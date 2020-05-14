Суд обязал Белый дом обнародовать переписку о задержке военной помощи Украине

Администрация президента Трампа должна по решению суда предоставить электронную переписку, касающуюся задержки военной помощи Украине летом прошлого года.

Такое решение приняла судья Эми Джексон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Решение было принято по иску издание The New York Times в рамках закона о доступе к информации. Ранее Белый дом отказался предоставлять изданию эти документы.

Речь идет об электронной переписке президента, вице-президента или непосредственных советников президента по вопросу об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине.

Судья Джексон является председателем в деле Роджера Стоуна, бывшего советника Трампа, которого обвиняли в даче ложных показаний.

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Напомним, 24 сентября 2019 года в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

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В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.