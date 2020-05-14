Суд зобов'язав Білий дім оприлюднити листування про затримку військової допомоги Україні

Адміністрація президента Трампа повинна за рішенням суду надати електронну переписку, що стосується затримки військової допомоги Україні влітку минулого року.

Таке рішення ухвалила суддя Емі Джексон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Рішення було прийнято за позовом видання The New York Times у рамках закону про доступ до інформації. Раніше Білий дім відмовився надавати виданню ці документи.

Йдеться про електронне листування президента, віцепрезидента або безпосередніх радників президента з питання про обсяг, строки та мету затримки військової допомоги Україні.

Суддя Джексон є головою в справі Роджера Стоуна, колишнього радника Трампа, якого звинувачували в дачі неправдивих свідчень.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

У підсумку в грудні минулого року Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональда Трампа за обома пунктами звинувачення. Йдеться про зловживання владою і про перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

У лютому 2020 року американська сенатори визнали невинним президента США Дональда Трампа за всіма пунктами обвинувачення в рамках слухань щодо імпічменту.