена формула ченця Філофея Псковського ( 1465, Русь (Україна)-1542):
«Два Рима впали, але третій стоїть, а четвертому не бути». «На весь світ є лише один християнський цар, цар всія Русі. Звичайно і назву Русь також собі украли, як і все інше, але це буде пізніше у 1721 році. Ідеологія російського самодержавства залишається відтоді стабільною. Місія царя полягає в розширені кордонів православного царства. Він також і призначає митрополіта, відповідальний не перед людьми, а тільки перед Богом. Опиратися цареві означає повстати проти Бога. У результаті цього московська держава оформилася в секту. Ніколи ні перший, ні другий Рим не розглядалися як єдині у світі і як унікальні носії легітимності. Впродовж двох століть секта добровільно замикалася в собі. Ані католики, ані юдеї не могли там перебувати. Московія була великою плямою для Ватикану і європейських країн. Кордон не перетинався ні в тому, ні в іншому напрямку, поняття, успадковане від Монгольської імперії.
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15.05.2020 17:08 Ответить
Цар Іван Грозний залишався поза межами психологічного пояснення.Складний як у своєму божевіллі, так і в своїй політиці. Зробивши зі свого царювання і певною мірою зі своєї країни зразок кошмару, прототип живої і невичерпної галюцинації, суміш Монголії і Візантії, увібравши в себе достоїнства і недоліки хана і базилевса, монстр із нападами демонічного гніву і мерзенної меланхолії, роздертий між схильністю до крові і до каяття. А також маючи життєрадісну природу, збагачену та увінчану глузуванням - він відчував пристрасть до злочинів». Ну і чим не поява Антихриста, який був на престолі царя і церкви. Діяла опричнина - система заходів (репресії, страти, конфіскація земель), що здійснювались у Московській державі Іваном Грозним, з метою зміцнення царської влади. А це були фактично слуги Антихриста.
Доктрини всіх держав того часу і звичайно Московії, спиралися на тексти святого Павла -(вся сила Бога - Всяка, душа властям висшим нехай кориться; нема бо властї, коли не від Бога. Які ж є власті, від Бога вони настановлені. І, приступивши Ісус, промовив до них, глаголючи: Дана мені всяка власть на небі й на землі…), і на закони Римської імперії, які цитували всі князі Європи, й обґрунтовували свою легітимність. Вражає те, яким чином доктрини були використані Іваном Грозним для виправдання численних убивств у масштабах, небачених не лише у Європі, але і в оттоманському, китайському або перському світі, здійснених проти свого народу. Недавно завойоване ним місто Новгород, що мало інститути, аналогічні ганзейським містам, було набагато краще розвинене за Московію і мріяло приєднатися до уніатства - воно було знищене. Московіти вирізали чоловіків, жінок і дітей. Цар Іван IV (Грозний) був ********** Єлизавети Англійської на Генрі III. Інші королі також претендували на знання теології (вчення пізнання якого є Бог і все, що з ним пов'язано), але вони проявляли обережність у справі збереження певної відповідальності між своєю моральною поведінкою і своєю християнською вірою. Прірва між злочинними діями цього царя, які доходять до божевілля, і бездоганною в доктринальному сенсі вірою, яку він сповідує, є крайнім випадком спотворення людського і божественного порядку, яке ми вже спостерігали.
Уніатство: єпископи Західної Русі (України) і Булорусі, ужахнувшись від еволюції церкви за Івана Грозного, прийняли юрисдикцію Папи за умови збереження православних звичаїв і літургії. «Уніатська» церква( яка називається сьогодні греко-католицькою) була неодноразово знищена Москвою за Миколи , особливо, за Сталіна. Не відстає від них і Путін, який на окупованих терориторіяї знищив ПЦУ, та інші церкви, крум РПЦ, ну і звичайно її філію - УПЦ.
Довгий і повний лист, скерований Іваном Грозним князю Андрію Михайловичу є виклад
злочину, який полягав в тому, що він втік до Польщі, уникнувши гніву царя, є сповіддю завзятого християнина. Кілька уривків з листа: « Царі повинні в усьому бути обережними: то ласкавими, то жорстокими, проявляючи до добрих м'якість та милосердя і залишаючи жорстокість та муки для злодіїв… Що стосується влади царя, вона здійснюється за допомогою страху, заборони і примусу, усуваючи безумство злих і підступних людей найсуворішими засобами… Зрозумій добре різницю, яка існує між відлюдництвом, чернецтвом та священством і політичною владою. Чи личить цареві підставити ліву щоку, якщо його б'ють по правій… Я знаю, що ті, хто живе у злі і порушує Божі заповіді, не лише зазнають мук у потойбічному світі, а й засуджені і в цьому світі випити чашу гніву Господнього, справедливого Божого гніву, піддаючись різним покаранням…Тому я вважаю, що я раб, буду судимий не тільки за мої гріхи, вільні і невільні, а і за ті гріхи, які мої піддані вчинили через те, що я занедбав це». Можна додати лише те, що ця щира сповідь була сказана перед місцем катувань, шибеницею, кілками, колесами та знаряддями для четвертування, нескінченними тортурами. Але Іван відчував, що має право так чинити, і це його обов'язок. Він виконував функції царя під покровом Святої Трійці і святих ікон. Цар дотримувався не справедливості, а благочестя. Він є носієм гріхів своїх підданих, караючи їх за це. Він є Христом із суворим оком, одним із типів ікон Христа. Здвоювання ролей ката і святого, доведено до жахливих розмірів, але воно не виходить за межі того, чого можна було очікувати від царя.
Це таке в головах і діях керівників держави московії, яка себе назвала росією їй підпорядкованою церквою.
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15.05.2020 17:16 Ответить
Один Го(н)дон дал интервью второму Го(н)дону...
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15.05.2020 17:34 Ответить
Завали своє торгувало чмо кацапське! Зелепоцівська сРюцькАгАварязщая тварюка!
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15.05.2020 18:58 Ответить
В Исландии первыми признали что религиозность является одной из форм шизофрении.То-же подтверждает и профессор Роберт Сапольски из университета Стэнфод,который всю жизнь изучал поведение как животных так и человека.Как индивидуально так и в группе.Посмотрите - "Биология религиозности" на ютубе.
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15.05.2020 19:24 Ответить
Что еще говорить? Реванш нечисти продолжается - это только первые ласточки.....
Где там правые и зрадофилы бывшие? Неужели все срочно стали приверженцами зебильной политики?
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15.05.2020 19:25 Ответить
Травка походу не качественная была
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15.05.2020 19:40 Ответить
о,как поднимают голову неучи,трудно приходится резко выскочить из грязи в князи,или это предательство и откат в русский мир? Вера должна быть в Бога,и служить церковь должна Богу,помогая людям найти путь истины,а не лидировать интересы вражеской страны.
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15.05.2020 19:49 Ответить
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