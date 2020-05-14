Попередня влада "дискредитувала дії мільйонів віруючих українців", щодо релігії було обрано "лукавий вектор", - перший заступник голови ОП Трофімов

Заступник глави Офісу президента (ОП) Сергій Трофімов, коментуючи релігійну політику попередньої влади, заявив, що вона "просто дискредитувала дії мільйонів віруючих українців".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону 12 травня, відео якого опубліковано в YouTube.

Трофімов сказав, що вважає предстоятеля Української православної церкви (УПЦ) митрополита Онуфрія справжнім монахом, людиною, яка "перебуває на іншому духовному рівні".

Також заступник голови ОП зізнався, що сам є віруючою людиною і прихожанином УПЦ, проте шкодує, що за каденції попереднього президента Петра Порошенка дуже велика кількість часу була присвячена "церковним питанням". За його словами, щодо релігії "обрано було лукавий вектор", і "просто дискредитувалися дії мільйонів віруючих українців".

Крім того, Трофімов розповів про своє спілкування з предстоятелем УПЦ. Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський і він сам мали можливість спілкуватися з Онуфрієм після інавгурації, і в деяких інших випадках, а також має рідкісні зустрічі з ним.

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За його словами, предстоятель УПЦ "дуже цікавий і глибокий чоловік. Він монах, людина, яка служить Богу. Він поєднує в собі такі унікальні якості як мудрість, твердість і при цьому безмежну любов до всіх. Ці речі разом не завжди живуть. Він для мене перебуває на зовсім іншому духовному рівні".

Також Трофімов повідомив, що відвідує Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру і вважає її святинею світового масштабу.